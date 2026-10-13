iPhone Duo : Apple n’a encore rien vendu, mais augmente déjà la production de 30 % !

Apple croit de plus en plus au succès de l’iPhone Duo

Un succès avant même les premières ventes ?

L’iPhone 18 Pro Max préféré au Pro ?

Qu’en penser ?



Apple semble vouloir éviter un lancement compliqué pour son premier iPhone pliable, notamment en matière de disponibilité. En augmentant ses commandes avant même l’ouverture des précommandes, la firme prend toutefois un risque : celui de surestimer l’engouement des consommateurs. Le véritable test aura lieu vendredi 16 octobre, lorsque les premiers acheteurs pourront enfin réserver leur iPhone Duo. Et les délais de livraison donneront rapidement une première indication sur son succès, même s’ils dépendront aussi des stocks disponibles.

Alors que les ventes de l'iPhone Duo n’ont même pas commencé,. En effet, les précommandes ouvriront ce vendredi 16 octobre, avant une commercialisation prévue le 23 octobre.Selon le quotidien chinoiss, qui cite des sources proches de la chaîne d’approvisionnement,. Une hausse particulièrement importante pour un appareil qui inaugure une nouvelle catégorie dans la gamme iPhone.Jusqu’à présent, les estimations évoquaient une production comprise entre 6 et 7 millions d’unités pour 2026. Avec cette augmentation,. Le rapport précise toutefois que les volumes prévus ne dépasseraient pas ce seuil.Cette décision peut surprendre, puisque les précommandes n’ont pas encore commencé., notamment les réactions depuis sa présentation et les prévisions de ses partenaires commerciaux. Il faut dire que. Avec son écran pliable, ses nouveaux modes d’utilisation et les adaptations spécifiques d’iOS 27, Apple tente de proposer une expérience différente de celle des smartphones traditionnels.La firme aurait également prévu. Dans certains Apple Store, les clients devraient pouvoir manipuler librement plusieurs exemplaires de l’iPhone Duo, afin de découvrir son mécanisme de pliage et ses différents formats d’affichage. Un élément important pour un produit dont l’intérêt repose largement sur l’expérience en main.Elle traduit avant tout les anticipations d’Apple, qui peuvent encore évoluer.Leapporte également quelques précisions concernant les autres modèles de la gamme. Selon les mêmes sources,. Autrement dit, la firme adapterait sa production à une demande potentiellement plus importante pour le modèle le plus grand.Cette évolution ne serait pas totalement surprenante. Les versions Pro Max séduisent généralement les utilisateurs recherchant. Mais surtout, le volume total de production des iPhone 18 Pro et Pro Max resterait inchangé.Une précision est intéressante, puisqu’elle vient nuancer un récent article de, selon lequel Apple aurait réduit ses commandes de composants pour les nouveaux modèles Pro.: l’une évoque une baisse globale, tandis que l’autre parle essentiellement d’un rééquilibrage entre les deux modèles. Il faudra attendre les prochains résultats financiers d’Apple pour avoir une vision plus précise de la demande.