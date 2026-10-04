Braquage à l'Apple Store de Dijon : des employés frappés et hospitalisés
Par Didier Pulicani - Publié le
Il était 8H30 ce vendredi lorsqu'un groupe d'individus est arrivé à l'Apple Store de la Toison d'Or, le centre commercial situé en périphérie de Dijon.
Les braqueurs, cagoulés et armés de matraques, ont apparemment demandé aux employés de se coucher au sol, mais certains ont malgré tout été frappés, et ont dû être rapidement hospitalisés. Leurs blessures seraient apparemment légères, mais on imagine le traumatisme qui s'en suit.
Le butin est estimé à environ 500 000€, une sacrée somme pour quelques minutes seulement d'intervention. Malgré l'intervention rapide des vigiles et des pompiers, les braqueurs ont tout de même réussi à s'enfuir, indiquent les médias locaux. Il faut dire que la boutique est située proche de l'entrée, et rapidement accessible depuis l'extérieur.
Apple a dû fermer son magasin pendant une bonne partie du week-end, en attendant sûrement de trouver de nouvelles mesures de sécurité. Lorsqu'on connaît les prix des iPhone 18 Pro et autres Mac Mini ces derniers mois, on comprend que de telles boutiques sont désormais presque aussi intéressantes à cambrioler que des bijouteries...
On imagine souvent que les iPhone et autres tablettes sont désactivables à distance par Apple, mais cela n'a pas l'air d'arrêter les voleurs, qui parviennent à revendre leur marchandise assez facilement. Il existe même des technique pour débloquer les appareils, notamment via des failles de sécurité...
Bref, il serait peut-être temps qu'Apple mette en place des mesures plus strictes pour protéger ses employés, car avec des iPhone dont les tarifs dépassent désormais les 3000 à 4000€ pièce (coucou l'iPhone Duo), ce genre de braquage risque malheureusement de se reproduire...
Les braqueurs, cagoulés et armés de matraques, ont apparemment demandé aux employés de se coucher au sol, mais certains ont malgré tout été frappés, et ont dû être rapidement hospitalisés. Leurs blessures seraient apparemment légères, mais on imagine le traumatisme qui s'en suit.
Un butin de 500 000€
Le butin est estimé à environ 500 000€, une sacrée somme pour quelques minutes seulement d'intervention. Malgré l'intervention rapide des vigiles et des pompiers, les braqueurs ont tout de même réussi à s'enfuir, indiquent les médias locaux. Il faut dire que la boutique est située proche de l'entrée, et rapidement accessible depuis l'extérieur.
Apple a dû fermer son magasin pendant une bonne partie du week-end, en attendant sûrement de trouver de nouvelles mesures de sécurité. Lorsqu'on connaît les prix des iPhone 18 Pro et autres Mac Mini ces derniers mois, on comprend que de telles boutiques sont désormais presque aussi intéressantes à cambrioler que des bijouteries...
On imagine souvent que les iPhone et autres tablettes sont désactivables à distance par Apple, mais cela n'a pas l'air d'arrêter les voleurs, qui parviennent à revendre leur marchandise assez facilement. Il existe même des technique pour débloquer les appareils, notamment via des failles de sécurité...
Bref, il serait peut-être temps qu'Apple mette en place des mesures plus strictes pour protéger ses employés, car avec des iPhone dont les tarifs dépassent désormais les 3000 à 4000€ pièce (coucou l'iPhone Duo), ce genre de braquage risque malheureusement de se reproduire...