Amazon brade ce chargeur Anker à 59€ (-33%) : mon modèle préféré de 2026 pour tout charger !

Un chargeur compact taillé pour les geeks et les voyageurs

140W et répartition dynamique intelligente

• Un seul port branché : Les ports USB-C1 ou USB-C2 peuvent fournir jusqu'à 140 W (28V / 5A). Branché en MagSafe 3 ou avec un câble USB-C certifié PD 3.1 (un câble 240W est d'ailleurs fourni), il recharge le MacBook Pro 16" de 0 à 50 % en une demi-heure à peine.

• Deux ports en usage simultané : Il propose par exemple une configuration 70W + 70W, idéale pour alimenter simultanément deux ordinateurs portables (comme un MacBook Pro 14" et un MacBook Air), ou un mode 100W + 40W pour votre machine principale et une tablette moins gourmande.

• 3 ou 4 ports sollicités : Le chargeur module automatiquement l'énergie (jusqu'à 65W + 45W + 12W + 12W lorsque les 4 sorties sont utilisées en même temps). De quoi recharger sereinement un Mac portable, un iPad, un iPhone et un boîtier d'AirPods ou une Apple Watch sur la même prise secteur.

Anker propose avec ce modèle GaN dede seulement 69 × 69 × 36 mm pour moins de 300 g. À titre de comparaison, c'est nettement plus compact que le chargeur 140W officiel de Cupertino, tout en logeant quatre connecteurs : 3 ports USB-C et 1 port USB-A.Le petit plus, c’est son écran haute définition en façade. Cet afficheur i, la puissance totale cumulée et même la température interne du boîtier. Fini de deviner si votre iPhone, votre iPad Pro ou votre Mac négocient bien le bon protocole de charge rapide : un coup d'œil suffit pour vérifier la vitesse de chargement.Côté performances, le chargeur propose une fiche technique idéale :Le boîtier intègre également la surveillance thermique active d'Anker afin de garantir la sécurité des appareils connectés même en charge soutenue. Petit plus,et est compatible avec l'App permettant de modifier l'affichage et de mettre en place les mises à jour.