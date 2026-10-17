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3 semaines avec l’iPhone 18 Pro⎜ORLM-600

Par Didier Pulicani - Publié le

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Et oui les amis, c'est le week-end, l'heure de... refaire le Mac ! L'émission hebdomadaire animée par Olivier Frigara revient cette semaine avec une actualité bien chargée !

3 semaines avec l’iPhone 18 Pro





Au sommaire d’On refait le Mac :

3 semaines avec l’iPhone 18 Pro

Au sommaire d’On refait le Mac : Après trois semaines d’utilisation quotidienne de l’iPhone 18 Pro et Pro Max, l’heure du verdict a sonné !

L’ouverture variable change-t-elle vraiment la donne en photo ? Le nouveau design résiste-t-il à l’épreuve du quotidien ? Que vaut la Dynamic Island plus petite ? Et surtout, la puce A20 tient-elle ses promesses avec jusqu’à 40 % de performances supplémentaires ? Sans oublier une autonomie en hausse.
Alors, faut-il craquer pour l’iPhone 18 Pro… ou attendre l’iPhone Duo ?

Débats !