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Du titane américain pour l’iPhone Duo

Apple en profite pour mettre de jolies photos du "monde de l'industrie"

Un composant essentiel pour l’appareil photo de l’iPhone 18 Pro

Des écrans aux puces, Apple multiplie les fournisseurs américains

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Dans un contexte un peu tendu avec des prix de plus en plus hauts, Apple axe sa communication autour de la production américaine, un sujet devenu particulièrement stratégique. Ces investissements permettent de diversifier ses approvisionnements et de renforcer certaines compétences industrielles aux États-Unis. Et aussi de répondre à quelques exigences de la Maison Blanche si on se souvient bien en matière de droits de douane... En tout état de cause il s'agit de composants, on est donc encore loin de l'iPhone made in USA.

Avec son programme(AMP), Apple cherche à. Certains diront que Donald Trump n'y est pas pour rien dans cette histoire.Aujourd'hui, elle dévoile donc un partenariat avec, une entreprise installée en Pennsylvanie et spécialisée dans la production de titane.Or ce matériau s'avère particulièrement utile pour un smartphone pliable, puisqu’il associe résistance mécanique et légèreté. Notons au passage qu'il ne s’agit toutefois pas d’une fabrication entièrement américaine de l’iPhone Duo, mais bien de laCes derniers seront donc réexpédiés sur les chaines de montage (en Chine ou en Inde par exemple).L’autre annonce concerne, une société basée dans le Delaware, qui avait rejoint le programme AMP en mars dernier.Cette technologie permet d’ajuster physiquement la quantité de lumière qui atteint le capteur, en fonction des conditions de prise de vue.Cupertino présente ce nouveau système comme le plus avancé jamais intégré à ses smartphones. Le partenariat avec Qnity doit donc contribuer à la fabrication de l’un des éléments clés de cette évolution photographique.. Dans le Kentucky,, notamment le Ceramic Shield. Au Colorado, Broadcom modernise son usine de Fort Collins dans le cadre d’un investissement de 1,5 milliard de dollars. L’accord prévoit la production de plus de 15 milliards de puces radiofréquences fabriquées aux États-Unis.De son côté,fournit depuis le Texas des technologies laser utilisées notamment pour Face ID et la Dynamic Island.Enfin,construit dans ce même État un site consacré à l’assemblage avancé et aux tests de semi-conducteurs, dont Apple sera l’un des premiers clients. Les deux premières phases du projet devraient soutenir