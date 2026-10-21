Kuxiu D5 et X40 Turbo en Bordeaux : les chargeurs assortis à l'iPhone 18 Pro

On en dit quoi ?



Les déclinaisons couleur d'accessoires sont souvent un simple coup de peinture marketing. Là, le travail d'anodisation est sérieux et la teinte colle vraiment à celle d'Apple, ce qui n'était pas gagné. Techniquement, rien n'a bougé sur les deux produits, donc nos avis restent les mêmes, ce sont deux excellents chargeurs, parmi les meilleurs qu'on ait testés. Vous pouvez commander les deux modèles sur le site de Kuxiu, ils seront expédiés depuis des entrepôts situés en France en quelques jours. Il ne manque plus qu'une Apple Watch Bordeaux, et toute la table de nuit sera enfin assortie.