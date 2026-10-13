iPhone Duo : Apple n’a encore rien vendu, mais augmente déjà la production de 30 % !
Par Laurence - Publié le
Les précommandes de l’iPhone Duo ne débuteront que ce vendredi 16 octobre, mais Apple semble déjà revoir ses ambitions à la hausse. Selon un nouveau rapport chinois, la firme aurait augmenté ses commandes de 30 % auprès de ses fournisseurs, anticipant une demande plus importante que prévu pour son premier iPhone pliable. Dans le même temps, Apple aurait également ajusté la production des iPhone 18 Pro et Pro Max.
Alors que les ventes de l'iPhone Duo n’ont même pas commencé, Apple aurait déjà décidé d’augmenter sensiblement les volumes de production de son premier smartphone pliable. En effet, les précommandes ouvriront ce vendredi 16 octobre, avant une commercialisation prévue le 23 octobre.
Selon le quotidien chinois Securities Times, qui cite des sources proches de la chaîne d’approvisionnement, Cupertino aurait relevé ses commandes d’environ 30 % par rapport aux prévisions initiales. Une hausse particulièrement importante pour un appareil qui inaugure une nouvelle catégorie dans la gamme iPhone.
Jusqu’à présent, les estimations évoquaient une production comprise entre 6 et 7 millions d’unités pour 2026. Avec cette augmentation, Apple pourrait désormais viser près de 10 millions d’iPhone Duo d’ici la fin de l’année. Le rapport précise toutefois que les volumes prévus ne dépasseraient pas ce seuil.
Cette décision peut surprendre, puisque les précommandes n’ont pas encore commencé. Apple disposerait néanmoins de plusieurs indicateurs pour évaluer l’intérêt suscité par son nouvel appareil, notamment les réactions depuis sa présentation et les prévisions de ses partenaires commerciaux. Il faut dire que l’iPhone Duo représente l’une des évolutions les plus importantes de l’iPhone depuis plusieurs années. Avec son écran pliable, ses nouveaux modes d’utilisation et les adaptations spécifiques d’iOS 27, Apple tente de proposer une expérience différente de celle des smartphones traditionnels.
La firme aurait également prévu un dispositif commercial particulièrement ambitieux pour accompagner son lancement. Dans certains Apple Store, les clients devraient pouvoir manipuler librement plusieurs exemplaires de l’iPhone Duo, afin de découvrir son mécanisme de pliage et ses différents formats d’affichage. Un élément important pour un produit dont l’intérêt repose largement sur l’expérience en main. Mais une hausse des commandes ne signifie pas nécessairement que les ventes seront au rendez-vous. Elle traduit avant tout les anticipations d’Apple, qui peuvent encore évoluer.
Le Securities Times apporte également quelques précisions concernant les autres modèles de la gamme. Selon les mêmes sources, Apple aurait augmenté les commandes d’iPhone 18 Pro Max de 10 à 15 %, tout en réduisant celles de l’iPhone 18 Pro dans des proportions similaires. Autrement dit, la firme adapterait sa production à une demande potentiellement plus importante pour le modèle le plus grand.
Cette évolution ne serait pas totalement surprenante. Les versions Pro Max séduisent généralement les utilisateurs recherchant le plus grand écran et la meilleure autonomie possible. Mais surtout, le volume total de production des iPhone 18 Pro et Pro Max resterait inchangé.
Une précision est intéressante, puisqu’elle vient nuancer un récent article de Nikkei Asia, selon lequel Apple aurait réduit ses commandes de composants pour les nouveaux modèles Pro. Mais les deux publications ne décrivent donc pas exactement la même situation : l’une évoque une baisse globale, tandis que l’autre parle essentiellement d’un rééquilibrage entre les deux modèles. Il faudra attendre les prochains résultats financiers d’Apple pour avoir une vision plus précise de la demande.
Apple semble vouloir éviter un lancement compliqué pour son premier iPhone pliable, notamment en matière de disponibilité. En augmentant ses commandes avant même l’ouverture des précommandes, la firme prend toutefois un risque : celui de surestimer l’engouement des consommateurs. Le véritable test aura lieu vendredi 16 octobre, lorsque les premiers acheteurs pourront enfin réserver leur iPhone Duo. Et les délais de livraison donneront rapidement une première indication sur son succès, même s’ils dépendront aussi des stocks disponibles.
