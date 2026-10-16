iPhone Duo : déjà trois mois d’attente en France sur l'Apple Store !
Par Laurence - Publié le
Il n’aura fallu que quelques minutes pour voir les délais de livraison de l’iPhone Duo s’envoler ! Ouvertes ce vendredi 16 octobre à 14 heures en France, les précommandes affichent déjà des dates de livraison en janvier 2027. Un démarrage spectaculaire, même si les stocks semblent particulièrement limités.
Les précommandes de l’iPhone Duo ont ouvert ce vendredi à 14 heures, et les premiers acheteurs n’ont visiblement pas perdu de temps. Alors que les premières livraisons sont officiellement prévues pour le 23 octobre, les délais se sont rapidement allongés de plusieurs semaines, puis de plusieurs mois.
À 15 heures, soit à peine une heure après l’ouverture des commandes, l’Apple Store français affiche déjà une livraison estimée au lundi 25 janvier 2027, avec une livraison gratuite à domicile. Autrement dit, les nouveaux acheteurs pourraient devoir patienter plus de trois mois avant de recevoir leur iPhone pliant !
Faut-il y voir un succès commercial exceptionnel ? Pas nécessairement. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent des difficultés de production et des stocks particulièrement restreints pour cette première génération. Selon Nikkei Asia, Apple ne produisait encore que quelques centaines d’iPhone Duo par jour le mois dernier, bien loin des volumes habituels lors du lancement d’un nouvel iPhone.
Plusieurs estimations évoquent entre 7 et 10 millions d’unités livrées par les fournisseurs d’ici la fin de l’année 2026. Un volume relativement modeste à l’échelle d’Apple, qui pourrait expliquer l’allongement spectaculaire des délais. Il reste donc impossible de déterminer quelle part de cette situation relève d’une demande très importante et quelle part s’explique par une offre insuffisante. D’autant que le premier iPhone pliant d’Apple affiche un tarif particulièrement élevé, à partir de 2 339 € en France.
Sans surprise, les premières annonces spéculatives commencent également à apparaître sur les plateformes de revente. Comme il fallait s'y attendre certains vendeurs proposent déjà des iPhone Duo en précommande à des tarifs encore plus délirants. On ne saurait que trop vous dire de faire attention !
Ces annonces ne signifient évidemment pas que les appareils trouvent preneur à ces prix, mais elles illustrent les tensions autour des premières disponibilités. Pour les acheteurs français, il reste possible de surveiller régulièrement l’Apple Store, notamment les disponibilités en retrait en magasin.
Sur la boutique française, Apple invite actuellement les clients à revenir vérifier les disponibilités en retrait le 24 octobre. Une piste à surveiller pour ceux qui espèrent obtenir leur appareil avant janvier.
Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, son écran externe de 5,4 pouces et sa puce A20 Pro, l’iPhone Duo marque l’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliants. La firme a notamment travaillé sur une charnière spécifique et un revêtement destiné à rendre la pliure de l’écran intérieur presque imperceptible.
Mais cette conception particulièrement complexe pourrait aussi expliquer les difficultés rencontrées pour augmenter les cadences de production. La question sera désormais de savoir si Apple parviendra à réduire les délais au cours des prochaines semaines, ou si les nouveaux acheteurs devront réellement attendre 2027.
Trois mois d’attente après seulement quelques minutes de précommandes, voilà qui rappelle certains lancements particulièrement mouvementés chez Apple ! Mais attention à ne pas confondre rupture de stock et succès commercial massif. Avec un appareil aussi complexe à fabriquer, les quantités disponibles semblent nettement plus limitées que pour les iPhone traditionnels. Néanmoins, ce premier démarrage montre qu’une partie des utilisateurs est prête à dépenser plus de 2 300 € pour découvrir le premier iPhone pliant. Il sera intéressant de suivre l’évolution des délais dans les prochains jours, notamment en France.
L’iPhone Duo déjà repoussé à janvier 2027 !
Les précommandes de l’iPhone Duo ont ouvert ce vendredi à 14 heures, et les premiers acheteurs n’ont visiblement pas perdu de temps. Alors que les premières livraisons sont officiellement prévues pour le 23 octobre, les délais se sont rapidement allongés de plusieurs semaines, puis de plusieurs mois.
À 15 heures, soit à peine une heure après l’ouverture des commandes, l’Apple Store français affiche déjà une livraison estimée au lundi 25 janvier 2027, avec une livraison gratuite à domicile. Autrement dit, les nouveaux acheteurs pourraient devoir patienter plus de trois mois avant de recevoir leur iPhone pliant !
Des stocks très limités dès le lancement ?
Faut-il y voir un succès commercial exceptionnel ? Pas nécessairement. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent des difficultés de production et des stocks particulièrement restreints pour cette première génération. Selon Nikkei Asia, Apple ne produisait encore que quelques centaines d’iPhone Duo par jour le mois dernier, bien loin des volumes habituels lors du lancement d’un nouvel iPhone.
Plusieurs estimations évoquent entre 7 et 10 millions d’unités livrées par les fournisseurs d’ici la fin de l’année 2026. Un volume relativement modeste à l’échelle d’Apple, qui pourrait expliquer l’allongement spectaculaire des délais. Il reste donc impossible de déterminer quelle part de cette situation relève d’une demande très importante et quelle part s’explique par une offre insuffisante. D’autant que le premier iPhone pliant d’Apple affiche un tarif particulièrement élevé, à partir de 2 339 € en France.
Les revendeurs opportunistes sont déjà à l’affût !
Sans surprise, les premières annonces spéculatives commencent également à apparaître sur les plateformes de revente. Comme il fallait s'y attendre certains vendeurs proposent déjà des iPhone Duo en précommande à des tarifs encore plus délirants. On ne saurait que trop vous dire de faire attention !
Ces annonces ne signifient évidemment pas que les appareils trouvent preneur à ces prix, mais elles illustrent les tensions autour des premières disponibilités. Pour les acheteurs français, il reste possible de surveiller régulièrement l’Apple Store, notamment les disponibilités en retrait en magasin.
Sur la boutique française, Apple invite actuellement les clients à revenir vérifier les disponibilités en retrait le 24 octobre. Une piste à surveiller pour ceux qui espèrent obtenir leur appareil avant janvier.
Un premier test grandeur nature pour Apple
Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, son écran externe de 5,4 pouces et sa puce A20 Pro, l’iPhone Duo marque l’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliants. La firme a notamment travaillé sur une charnière spécifique et un revêtement destiné à rendre la pliure de l’écran intérieur presque imperceptible.
Mais cette conception particulièrement complexe pourrait aussi expliquer les difficultés rencontrées pour augmenter les cadences de production. La question sera désormais de savoir si Apple parviendra à réduire les délais au cours des prochaines semaines, ou si les nouveaux acheteurs devront réellement attendre 2027.
Qu’en penser ?
Trois mois d’attente après seulement quelques minutes de précommandes, voilà qui rappelle certains lancements particulièrement mouvementés chez Apple ! Mais attention à ne pas confondre rupture de stock et succès commercial massif. Avec un appareil aussi complexe à fabriquer, les quantités disponibles semblent nettement plus limitées que pour les iPhone traditionnels. Néanmoins, ce premier démarrage montre qu’une partie des utilisateurs est prête à dépenser plus de 2 300 € pour découvrir le premier iPhone pliant. Il sera intéressant de suivre l’évolution des délais dans les prochains jours, notamment en France.