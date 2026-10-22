iPhone Duo : les files d’attente sont de retour devant les Apple Store (mais...)
Par Laurence - Publié le
Le lancement de l’iPhone Duo s’annonce particulièrement mouvementé ! À vingt-quatre heures de sa commercialisation, Apple se prépare à accueillir les premiers acheteurs de son dernier bébé. Face à une demande en précommande qualifiée d’extraordinaire, elle annonce la couleur : les stocks en magasin seront très limités, voir inexistants dans certains pays.
Pendant des années, les lancements d’iPhone ont été synonymes de longues files d’attente devant les boutiques Apple. Certains clients n’hésitaient pas à patienter toute une nuit, voire davantage, pour être parmi les premiers à repartir avec le nouveau modèle. Souvenez-vous d'Angela Arhendts qui en avait fait son cheval de bataille. Avec la généralisation des précommandes et des retraits sur rendez-vous, ces scènes sont devenues moins fréquentes.
Mais l’arrivée de l'iPhone Duo pourrait bien raviver cet engouement. Sur X, plusieurs publications témoignent déjà de l’intérêt suscité par l’appareil à l’approche de sa sortie. Certains auraient même commencé à attendre depuis plusieurs jours, mais ils risquent d'être déçus.
Anticipant une forte affluence, Cupertino a annoncé que des exemplaires seront proposés aux clients se présentant directement en boutique, mais uniquement dans certains pays et en quantités limitées. La firme s’attend à une rupture rapide des stocks dès vendredi.
Les clients américains, britanniques, allemands, espagnols ou encore suisses pourront tenter leur chance directement en Apple Store. Cette possibilité sera également proposée dans plusieurs autres pays, dont le Canada, l’Australie, la Belgique et Singapour. En Italie, seules certaines boutiques disposeront de stocks destinés aux clients sans réservation.
D'autres pays n'auront rien du tout. Apparemment, la France ne disposera d'aucun modèle en vente directe. Seuls les clients ayant réservé leur appareil sur l’Apple Store en ligne, sélectionné un créneau horaire pourront venir le récupérer. La même restriction s’appliquera notamment au Japon, en Chine, en Corée du Sud et à Hong Kong.
Globalement, les quantités devraient être particulièrement faibles. Apple explique vouloir mettre son nouveau smartphone entre les mains des acheteurs aussi rapidement que possible, tout en reconnaissant que la demande dépasse ses capacités immédiates. Cette organisation permet de limiter les rassemblements, mais aussi de lutter contre les revendeurs qui achètent plusieurs appareils pour les proposer ensuite à des prix largement supérieurs. Notons que le site d’Apple invite actuellement les clients à revenir le samedi 24 octobre pour consulter les possibilités de retrait.
Avec l’iPhone Duo, Apple retrouve une partie de l’effervescence qui accompagnait autrefois les lancements de ses smartphones. Son premier modèle pliant suscite visiblement beaucoup de curiosité, malgré son tarif particulièrement élevé. Mais les files d’attente ne seront pas les mêmes partout. En France, Apple privilégie les réservations pour mieux gérer les stocks et éviter les achats spéculatifs. Une organisation plus pratique, même si elle retire un peu du folklore des grands lancements d’iPhone.
Le retour des files d’attente devant les Apple Store ?
Pendant des années, les lancements d’iPhone ont été synonymes de longues files d’attente devant les boutiques Apple. Certains clients n’hésitaient pas à patienter toute une nuit, voire davantage, pour être parmi les premiers à repartir avec le nouveau modèle. Souvenez-vous d'Angela Arhendts qui en avait fait son cheval de bataille. Avec la généralisation des précommandes et des retraits sur rendez-vous, ces scènes sont devenues moins fréquentes.
Mais l’arrivée de l'iPhone Duo pourrait bien raviver cet engouement. Sur X, plusieurs publications témoignent déjà de l’intérêt suscité par l’appareil à l’approche de sa sortie. Certains auraient même commencé à attendre depuis plusieurs jours, mais ils risquent d'être déçus.
Anticipant une forte affluence, Cupertino a annoncé que des exemplaires seront proposés aux clients se présentant directement en boutique, mais uniquement dans certains pays et en quantités limitées. La firme s’attend à une rupture rapide des stocks dès vendredi.
Des ventes sur réservations et des stocks riquiqui
Les clients américains, britanniques, allemands, espagnols ou encore suisses pourront tenter leur chance directement en Apple Store. Cette possibilité sera également proposée dans plusieurs autres pays, dont le Canada, l’Australie, la Belgique et Singapour. En Italie, seules certaines boutiques disposeront de stocks destinés aux clients sans réservation.
D'autres pays n'auront rien du tout. Apparemment, la France ne disposera d'aucun modèle en vente directe. Seuls les clients ayant réservé leur appareil sur l’Apple Store en ligne, sélectionné un créneau horaire pourront venir le récupérer. La même restriction s’appliquera notamment au Japon, en Chine, en Corée du Sud et à Hong Kong.
Globalement, les quantités devraient être particulièrement faibles. Apple explique vouloir mettre son nouveau smartphone entre les mains des acheteurs aussi rapidement que possible, tout en reconnaissant que la demande dépasse ses capacités immédiates. Cette organisation permet de limiter les rassemblements, mais aussi de lutter contre les revendeurs qui achètent plusieurs appareils pour les proposer ensuite à des prix largement supérieurs. Notons que le site d’Apple invite actuellement les clients à revenir le samedi 24 octobre pour consulter les possibilités de retrait.
Qu’en penser ?
Avec l’iPhone Duo, Apple retrouve une partie de l’effervescence qui accompagnait autrefois les lancements de ses smartphones. Son premier modèle pliant suscite visiblement beaucoup de curiosité, malgré son tarif particulièrement élevé. Mais les files d’attente ne seront pas les mêmes partout. En France, Apple privilégie les réservations pour mieux gérer les stocks et éviter les achats spéculatifs. Une organisation plus pratique, même si elle retire un peu du folklore des grands lancements d’iPhone.