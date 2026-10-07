Prise en main du KUXIU Natural Titanium, un bracelet à maillons en titane pour Apple Watch

On en dit quoi ?



Difficile de faire la fine bouche pour une cinquantaine d'euros, très loin des tarifs qu'Apple pratique sur ses propres bracelets en titane. Et le confort est vraiment là. Après trois semaines sans le retirer, on n'a ni rougeur, ni rayure visible, ni la moindre envie de revenir à un bracelet Sport tout bête. Le titane, en tous cas, fait bien le job, et celui-ci n'est pas près de quitter mon poignet.