3 semaines avec l’iPhone 18 Pro⎜ORLM-600

3 semaines avec l’iPhone 18 Pro



Au sommaire d’On refait le Mac : Après trois semaines d’utilisation quotidienne de l’iPhone 18 Pro et Pro Max, l’heure du verdict a sonné !



L’ouverture variable change-t-elle vraiment la donne en photo ? Le nouveau design résiste-t-il à l’épreuve du quotidien ? Que vaut la Dynamic Island plus petite ? Et surtout, la puce A20 tient-elle ses promesses avec jusqu’à 40 % de performances supplémentaires ? Sans oublier une autonomie en hausse.

Alors, faut-il craquer pour l’iPhone 18 Pro… ou attendre l’iPhone Duo ?



Débats !