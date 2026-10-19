iPhone Duo : une énorme batterie, mais une autonomie très différente selon l’écran

Une batterie de 4 883 mAh répartie en deux cellules

Une capacité supérieure à celle des Galaxy Z Fold

Comment se situe l’iPhone Duo face aux autres iPhone ?

44 heures d’autonomie… mais pas avec le grand écran !

Qu’en penser ?



Avec 4 883 mAh, Apple semble avoir trouvé un compromis intéressant entre finesse, format pliable et capacité énergétique. L’iPhone Duo fait mieux que plusieurs iPhone traditionnels et dépasse même les modèles pliables de Samsung sur ce critère. Mais sa particularité reste évidemment son double écran. Entre 44 heures sur l’écran externe et 31 heures sur l’écran intérieur, l’écart est considérable.



Pour les utilisateurs qui comptent profiter quotidiennement du grand écran, la véritable question ne sera donc pas seulement la capacité de la batterie, mais son endurance en conditions réelles. Les premiers tests permettront de vérifier si Apple a réussi à maîtriser la consommation de son premier iPhone pliable.

Apple communique généralement sur l’autonomie de ses iPhone plutôt que sur la capacité de leurs batteries. Mais la réglementation européenne impose désormais davantage de transparence. Après l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, Cupertino a publié sa fiche énergétique officielle, révélant une capacité deCette valeur confirme une précédente fuite : le smartphone intègre deux cellules distinctes, de, réparties dans les deux parties de son châssis pliable. Contrairement à certains iPhone commercialisés en différentes versions, l’iPhone Duo fonctionne exclusivement avec une eSIM. Sa capacité devrait donc être identique dans tous les pays.Avec ses 4 883 mAh, l’iPhone Duo dispose d’une batterie particulièrement généreuse pour un appareil pliable.. Apple ne décroche toutefois pas le record du marché : certains smartphones pliables d’Oppo et Honor embarquent des batteries encore plus importantes.Il faut également distinguer la capacité nominale, utilisée dans les documents réglementaires, de la capacité typique généralement mise en avant dans les fiches commerciales. Une comparaison rigoureuse nécessite donc de s’appuyer sur des valeurs équivalentes., mais dépasse plusieurs anciens Pro Max. Par exemple, l'iPhone 18 Pro Max affiche une capacité de 5 567 mAh (contre 5 088 mAh pour l'iPhone 17 Pro Max ou encore 3 149 mAh pour l'iPhone Air, et 4 005 mAh pour l'iPhone 17e)., derrière les iPhone 17 Pro Max et 18 Pro Max. Il dépasse même légèrement l’iPhone 16 Pro Max, malgré les contraintes imposées par sa charnière et son format pliable.En décortiquant cette fiche, on note qu'Apple annonce, une performancedes 45 heures de l’iPhone 18 Pro Max. En revanche,Cette variation s’explique notamment par la surface d’affichage beaucoup plus importante de l’écran déplié, qui nécessite davantage d’énergie.Ces chiffres restent toutefois des, en laboratoire et avec des chargeurs spécifiques. Aussi il n'est pas toujours évident d'obtenir les mêmes résultats chez soi. D'autant que l’autonomie réelle dépendra de la luminosité, des applications utilisées et de la fréquence à laquelle l’utilisateur dépliera son iPhone.