Kuxiu D5 et X40 Turbo en Bordeaux : les chargeurs assortis à l'iPhone 18 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous le savez si vous suivez nos tests, on aime beaucoup les chargeurs de Kuxiu. La marque propose maintenant ses deux meilleurs modèles, le dock D5 et le pliable X40 Turbo, dans un coloris Bordeaux pensé pour aller avec l'iPhone 18 Pro. On a reçu les deux versions, et c'est l'occasion de vous les montrer en photos et de rappeler ce que valent ces deux produits.
Apple a remis cette teinte au goût du jour avec l'iPhone 18 Pro, et les accessoiristes n'ont pas traîné. Kuxiu vient donc d'ajouter un Bordeaux à son catalogue, d'abord sur le D5, puis sur le X40 Turbo qui y a eu droit lui aussi, aux côtés du gris, du noir, du Cosmic Orange qui répondait déjà à l'iPhone 17 Pro l'an dernier, et même d'une finition bois. Le D5, lui, n'existait jusqu'ici qu'en gris. En main, le rendu est vraiment réussi. L'aluminium anodisé tire vers le même rouge sombre que le dos du téléphone, les surfaces en silicone suivent le mouvement. L'ensemble est cohérent sans tomber dans le total look criard.
Le D5, on l'avait testé en juillet et il était reparti avec un bon 9/10. C'est un dock trois en un qui glisse un petit ventilateur sous la surface MagSafe, histoire d'évacuer la chaleur pendant la charge. La batterie reste au frais, l'iPhone conserve sa vitesse de 25W en Qi2.2 bien plus longtemps, et le ventilateur est si discret qu'on l'oublie, il faut quasiment coller la main dessus pour sentir l'air circuler. On y retrouve aussi un galet de charge rapide pour l'Apple Watch, motorisé et très gadget mais rigolo, un emplacement pour les AirPods, et un écran couleur qui affiche l'heure et la puissance tirée par chaque appareil en temps réel. Le socle s'incline toujours pour profiter du mode StandBy d'iOS pendant la charge. Le chargeur GaN de 45W et le câble tressé sont toujours dans la boîte, ce qui est loin d'être systématique à ce niveau de prix.
Le X40 Turbo avait fait encore mieux en novembre dernier, avec un 10/10 et un coup de cœur de la rédaction. Ce chargeur de voyage trois en un se replie en un carré d'aluminium de 148 grammes qui tient dans une poche de jean, et il envoie lui aussi 25W sur un iPhone récent.
Lors de notre test, un iPhone 17 Pro Max était passé de 10 à 58 % en une demi-heure, chronomètre en main, sans jamais chauffer exagérément. Avec son étui de transport rigide et son adaptateur 45W fournis, c'est toujours lui qu'on glisse dans le sac avant de partir en déplacement. La version Bordeaux ne change rien à l'affaire, si ce n'est qu'elle est nettement plus jolie que le gris.
Les déclinaisons couleur d'accessoires sont souvent un simple coup de peinture marketing. Là, le travail d'anodisation est sérieux et la teinte colle vraiment à celle d'Apple, ce qui n'était pas gagné. Techniquement, rien n'a bougé sur les deux produits, donc nos avis restent les mêmes, ce sont deux excellents chargeurs, parmi les meilleurs qu'on ait testés. Vous pouvez commander les deux modèles sur le site de Kuxiu, ils seront expédiés depuis des entrepôts situés en France en quelques jours. Il ne manque plus qu'une Apple Watch Bordeaux, et toute la table de nuit sera enfin assortie.
- Le Kuxiu D5 en bordeaux est disponible ici
- Le Kuxiu X40 Turbo en bordeaux est disponible ici
Le même Bordeaux que l'iPhone
Apple a remis cette teinte au goût du jour avec l'iPhone 18 Pro, et les accessoiristes n'ont pas traîné. Kuxiu vient donc d'ajouter un Bordeaux à son catalogue, d'abord sur le D5, puis sur le X40 Turbo qui y a eu droit lui aussi, aux côtés du gris, du noir, du Cosmic Orange qui répondait déjà à l'iPhone 17 Pro l'an dernier, et même d'une finition bois. Le D5, lui, n'existait jusqu'ici qu'en gris. En main, le rendu est vraiment réussi. L'aluminium anodisé tire vers le même rouge sombre que le dos du téléphone, les surfaces en silicone suivent le mouvement. L'ensemble est cohérent sans tomber dans le total look criard.
Le D5 et son ventilateur
Le D5, on l'avait testé en juillet et il était reparti avec un bon 9/10. C'est un dock trois en un qui glisse un petit ventilateur sous la surface MagSafe, histoire d'évacuer la chaleur pendant la charge. La batterie reste au frais, l'iPhone conserve sa vitesse de 25W en Qi2.2 bien plus longtemps, et le ventilateur est si discret qu'on l'oublie, il faut quasiment coller la main dessus pour sentir l'air circuler. On y retrouve aussi un galet de charge rapide pour l'Apple Watch, motorisé et très gadget mais rigolo, un emplacement pour les AirPods, et un écran couleur qui affiche l'heure et la puissance tirée par chaque appareil en temps réel. Le socle s'incline toujours pour profiter du mode StandBy d'iOS pendant la charge. Le chargeur GaN de 45W et le câble tressé sont toujours dans la boîte, ce qui est loin d'être systématique à ce niveau de prix.
Le X40 Turbo, coup de cœur
Le X40 Turbo avait fait encore mieux en novembre dernier, avec un 10/10 et un coup de cœur de la rédaction. Ce chargeur de voyage trois en un se replie en un carré d'aluminium de 148 grammes qui tient dans une poche de jean, et il envoie lui aussi 25W sur un iPhone récent.
Lors de notre test, un iPhone 17 Pro Max était passé de 10 à 58 % en une demi-heure, chronomètre en main, sans jamais chauffer exagérément. Avec son étui de transport rigide et son adaptateur 45W fournis, c'est toujours lui qu'on glisse dans le sac avant de partir en déplacement. La version Bordeaux ne change rien à l'affaire, si ce n'est qu'elle est nettement plus jolie que le gris.
On en dit quoi ?
Les déclinaisons couleur d'accessoires sont souvent un simple coup de peinture marketing. Là, le travail d'anodisation est sérieux et la teinte colle vraiment à celle d'Apple, ce qui n'était pas gagné. Techniquement, rien n'a bougé sur les deux produits, donc nos avis restent les mêmes, ce sont deux excellents chargeurs, parmi les meilleurs qu'on ait testés. Vous pouvez commander les deux modèles sur le site de Kuxiu, ils seront expédiés depuis des entrepôts situés en France en quelques jours. Il ne manque plus qu'une Apple Watch Bordeaux, et toute la table de nuit sera enfin assortie.
- Le Kuxiu D5 en bordeaux est disponible ici
- Le Kuxiu X40 Turbo en bordeaux est disponible ici