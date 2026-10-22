iPhone Duo, prise en main et réaction à chaud⎜ORLM-602

iPhone Duo, notre réaction à chaud



L’iPhone Duo est enfin entre nos mains ! Et Apple pourrait bien avoir réinventé l’iPhone !



Mais son écran pliable tient-il vraiment ses promesses ? La pliure est-elle invisible ? Est-il trop épais, trop lourd ? Et pourquoi Apple a-t-elle sacrifié certaines fonctions photo de l’iPhone 18 Pro ?



Surtout, nous allons découvrir des applications complètement inédites qui exploitent ses deux écrans ! Alors, révolution ou gadget à plus de 2 300 euros ?



Débats !