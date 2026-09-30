Amazon brade ce chargeur Anker à 59€ (-33%) : mon modèle préféré de 2026 pour tout charger !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous me lisez régulièrement, vous connaissez mon aversion pour les briques d’alimentation qui s’accumulent au fond du sac ou sous le bureau. Apple a certes inauguré la charge rapide à 140W avec le MacBook Pro 16 pouces et la norme USB Power Delivery 3.1, mais son chargeur officiel présente deux défauts majeurs : il est encombrant et ne propose qu'un seul et unique port USB-C. C’est là qu'Anker frappe un grand coup avec son chargeur GaN 140W à 4 ports, encore plus intéressant lorsqu'il est en promotion comme aujourd'hui pour l'avant-première des jours Flash Prime d'Amazon.
Anker propose avec ce modèle GaN de concentrer 140 W de puissance maximale dans un format compact de seulement 69 × 69 × 36 mm pour moins de 300 g. À titre de comparaison, c'est nettement plus compact que le chargeur 140W officiel de Cupertino, tout en logeant quatre connecteurs : 3 ports USB-C et 1 port USB-A.
Le petit plus, c’est son écran haute définition en façade. Cet afficheur indique en temps réel la puissance délivrée sur chaque port connecté, la puissance totale cumulée et même la température interne du boîtier. Fini de deviner si votre iPhone, votre iPad Pro ou votre Mac négocient bien le bon protocole de charge rapide : un coup d'œil suffit pour vérifier la vitesse de chargement.
Côté performances, le chargeur propose une fiche technique idéale :
Le boîtier intègre également la surveillance thermique active d'Anker afin de garantir la sécurité des appareils connectés même en charge soutenue. Petit plus, le chargeur est livré avec un câble USB-C vers USB-C d'1,5m et est compatible avec l'App permettant de modifier l'affichage et de mettre en place les mises à jour.
Un chargeur compact taillé pour les geeks et les voyageurs
Anker propose avec ce modèle GaN de concentrer 140 W de puissance maximale dans un format compact de seulement 69 × 69 × 36 mm pour moins de 300 g. À titre de comparaison, c'est nettement plus compact que le chargeur 140W officiel de Cupertino, tout en logeant quatre connecteurs : 3 ports USB-C et 1 port USB-A.
Le petit plus, c’est son écran haute définition en façade. Cet afficheur indique en temps réel la puissance délivrée sur chaque port connecté, la puissance totale cumulée et même la température interne du boîtier. Fini de deviner si votre iPhone, votre iPad Pro ou votre Mac négocient bien le bon protocole de charge rapide : un coup d'œil suffit pour vérifier la vitesse de chargement.
140W et répartition dynamique intelligente
Côté performances, le chargeur propose une fiche technique idéale :
• Un seul port branché : Les ports USB-C1 ou USB-C2 peuvent fournir jusqu'à 140 W (28V / 5A). Branché en MagSafe 3 ou avec un câble USB-C certifié PD 3.1 (un câble 240W est d'ailleurs fourni), il recharge le MacBook Pro 16" de 0 à 50 % en une demi-heure à peine.
• Deux ports en usage simultané : Il propose par exemple une configuration 70W + 70W, idéale pour alimenter simultanément deux ordinateurs portables (comme un MacBook Pro 14" et un MacBook Air), ou un mode 100W + 40W pour votre machine principale et une tablette moins gourmande.
• 3 ou 4 ports sollicités : Le chargeur module automatiquement l'énergie (jusqu'à 65W + 45W + 12W + 12W lorsque les 4 sorties sont utilisées en même temps). De quoi recharger sereinement un Mac portable, un iPad, un iPhone et un boîtier d'AirPods ou une Apple Watch sur la même prise secteur.
• Deux ports en usage simultané : Il propose par exemple une configuration 70W + 70W, idéale pour alimenter simultanément deux ordinateurs portables (comme un MacBook Pro 14" et un MacBook Air), ou un mode 100W + 40W pour votre machine principale et une tablette moins gourmande.
• 3 ou 4 ports sollicités : Le chargeur module automatiquement l'énergie (jusqu'à 65W + 45W + 12W + 12W lorsque les 4 sorties sont utilisées en même temps). De quoi recharger sereinement un Mac portable, un iPad, un iPhone et un boîtier d'AirPods ou une Apple Watch sur la même prise secteur.
Le boîtier intègre également la surveillance thermique active d'Anker afin de garantir la sécurité des appareils connectés même en charge soutenue. Petit plus, le chargeur est livré avec un câble USB-C vers USB-C d'1,5m et est compatible avec l'App permettant de modifier l'affichage et de mettre en place les mises à jour.