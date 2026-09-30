L'iPhone 18 Pro Max peut-il vraiment charger en 15mn ? (Non)

Jusqu’à 50 % de charge en 15 minutes environ avec un adaptateur secteur com­patible

environ

Tests réalisés par Apple en juillet 2026 sur des prototypes d’iPhone 18 Pro et d’iPhone 18 Pro Max avec des préversions logicielles, et avec des câbles de charge USB‑C ou des Chargeurs MagSafe Apple (modèle A3502 de 1 mètre et modèle A3503 de 2 mètres), associés à des Adaptateurs secteur dynamiques 40 W Apple avec puissance maximale de 60 W (modèle A3351). Charge filaire rapide prise en charge avec le câble USB‑C 60 W et les adaptateurs secteur USB PD 3.1 (ou version ultérieure) avec alimentation à tension réglable. Tests de charge rapide réalisés sur des iPhone déchargés. Temps calculé à compter de l’apparition du logo Apple au démarrage de l’appareil. Le temps de charge varie en fonction de l’adaptateur utilisé, des réglages, de l’utilisation et de facteurs environnementaux. Les résultats réels sont susceptibles de varier.

L'iPhone 18 Pro Max peut-il vraiment charger en 15mn ?

Plutôt 25 à 30mn IRL

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La promesse de la Pomme est pourtant claire,, la firme l'a répété et même inscrit sur son site officiel.Si le termepeut laisser penser que la durée peut varier légèrement,, soit 9 minutes de plus qu'annoncé. J'ai vu certains confrères affirmer descendre autour de 20mn, mais malgré mes essais, impossible d'arriver à cette valeur (qui reste élevée), j'ai finalement obtenu peu ou prou la même chose que l'an dernier, soit aucune amélioration réelle.C'est possible, mais Apple ne le précise pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les accumulateurs ayant une plus grande capacité sont plus faciles à charger rapidement, ce qui pourrait expliquer cette différence. Cela étant, avec le 18 Pro (non Max), j'arrive bel et bien à 15mn, tout pile.Pire que cela,En général, on veut d'ailleurs de la charge rapide après une utilisation prolongée...Mais le vrai problème, c'est surtout la puissance requise en mobilité. En effet,, en général, elles tournent autour de 25 à 35W dans le meilleur des cas.