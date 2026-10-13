iPhone Duo : Apple a caché une astuce démente dans sa charnière pour éviter la surchauffe

Qu’en penser ?



Avec l’iPhone Duo, Apple démontre que la conception d’un smartphone pliant ne se limite pas à son écran ou à sa charnière. La gestion de la chaleur représente un véritable défi, d’autant plus avec une puce aussi puissante que l’A20 Pro. L’idée d’utiliser la charnière pour répartir la chaleur entre les deux moitiés de l’appareil est particulièrement intéressante. Reste désormais à vérifier son efficacité en conditions réelles, notamment lors de longues sessions de jeu ou d’utilisation intensive.