iPhone Duo, prise en main et réaction à chaud⎜ORLM-602
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac ! L'émission hebdomadaire animée par Olivier Frigara revient cette semaine avec une actualité bien chargée !
Au sommaire d’On refait le Mac :
iPhone Duo, notre réaction à chaud⎜ORLM-602
Au sommaire d’On refait le Mac :
iPhone Duo, notre réaction à chaud
L’iPhone Duo est enfin entre nos mains ! Et Apple pourrait bien avoir réinventé l’iPhone !
Mais son écran pliable tient-il vraiment ses promesses ? La pliure est-elle invisible ? Est-il trop épais, trop lourd ? Et pourquoi Apple a-t-elle sacrifié certaines fonctions photo de l’iPhone 18 Pro ?
Surtout, nous allons découvrir des applications complètement inédites qui exploitent ses deux écrans ! Alors, révolution ou gadget à plus de 2 300 euros ?
Débats !
L’iPhone Duo est enfin entre nos mains ! Et Apple pourrait bien avoir réinventé l’iPhone !
Mais son écran pliable tient-il vraiment ses promesses ? La pliure est-elle invisible ? Est-il trop épais, trop lourd ? Et pourquoi Apple a-t-elle sacrifié certaines fonctions photo de l’iPhone 18 Pro ?
Surtout, nous allons découvrir des applications complètement inédites qui exploitent ses deux écrans ! Alors, révolution ou gadget à plus de 2 300 euros ?
Débats !