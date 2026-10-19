iPhone Duo : Apple avance certaines livraisons à vendredi !
Par Laurence - Publié le
Bonne surprise pour certains acheteurs de l'iPhone Duo ! Alors que les délais de livraison du premier iPhone pliable d'Apple se sont rapidement envolés jusqu'à janvier 2027, plusieurs clients constatent désormais une modification de leur commande. Au Japon, certains appareils initialement attendus en décembre devraient finalement arriver dès le 23 octobre, jour du lancement officiel. De quoi redonner espoir à ceux qui attendent leur nouvel iPhone !
Les précommandes de l'iPhone Duo ont ouvert vendredi 16 octobre, et il n'aura fallu que quelques minutes pour voir les premières dates de livraison s'éloigner. Face à la demande, les estimations affichées sur l'Apple Store ont rapidement glissé de fin octobre à décembre, puis jusqu'à la fin janvier 2027 pour certaines configurations.
Mais voilà que la situation semble évoluer dans le bon sens. Enfin pour certains clients seulement. Sur X, le créateur de contenu japonais Toba Kōshō (@tobalog) explique ainsi que son iPhone Duo, initialement annoncé pour décembre, devrait finalement arriver le 23 octobre.
D'autres utilisateurs japonais rapportent des changements similaires. Dylan McDonald, de 9to5Mac, a notamment rassemblé plusieurs captures d'écran montrant ces nouvelles estimations.
Pour l'instant, difficile de connaître les raisons de ces modifications. Apple pourrait avoir volontairement communiqué des délais prudents lors de l'ouverture des précommandes, avant de les ajuster une fois les premières commandes réparties entre les différents marchés.
Une autre possibilité serait une réorganisation des stocks ou des expéditions, permettant de servir certains clients plus rapidement que prévu.
Il faut toutefois rester prudent : Apple n'a fourni aucune explication officielle, et rien ne permet encore de déterminer si ces changements correspondent à une amélioration réelle des disponibilités, ou à une simple erreur d'affichage. Les nouvelles dates pourraient donc encore évoluer.
À ce stade, les témoignages concernent essentiellement le Japon. Rien n'indique que les mêmes ajustements soient déjà appliqués aux commandes françaises ou aux autres marchés. Autre précision importante : les changements signalés concernent des commandes passées directement auprès d'Apple, et non celles effectuées chez les opérateurs ou les revendeurs.
Les acheteurs peuvent néanmoins vérifier leur estimation de livraison depuis leur compte Apple Store ou l'application Apple Store. Pour rappel, les premières livraisons de l'iPhone Duo sont attendues ce vendredi 23 octobre. Le smartphone est commercialisé en France à partir de 2 339 euros.
Voilà une bonne nouvelle pour les premiers acheteurs, même s'il est encore trop tôt pour parler d'une amélioration générale des stocks. Voir une commande passer de décembre au 23 octobre constitue tout de même un changement spectaculaire, surtout pour un appareil dont les délais se sont rapidement envolés.
Reste à savoir si Apple procèdera aux mêmes ajustements en Europe. En attendant, les clients ayant précommandé leur iPhone Duo auraient tout intérêt à surveiller leur suivi de commande. Une bonne surprise n'est peut-être pas exclue !
De janvier à octobre : les délais de livraison jouent au yo-yo
Les précommandes de l'iPhone Duo ont ouvert vendredi 16 octobre, et il n'aura fallu que quelques minutes pour voir les premières dates de livraison s'éloigner. Face à la demande, les estimations affichées sur l'Apple Store ont rapidement glissé de fin octobre à décembre, puis jusqu'à la fin janvier 2027 pour certaines configurations.
Mais voilà que la situation semble évoluer dans le bon sens. Enfin pour certains clients seulement. Sur X, le créateur de contenu japonais Toba Kōshō (@tobalog) explique ainsi que son iPhone Duo, initialement annoncé pour décembre, devrait finalement arriver le 23 octobre.
D'autres utilisateurs japonais rapportent des changements similaires. Dylan McDonald, de 9to5Mac, a notamment rassemblé plusieurs captures d'écran montrant ces nouvelles estimations.
Apple aurait-elle sous-estimé ses stocks ?
Pour l'instant, difficile de connaître les raisons de ces modifications. Apple pourrait avoir volontairement communiqué des délais prudents lors de l'ouverture des précommandes, avant de les ajuster une fois les premières commandes réparties entre les différents marchés.
Une autre possibilité serait une réorganisation des stocks ou des expéditions, permettant de servir certains clients plus rapidement que prévu.
Il faut toutefois rester prudent : Apple n'a fourni aucune explication officielle, et rien ne permet encore de déterminer si ces changements correspondent à une amélioration réelle des disponibilités, ou à une simple erreur d'affichage. Les nouvelles dates pourraient donc encore évoluer.
Et pour les précommandes françaises ?
À ce stade, les témoignages concernent essentiellement le Japon. Rien n'indique que les mêmes ajustements soient déjà appliqués aux commandes françaises ou aux autres marchés. Autre précision importante : les changements signalés concernent des commandes passées directement auprès d'Apple, et non celles effectuées chez les opérateurs ou les revendeurs.
Les acheteurs peuvent néanmoins vérifier leur estimation de livraison depuis leur compte Apple Store ou l'application Apple Store. Pour rappel, les premières livraisons de l'iPhone Duo sont attendues ce vendredi 23 octobre. Le smartphone est commercialisé en France à partir de 2 339 euros.
Qu'en penser ?
Voilà une bonne nouvelle pour les premiers acheteurs, même s'il est encore trop tôt pour parler d'une amélioration générale des stocks. Voir une commande passer de décembre au 23 octobre constitue tout de même un changement spectaculaire, surtout pour un appareil dont les délais se sont rapidement envolés.
Reste à savoir si Apple procèdera aux mêmes ajustements en Europe. En attendant, les clients ayant précommandé leur iPhone Duo auraient tout intérêt à surveiller leur suivi de commande. Une bonne surprise n'est peut-être pas exclue !