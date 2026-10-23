Lancement en direct de l'iPhone Duo : pas de file d'attente et un présentoir inédit

Où sont passées les files d’attente ?

Un support spécial pour éviter les glissades

arguments de vente

Qu’en penser ?



Le lancement de l’iPhone Duo marque une petite rupture avec les habitudes d’Apple. Malgré une demande importante et des délais de livraison qui s’allongent, les boutiques françaises pourraient bien rester étonnamment calmes, faute de stocks disponibles sans réservation. Et chez vous, quelle est l’ambiance ? Y a-t-il du monde devant votre Apple Store ? Avez-vous pu essayer l’iPhone Duo ou récupérer votre précommande ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos photos dans les commentaires !



À l’occasion du lancement de l’iPhone Duo, certains s’attendaient peut-être à retrouver les longues files d’attente qui accompagnaient autrefois la sortie des nouveaux iPhone. Mais ce matin, devant l’Apple Store Odysseum à Montpellier:Il faut dire que la situation est assez particulière. Apple a confirmé qu’en France, aucun iPhone Duo ne serait proposé à la vente sans réservation le jour du lancement. Les clients doivent donc avoir commandé leur appareil au préalable et disposer d’un créneau de retrait.A l'intérieur, Apple a prévu unpour présenter l’iPhone Duo en boutique. Comme le montrent les photos,Le socle rappelle lesinformations de base du smartphone. il y a évidemment un petit câble métallique pour attacher l'iPhone.pour éviter que l'iPhone ne tombe (mais pas trop pour ne pas abîmer l'écran). Ce système semble destiné à empêcher le téléphone de glisser ou de basculer pendant les démonstrations, notamment lorsque les visiteurs manipulent son écran pliable. Ce détail illustre bien les contraintes particulières de ce nouveau format, même pour une simple présentation en magasin.