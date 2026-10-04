Braquage à l'Apple Store de Dijon : des employés frappés et hospitalisés

Un butin de 500 000€

Les braqueurs, cagoulés et armés de matraques, ont apparemment demandé aux employés de se coucher au sol, mais. Leurs blessures seraient apparemment légères, mais on imagine le traumatisme qui s'en suit., une sacrée somme pour quelques minutes seulement d'intervention. Malgré l'intervention rapide des vigiles et des pompiers, les braqueurs ont tout de même réussi à s'enfuir, indiquent les médias locaux. Il faut dire que la boutique est située proche de l'entrée, et rapidement accessible depuis l'extérieur., en attendant sûrement de trouver de nouvelles mesures de sécurité. Lorsqu'on connaît les prix des iPhone 18 Pro et autres Mac Mini ces derniers mois, on comprend que de telles boutiques sont désormais presque aussi intéressantes à cambrioler que des bijouteries..., mais cela n'a pas l'air d'arrêter les voleurs, qui parviennent à revendre leur marchandise assez facilement. Il existe même des technique pour débloquer les appareils, notamment via des failles de sécurité...Bref, il serait peut-être, car avec des iPhone dont les tarifs dépassent désormais les 3000 à 4000€ pièce (coucou l'iPhone Duo), ce genre de braquage risque malheureusement de se reproduire...