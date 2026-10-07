Prise en main du KUXIU Natural Titanium, un bracelet à maillons en titane pour Apple Watch
Par Vincent Lautier - Publié le
KUXIU nous a envoyé son Natural Titanium Magnetic Band, un bracelet à maillons en titane avec fermoir magnétique, vendu 51 euros et expédié depuis la France. Je le porte sans interruption depuis trois semaines et, pour un bracelet entièrement métallique, c'est une vraie bonne surprise : léger, très bien fini, et facile à mettre à sa taille soi-même grâce à l'outil fourni dans la boîte.
Le bracelet reprend le dessin classique des maillons brossés, décliné en trois finitions, Natural, Black et Gray, avec une compatibilité qui couvre tous les boîtiers de 42 à 49 mm, Apple Watch Ultra comprise. Au poignet, la différence avec l'acier se sent tout de suite. Le titane est nettement plus léger, il ne tire pas sur le poignet en fin de journée, et il ne gratte pas, même porté non stop pendant trois semaines, nuits comprises. C'est rare avec un bracelet tout en métal. La finition est au niveau de ce que la marque nous avait déjà montré, puisqu'on avait testé ici son Titanium Band à 41 euros : comme toujours avec KUXIU, l'usinage est propre, les maillons s'alignent parfaitement et rien n'a bougé après des semaines d'utilisation.
C'est souvent le point noir des bracelets à maillons, puisqu'il faut parfois passer par un horloger ou acheter un outil à part pour les mettre à la bonne taille. Là, KUXIU fournit un petit accessoire dans la boîte qui permet de chasser les goupilles soi-même. On retire un ou deux maillons de chaque côté, on remet la goupille, et c'est réglé. L'opération prend quelques minutes, sans forcer et sans rien rayer au passage. Quant au fermoir magnétique, il se verrouille tout seul dès qu'on rapproche les deux extrémités. En trois semaines, séances de sport comprises, il ne s'est jamais ouvert sans qu'on le lui demande.
KUXIU affiche son bracelet à 51 euros au lieu de 55 euros. La marque expédie depuis des entrepôts en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Comptez 3 à 5 jours de livraison, et la garantie est de deux ans.
Difficile de faire la fine bouche pour une cinquantaine d'euros, très loin des tarifs qu'Apple pratique sur ses propres bracelets en titane. Et le confort est vraiment là. Après trois semaines sans le retirer, on n'a ni rougeur, ni rayure visible, ni la moindre envie de revenir à un bracelet Sport tout bête. Le titane, en tous cas, fait bien le job, et celui-ci n'est pas près de quitter mon poignet.
Léger, bien fini, et il ne gratte pas
Le bracelet reprend le dessin classique des maillons brossés, décliné en trois finitions, Natural, Black et Gray, avec une compatibilité qui couvre tous les boîtiers de 42 à 49 mm, Apple Watch Ultra comprise. Au poignet, la différence avec l'acier se sent tout de suite. Le titane est nettement plus léger, il ne tire pas sur le poignet en fin de journée, et il ne gratte pas, même porté non stop pendant trois semaines, nuits comprises. C'est rare avec un bracelet tout en métal. La finition est au niveau de ce que la marque nous avait déjà montré, puisqu'on avait testé ici son Titanium Band à 41 euros : comme toujours avec KUXIU, l'usinage est propre, les maillons s'alignent parfaitement et rien n'a bougé après des semaines d'utilisation.
Mais comment on l'ajuste ?
C'est souvent le point noir des bracelets à maillons, puisqu'il faut parfois passer par un horloger ou acheter un outil à part pour les mettre à la bonne taille. Là, KUXIU fournit un petit accessoire dans la boîte qui permet de chasser les goupilles soi-même. On retire un ou deux maillons de chaque côté, on remet la goupille, et c'est réglé. L'opération prend quelques minutes, sans forcer et sans rien rayer au passage. Quant au fermoir magnétique, il se verrouille tout seul dès qu'on rapproche les deux extrémités. En trois semaines, séances de sport comprises, il ne s'est jamais ouvert sans qu'on le lui demande.
Combien ça coûte ?
KUXIU affiche son bracelet à 51 euros au lieu de 55 euros. La marque expédie depuis des entrepôts en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Comptez 3 à 5 jours de livraison, et la garantie est de deux ans.
On en dit quoi ?
Difficile de faire la fine bouche pour une cinquantaine d'euros, très loin des tarifs qu'Apple pratique sur ses propres bracelets en titane. Et le confort est vraiment là. Après trois semaines sans le retirer, on n'a ni rougeur, ni rayure visible, ni la moindre envie de revenir à un bracelet Sport tout bête. Le titane, en tous cas, fait bien le job, et celui-ci n'est pas près de quitter mon poignet.