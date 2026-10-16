iPhone Duo : déjà trois mois d’attente en France sur l'Apple Store !

L’iPhone Duo déjà repoussé à janvier 2027 !

Des stocks très limités dès le lancement ?

Les revendeurs opportunistes sont déjà à l’affût !

Un premier test grandeur nature pour Apple

Qu’en penser ?



Trois mois d’attente après seulement quelques minutes de précommandes, voilà qui rappelle certains lancements particulièrement mouvementés chez Apple ! Mais attention à ne pas confondre rupture de stock et succès commercial massif. Avec un appareil aussi complexe à fabriquer, les quantités disponibles semblent nettement plus limitées que pour les iPhone traditionnels. Néanmoins, ce premier démarrage montre qu’une partie des utilisateurs est prête à dépenser plus de 2 300 € pour découvrir le premier iPhone pliant. Il sera intéressant de suivre l’évolution des délais dans les prochains jours, notamment en France.

Les précommandes de l’iPhone Duo ont ouvert ce vendredi à 14 heures, et les premiers acheteurs n’ont visiblement pas perdu de temps. Alors que les premières livraisons sont officiellement prévues pour le 23 octobre,À 15 heures, soit à peine une heure après l’ouverture des commandes, l’Apple Store français affiche déjà une livraison estimée au, avec une livraison gratuite à domicile.Faut-il y voir un succès commercial exceptionnel ? Pas nécessairement. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent. SelonApple ne produisait encore que quelques centaines d’iPhone Duo par jour le mois dernier, bien loin des volumes habituels lors du lancement d’un nouvel iPhone.Plusieurs estimations évoquent entre 7 et 10 millions d’unités livrées par les fournisseurs d’ici la fin de l’année 2026. Un volume relativement modeste à l’échelle d’Apple, qui pourrait expliquer l’allongement spectaculaire des délais.D’autant que le premier iPhone pliant d’Apple affiche un tarif particulièrement élevé, à partir de 2 339 € en France.Sans surprise, les premières annonces spéculatives commencent également à apparaître sur les plateformes de revente. Comme il fallait s'y attendre. On ne saurait que trop vous dire de faire attention !Ces annonces ne signifient évidemment pas que les appareils trouvent preneur à ces prix, mais elles illustrent les tensions autour des premières disponibilités. Pour les acheteurs français, il reste possible de surveiller régulièrement l’Apple Store, notamment les disponibilités en retrait en magasin.Sur la boutique française, Apple invite actuellement les clients à. Une piste à surveiller pour ceux qui espèrent obtenir leur appareil avant janvier.Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, son écran externe de 5,4 pouces et sa puce A20 Pro, l’iPhone Duo marque l’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliants. La firme a notamment travaillé sur une charnière spécifique et un revêtement destiné à rendre la pliure de l’écran intérieur presque imperceptible.Mais cette conception particulièrement complexe pourrait aussi expliquer les difficultés rencontrées pour augmenter les cadences de production., ou si les nouveaux acheteurs devront réellement attendre 2027.