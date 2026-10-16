iPhone 18 : pourquoi Apple préparerait déjà des stocks énormes ?

Un iPhone 18 qui se fait attendre

Une production qui débuterait fin novembre

Apple mise-t-elle sur un effet de rattrapage ?

Des commandes importantes, mais encore beaucoup d’incertitudes

Qu’en penser ?



En décalant l’arrivée de l’iPhone 18 classique, Apple prend un pari intéressant. La firme privilégie ses modèles les plus rentables à l’automne, tout en conservant une nouveauté majeure pour le début de l’année suivante. Si les commandes évoquées par Fixed Focus Digital se confirment, Apple semble anticiper un véritable succès commercial pour son modèle le plus accessible. Mais il faudra surtout surveiller son prix et ses caractéristiques. Car après plusieurs mois d’attente, les utilisateurs pourraient se montrer plus exigeants, notamment face à des iPhone 18 Pro dont les tarifs auront peut-être déjà commencé à baisser.

Pour la première fois, la firme n’a pas présenté l’ensemble de sa nouvelle gamme d’iPhone en septembre. Seuls lesont été commercialisés, tandis que l’iPhone Duo, premier smartphone pliant de la marque, doit arriver quelques semaines plus tard.Mais. Contrairement aux générations précédentes, le modèle le plus accessible de la gamme ne devrait pas être lancé avant le début de l’année 2027. Un changement de calendrier qui pourrait s’expliquer par plusieurs contraintes industrielles. D’abord, les tensions persistantes sur le marché de la mémoire auraient poussé Apple à privilégier ses modèles les plus haut de gamme, généralement plus rentables.Ensuite,. Avec son écran pliant, sa charnière et ses composants spécifiques, ce nouveau modèle nécessite des chaînes de fabrication particulièrement complexes. En décalant le lancement de l’iPhone 18 standard, Apple pourrait ainsi éviter de trop solliciter ses partenaires industriels.Selon le leaker chinoisMais ce sont surtout les volumes envisagés qui sont intéressants. D’après ses observations de la chaîne d’approvisionnement,, laissant supposer qu’Apple anticipe une forte demande pour ce modèle.Cette stratégie n’aurait. La firme commence généralement à fabriquer ses smartphones plusieurs mois avant leur commercialisation afin de constituer des réserves suffisantes pour les premières semaines de vente. En revanche, l’ampleur supposée des commandes pourrait témoigner d’unconcernant les performances commerciales de l’iPhone 18.Ce lancement décalé pourrait finalement jouer en faveur du modèle classique. En réservant l’automne 2026 aux iPhone 18 Pro et à l’iPhone Duo,, tout en préparant une seconde vague de nouveautés pour le printemps.Cette organisation permettrait également à Apple de mieux répartir ses ventes sur l’année, plutôt que de concentrer l’essentiel des lancements en septembre. Certes, on ne connait pas encore les caractéristiques exactes de ce futur modèle, ainsi que son prix.Il convient néanmoins de rester prudent concernant ces informations.. Apple travaille avec plusieurs partenaires pour de nombreux composants, ce qui lui permet de négocier les tarifs et de limiter les risques en cas de difficultés chez un fabricant.Il est donc possible que les informations de Fixed Focus Digital ne concernent qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, il ne faut pas oublier quePour le moment, Apple n’a évidemment communiqué aucun chiffre officiel concernant la production de l’iPhone 18.