Apple croit de plus en plus au succès de l’iPhone Duo
Alors que les ventes de l'iPhone Duo n’ont même pas commencé, Apple aurait déjà décidé d’augmenter sensiblement les volumes de production de son premier smartphone pliable. En effet, les précommandes ouvriront ce vendredi 16 octobre, avant une commercialisation prévue le 23 octobre.
Selon le quotidien chinois Securities Times, qui cite des sources proches de la chaîne d’approvisionnement, Cupertino aurait relevé ses commandes d’environ 30 % par rapport aux prévisions initiales. Une hausse particulièrement importante pour un appareil qui inaugure une nouvelle catégorie dans la gamme iPhone.
Jusqu’à présent, les estimations évoquaient une production comprise entre 6 et 7 millions d’unités pour 2026. Avec cette augmentation, Apple pourrait désormais viser près de 10 millions d’iPhone Duo d’ici la fin de l’année. Le rapport précise toutefois que les volumes prévus ne dépasseraient pas ce seuil.
Un succès avant même les premières ventes ?
Cette décision peut surprendre, puisque les précommandes n’ont pas encore commencé. Apple disposerait néanmoins de plusieurs indicateurs pour évaluer l’intérêt suscité par son nouvel appareil, notamment les réactions depuis sa présentation et les prévisions de ses partenaires commerciaux. Il faut dire que l’iPhone Duo représente l’une des évolutions les plus importantes de l’iPhone depuis plusieurs années. Avec son écran pliable, ses nouveaux modes d’utilisation et les adaptations spécifiques d’iOS 27, Apple tente de proposer une expérience différente de celle des smartphones traditionnels.
La firme aurait également prévu un dispositif commercial particulièrement ambitieux pour accompagner son lancement. Dans certains Apple Store, les clients devraient pouvoir manipuler librement plusieurs exemplaires de l’iPhone Duo, afin de découvrir son mécanisme de pliage et ses différents formats d’affichage. Un élément important pour un produit dont l’intérêt repose largement sur l’expérience en main. Mais une hausse des commandes ne signifie pas nécessairement que les ventes seront au rendez-vous. Elle traduit avant tout les anticipations d’Apple, qui peuvent encore évoluer.
L’iPhone 18 Pro Max préféré au Pro ?
Le Securities Times apporte également quelques précisions concernant les autres modèles de la gamme. Selon les mêmes sources, Apple aurait augmenté les commandes d’iPhone 18 Pro Max de 10 à 15 %, tout en réduisant celles de l’iPhone 18 Pro dans des proportions similaires. Autrement dit, la firme adapterait sa production à une demande potentiellement plus importante pour le modèle le plus grand.
Cette évolution ne serait pas totalement surprenante. Les versions Pro Max séduisent généralement les utilisateurs recherchant le plus grand écran et la meilleure autonomie possible. Mais surtout, le volume total de production des iPhone 18 Pro et Pro Max resterait inchangé.
Une précision est intéressante, puisqu’elle vient nuancer un récent article de Nikkei Asia, selon lequel Apple aurait réduit ses commandes de composants pour les nouveaux modèles Pro. Mais les deux publications ne décrivent donc pas exactement la même situation : l’une évoque une baisse globale, tandis que l’autre parle essentiellement d’un rééquilibrage entre les deux modèles. Il faudra attendre les prochains résultats financiers d’Apple pour avoir une vision plus précise de la demande.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir éviter un lancement compliqué pour son premier iPhone pliable, notamment en matière de disponibilité. En augmentant ses commandes avant même l’ouverture des précommandes, la firme prend toutefois un risque : celui de surestimer l’engouement des consommateurs. Le véritable test aura lieu vendredi 16 octobre, lorsque les premiers acheteurs pourront enfin réserver leur iPhone Duo. Et les délais de livraison donneront rapidement une première indication sur son succès, même s’ils dépendront aussi des stocks disponibles.