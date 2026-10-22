iPhone Duo : les files d’attente sont de retour devant les Apple Store (mais...)

Qu’en penser ?



Avec l’iPhone Duo, Apple retrouve une partie de l’effervescence qui accompagnait autrefois les lancements de ses smartphones. Son premier modèle pliant suscite visiblement beaucoup de curiosité, malgré son tarif particulièrement élevé. Mais les files d’attente ne seront pas les mêmes partout. En France, Apple privilégie les réservations pour mieux gérer les stocks et éviter les achats spéculatifs. Une organisation plus pratique, même si elle retire un peu du folklore des grands lancements d’iPhone.