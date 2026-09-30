L'iPhone 18 Pro Max peut-il vraiment charger en 15mn ? (Non)
Par Didier Pulicani - Publié le
J'ai eu beau faire et refaire l'expérience durant mon test des iPhone 18 Pro et Pro Max : impossible de charger mon iPhone 18 Pro Max en 15mn, comme l'a pourtant affirmé Apple.
La promesse de la Pomme est pourtant claire, ses nouveaux appareils sont censés récupérer la moitié de leur batterie en un quart d'heure, la firme l'a répété et même inscrit sur son site officiel.
Si le terme
Histoire de ne pas biaiser le test, j'ai laissé l'appareil refroidir, j'ai évidemment utilisé le chargeur officiel d'Apple avec alimentation adaptative entre 40 et 60W.
Le mieux que j'ai pu obtenir fut environ 24 minutes, soit 9 minutes de plus qu'annoncé. J'ai vu certains confrères affirmer descendre autour de 20mn, mais malgré mes essais, impossible d'arriver à cette valeur (qui reste élevée), j'ai finalement obtenu peu ou prou la même chose que l'an dernier, soit aucune amélioration réelle.
Est-ce lié à la batterie européenne, nettement plus petite à cause du tiroir SIM ? C'est possible, mais Apple ne le précise pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les accumulateurs ayant une plus grande capacité sont plus faciles à charger rapidement, ce qui pourrait expliquer cette différence. Cela étant, avec le 18 Pro (non Max), j'arrive bel et bien à 15mn, tout pile.
Pire que cela, si l'iPhone est un peu trop chaud, vous pouvez facilement atteindre les 30mn ! En général, on veut d'ailleurs de la charge rapide après une utilisation prolongée...
Mais le vrai problème, c'est surtout la puissance requise en mobilité. En effet, très peu de batteries externes réellement transportables peuvent délivrer 40 à 60W, en général, elles tournent autour de 25 à 35W dans le meilleur des cas.
La promesse de la Pomme est pourtant claire, ses nouveaux appareils sont censés récupérer la moitié de leur batterie en un quart d'heure, la firme l'a répété et même inscrit sur son site officiel.
Jusqu’à 50 % de charge en 15 minutes environ avec un adaptateur secteur compatible.
Si le terme
environpeut laisser penser que la durée peut varier légèrement, même les petites lignes mentionnent bien les 15mn, que ce soit sur le Pro ou le Pro Max :
Tests réalisés par Apple en juillet 2026 sur des prototypes d’iPhone 18 Pro et d’iPhone 18 Pro Max avec des préversions logicielles, et avec des câbles de charge USB‑C ou des Chargeurs MagSafe Apple (modèle A3502 de 1 mètre et modèle A3503 de 2 mètres), associés à des Adaptateurs secteur dynamiques 40 W Apple avec puissance maximale de 60 W (modèle A3351). Charge filaire rapide prise en charge avec le câble USB‑C 60 W et les adaptateurs secteur USB PD 3.1 (ou version ultérieure) avec alimentation à tension réglable. Tests de charge rapide réalisés sur des iPhone déchargés. Temps calculé à compter de l’apparition du logo Apple au démarrage de l’appareil. Le temps de charge varie en fonction de l’adaptateur utilisé, des réglages, de l’utilisation et de facteurs environnementaux. Les résultats réels sont susceptibles de varier.
L'iPhone 18 Pro Max peut-il vraiment charger en 15mn ?
Histoire de ne pas biaiser le test, j'ai laissé l'appareil refroidir, j'ai évidemment utilisé le chargeur officiel d'Apple avec alimentation adaptative entre 40 et 60W.
Le mieux que j'ai pu obtenir fut environ 24 minutes, soit 9 minutes de plus qu'annoncé. J'ai vu certains confrères affirmer descendre autour de 20mn, mais malgré mes essais, impossible d'arriver à cette valeur (qui reste élevée), j'ai finalement obtenu peu ou prou la même chose que l'an dernier, soit aucune amélioration réelle.
Est-ce lié à la batterie européenne, nettement plus petite à cause du tiroir SIM ? C'est possible, mais Apple ne le précise pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les accumulateurs ayant une plus grande capacité sont plus faciles à charger rapidement, ce qui pourrait expliquer cette différence. Cela étant, avec le 18 Pro (non Max), j'arrive bel et bien à 15mn, tout pile.
Plutôt 25 à 30mn IRL
Pire que cela, si l'iPhone est un peu trop chaud, vous pouvez facilement atteindre les 30mn ! En général, on veut d'ailleurs de la charge rapide après une utilisation prolongée...
Mais le vrai problème, c'est surtout la puissance requise en mobilité. En effet, très peu de batteries externes réellement transportables peuvent délivrer 40 à 60W, en général, elles tournent autour de 25 à 35W dans le meilleur des cas.
Nos accessoires préférés
Voici les accessoires utilisés avec nos iPhone 18 Pro et Pro Max :
• Le chargeur 40/60W d'Apple
• La batterie externe UGreen
• La sonde ThermalMaster
• Notre SSD externe préféré
• Les coques ShopSystem (sponsor)
• Le chargeur 40/60W d'Apple
• La batterie externe UGreen
• La sonde ThermalMaster
• Notre SSD externe préféré
• Les coques ShopSystem (sponsor)