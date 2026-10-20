iPhone Duo : pourquoi faut-il coller la coque officielle d’Apple ?
Par Laurence - Publié le
Si les premières livraisons d'iPhone sont attendues ce vendredi 23 octobre, certains accessoires officiels sont déjà disponibles sur l'Apple Store. Les premiers acheteurs ont découvert une particularité concernant la coque officielle : des bandes adhésives à l'intérieur de la coque officielle !
Avec son premier smartphone pliable, Apple a dû revoir la conception de ses accessoires. Il était impossible de reprendre simplement les protections traditionnelles. Aussi la coque officielle de l’iPhone Duo (à 89 euros tout de même) comporte deux éléments distincts : une partie destinée à protéger le dos du téléphone, avec une découpe pour les appareils photo, et un cadre qui entoure l’écran extérieur.
Mais contrairement aux coques habituelles, ces deux éléments ne se clipsent pas simplement sur le smartphone. Les premiers utilisateurs ayant déjà acheté l’accessoire ont découvert des bandes adhésives placées à l’intérieur, le long des bordures. Pour installer la protection, il faudra donc retirer les films protecteurs, positionner chaque élément, puis coller la coque à l'iPhone en appuyant fermement... Déjà, la manipulation semble un peu moins pratique que le simple geste consistant à glisser son iPhone dans une coque.
La réponse tient essentiellement à la conception des smartphones pliables. Avec leurs deux parties articulées et la finesse des bordures, une coque traditionnelle tient moins bien. L’utilisation de bandes adhésives permet donc de fixer les protections sans ajouter de rebords trop épais qui pourraient gêner l’ouverture et la fermeture du téléphone.
Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, Apple n’a rien inventé ! Cette solution existe déjà sur plusieurs smartphones pliables Android, notamment dans la gamme Galaxy Z Fold de Samsung. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs rappellent d’ailleurs qu’il s’agit d’une pratique assez courante sur ce type d’appareil.
Le principal inconvénient concerne évidemment les utilisateurs qui aiment changer régulièrement de protection. Une fois la coque retirée, les bandes adhésives risquent de perdre une partie de leur efficacité. Il pourrait donc être nécessaire de les remplacer pour retrouver une fixation satisfaisante.
D'emblée, on peut se poser plusieurs questions. Que se passera-t-il quand on voudra changer de coques ? Est-ce que les adhésifs colleront toujours ? Est-ce qu'Apple a prévu de fournir des autocollants supplémentaires ? Apple propose également une autre solution, l’iPhone Duo Folio, un étui doté d’un support intégré et forcément plus cher (149 euros). Celui-ci utilise une fixation magnétique et ne nécessite pas d’adhésif. Il protège toutefois différemment le téléphone, puisqu’il recouvre notamment l’écran extérieur lorsque l’étui est fermé.
Avec l’iPhone Duo, les utilisateurs vont devoir s’habituer à quelques particularités propres aux smartphones pliables. Il faudra voir à l'usage comment cette fixation va vieillir et s'il est possible de remplacer facilement les adhésifs (parce qu'une coque à usage unique à 89 euros...).
Une coque en deux parties… à coller sur l’iPhone
Avec son premier smartphone pliable, Apple a dû revoir la conception de ses accessoires. Il était impossible de reprendre simplement les protections traditionnelles. Aussi la coque officielle de l’iPhone Duo (à 89 euros tout de même) comporte deux éléments distincts : une partie destinée à protéger le dos du téléphone, avec une découpe pour les appareils photo, et un cadre qui entoure l’écran extérieur.
Mais contrairement aux coques habituelles, ces deux éléments ne se clipsent pas simplement sur le smartphone. Les premiers utilisateurs ayant déjà acheté l’accessoire ont découvert des bandes adhésives placées à l’intérieur, le long des bordures. Pour installer la protection, il faudra donc retirer les films protecteurs, positionner chaque élément, puis coller la coque à l'iPhone en appuyant fermement... Déjà, la manipulation semble un peu moins pratique que le simple geste consistant à glisser son iPhone dans une coque.
Pourquoi cette solution ?
La réponse tient essentiellement à la conception des smartphones pliables. Avec leurs deux parties articulées et la finesse des bordures, une coque traditionnelle tient moins bien. L’utilisation de bandes adhésives permet donc de fixer les protections sans ajouter de rebords trop épais qui pourraient gêner l’ouverture et la fermeture du téléphone.
Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, Apple n’a rien inventé ! Cette solution existe déjà sur plusieurs smartphones pliables Android, notamment dans la gamme Galaxy Z Fold de Samsung. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs rappellent d’ailleurs qu’il s’agit d’une pratique assez courante sur ce type d’appareil.
Le principal inconvénient concerne évidemment les utilisateurs qui aiment changer régulièrement de protection. Une fois la coque retirée, les bandes adhésives risquent de perdre une partie de leur efficacité. Il pourrait donc être nécessaire de les remplacer pour retrouver une fixation satisfaisante.
D'emblée, on peut se poser plusieurs questions. Que se passera-t-il quand on voudra changer de coques ? Est-ce que les adhésifs colleront toujours ? Est-ce qu'Apple a prévu de fournir des autocollants supplémentaires ? Apple propose également une autre solution, l’iPhone Duo Folio, un étui doté d’un support intégré et forcément plus cher (149 euros). Celui-ci utilise une fixation magnétique et ne nécessite pas d’adhésif. Il protège toutefois différemment le téléphone, puisqu’il recouvre notamment l’écran extérieur lorsque l’étui est fermé.
Qu’en penser ?
Avec l’iPhone Duo, les utilisateurs vont devoir s’habituer à quelques particularités propres aux smartphones pliables. Il faudra voir à l'usage comment cette fixation va vieillir et s'il est possible de remplacer facilement les adhésifs (parce qu'une coque à usage unique à 89 euros...).