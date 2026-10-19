iPhone Duo : Apple avance certaines livraisons à vendredi !

Qu'en penser ?



Voilà une bonne nouvelle pour les premiers acheteurs, même s'il est encore trop tôt pour parler d'une amélioration générale des stocks. Voir une commande passer de décembre au 23 octobre constitue tout de même un changement spectaculaire, surtout pour un appareil dont les délais se sont rapidement envolés.

Reste à savoir si Apple procèdera aux mêmes ajustements en Europe. En attendant, les clients ayant précommandé leur iPhone Duo auraient tout intérêt à surveiller leur suivi de commande. Une bonne surprise n'est peut-être pas exclue !