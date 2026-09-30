iPhone 18 Pro et Pro Max : où les trouver en stock alors que les délais s’allongent chez Apple ?

iPhone 18 Pro : Les délais s’allongent sur l’Apple Store

A20 Pro, nouvelle chambre à vapeur et autonomie en hausse

Comment éviter d’attendre plusieurs semaines ?

Comme souvent lors du lancement d’une nouvelle génération d’iPhone, toutes les combinaisons de capacité et de coloris ne sont pas disponibles dans les mêmes quantités. Les premiers exemplaires ont été livrés le 18 septembre, mais, particulièrement sur l’iPhone 18 Pro Max.La situation évolue évidemment quotidiennement et il reste possible de trouver ponctuellement un modèle en retrait dans un Apple Store physique. Pour une livraison à domicile, en revanche,. Amazon dispose encore de certaines références pouvant être expédiées rapidement, même si les stocks commencent eux aussi à diminuer. Toutes les capacités et tous les coloris ne sont donc pas nécessairement concernés et mieux vaut vérifier la date indiquée au moment de la commande.Pour rappel, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max inaugurent cette année la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm. Apple conserve un CPU à six cœurs, tout en faisant évoluer sensiblement la partie graphique et les capacités dédiées aux calculs d'intelligence artificiellenotamment pour le jeu, la vidéo ou l'exécution de modèles d'IA directement sur l'appareil.L’autonomie progresse elle aussi, avec un avantage logique pour le grand modèle. Apple annonce notamment. La recharge filaire gagne également en rapidité, l’iPhone 18 Pro pouvant récupérer jusqu’à 50 % de batterie en une quinzaine de minutes avec un adaptateur suffisamment puissant.L’une des nouveautés de cette génération se trouve du côté de la photo., une première sur l’iPhone. Un mécanisme composé de six lamelles permet de modifier l’ouverture afin d’agir sur la quantité de lumière atteignant le capteur, mais également sur la profondeur de champ.Apple va également un peu plus loin pour les utilisateurs souhaitant quitter le mode tout automatique. Les nouveaux contrôles Pro permettent notamment. Une évolution particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent réellement leur iPhone comme appareil photo ou caméra principal.Les iPhone 18 Pro et Pro Max profitent égalementQuatre coloris sont proposés cette année : noir, argent, glacier et le nouveau bordeaux. Les deux modèles débutent avec 256 Go de stockage et peuvent désormais grimper jusqu’à 2 To.Si vous aviez prévu de craquer rapidement, le principal intérêt d’Amazon en ce moment n’est donc pas forcément une réduction, il est encore tôt pour espérer une remise significative sur ces modèles, mais plutôt la disponibilité. Alors que certaines commandes effectuées directement auprès d’Apple peuvent demander plusieurs semaines de patience,Attention toutefois à ne pas trop tarder si vous avez une configuration précise en tête :. La disponibilité reste donc à vérifier modèle par modèle et peut changer très rapidement.