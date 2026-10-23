Lancement en direct de l'iPhone Duo : pas de file d'attente et un présentoir inédit
Par Laurence - Publié le
C’est le grand jour pour l’iPhone Duo ! Alors que les premières livraisons ont commencé en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Apple Store français ouvrent leurs portes pour accueillir les premiers clients. Mais contrairement aux précédents lancements, les magasins semblent plutôt déserts à l'ouverture !
À l’occasion du lancement de l’iPhone Duo, certains s’attendaient peut-être à retrouver les longues files d’attente qui accompagnaient autrefois la sortie des nouveaux iPhone. Mais ce matin, devant l’Apple Store Odysseum à Montpellier: pas de foule, ni même de véritable file d’attente !
Il faut dire que la situation est assez particulière. Apple a confirmé qu’en France, aucun iPhone Duo ne serait proposé à la vente sans réservation le jour du lancement. Les clients doivent donc avoir commandé leur appareil au préalable et disposer d’un créneau de retrait.
A l'intérieur, Apple a prévu un support particulier pour présenter l’iPhone Duo en boutique. Comme le montrent les photos, le smartphone repose sur un dispositif oval gris pâle, fixé à un bras métallique, qui vient maintenir l’appareil lorsqu’il est entièrement plié ou déplié. Le socle rappelle les
arguments de vente informations de base du smartphone. il y a évidemment un petit câble métallique pour attacher l'iPhone.
Le côté droit est Magsafe (pour maintenir et charger), le gauche dispose d'un revêtement assez rugueux pour éviter que l'iPhone ne tombe (mais pas trop pour ne pas abîmer l'écran). Ce système semble destiné à empêcher le téléphone de glisser ou de basculer pendant les démonstrations, notamment lorsque les visiteurs manipulent son écran pliable. Ce détail illustre bien les contraintes particulières de ce nouveau format, même pour une simple présentation en magasin.
Le lancement de l’iPhone Duo marque une petite rupture avec les habitudes d’Apple. Malgré une demande importante et des délais de livraison qui s’allongent, les boutiques françaises pourraient bien rester étonnamment calmes, faute de stocks disponibles sans réservation. Et chez vous, quelle est l’ambiance ? Y a-t-il du monde devant votre Apple Store ? Avez-vous pu essayer l’iPhone Duo ou récupérer votre précommande ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos photos dans les commentaires !
Où sont passées les files d’attente ?
À l’occasion du lancement de l’iPhone Duo, certains s’attendaient peut-être à retrouver les longues files d’attente qui accompagnaient autrefois la sortie des nouveaux iPhone. Mais ce matin, devant l’Apple Store Odysseum à Montpellier: pas de foule, ni même de véritable file d’attente !
Il faut dire que la situation est assez particulière. Apple a confirmé qu’en France, aucun iPhone Duo ne serait proposé à la vente sans réservation le jour du lancement. Les clients doivent donc avoir commandé leur appareil au préalable et disposer d’un créneau de retrait.
Un support spécial pour éviter les glissades
A l'intérieur, Apple a prévu un support particulier pour présenter l’iPhone Duo en boutique. Comme le montrent les photos, le smartphone repose sur un dispositif oval gris pâle, fixé à un bras métallique, qui vient maintenir l’appareil lorsqu’il est entièrement plié ou déplié. Le socle rappelle les
Le côté droit est Magsafe (pour maintenir et charger), le gauche dispose d'un revêtement assez rugueux pour éviter que l'iPhone ne tombe (mais pas trop pour ne pas abîmer l'écran). Ce système semble destiné à empêcher le téléphone de glisser ou de basculer pendant les démonstrations, notamment lorsque les visiteurs manipulent son écran pliable. Ce détail illustre bien les contraintes particulières de ce nouveau format, même pour une simple présentation en magasin.
Qu’en penser ?
Le lancement de l’iPhone Duo marque une petite rupture avec les habitudes d’Apple. Malgré une demande importante et des délais de livraison qui s’allongent, les boutiques françaises pourraient bien rester étonnamment calmes, faute de stocks disponibles sans réservation. Et chez vous, quelle est l’ambiance ? Y a-t-il du monde devant votre Apple Store ? Avez-vous pu essayer l’iPhone Duo ou récupérer votre précommande ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos photos dans les commentaires !