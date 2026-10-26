Faux retours d’iPhone : les fraudeurs vont détester ce nouvel outil d’Apple !
Par Laurence - Publié le
Face à la multiplication des tentatives de fraude dans ses Apple Store, Apple aurait développé un nouvel appareil capable de vérifier le contenu d’une boîte d’iPhone sans même l’ouvrir. Une solution qui permettrait également de limiter le gaspillage et de remettre plus facilement les produits retournés en vente.
Les politiques de retour relativement souples des Apple Store semblent attirer quelques clients peu scrupuleux. Selon Mark Gurman, Apple serait confrontée à une augmentation des tentatives de fraude concernant les retours de produits. Apparemment, certains clients achètent un iPhone ou un autre produit, avant de retirer les accessoires présents dans la boîte, voire certains composants internes. Ou carrément présenteraient des boites vides et scellées.
Cette pratique a obligé Apple à multiplier les vérifications et a compliqué considérablement la gestion des retours. Jusqu’à présent, les employés des Apple Store avaient pour consigne d’ouvrir les boîtes des iPhone retournés afin de s’assurer que leur contenu était complet et conforme. Une précaution indispensable, mais qui présente un inconvénient : une fois l’emballage ouvert, le produit ne peux pas toujours être remis en vente comme un appareil neuf.
Apple aurait donc décidé de prendre le problème autrement. Toujours selon Mark Gurman, elle commencerait à équiper ses boutiques d’un nouvel appareil permettant de contrôler les retours sans avoir à ouvrir les emballages. Ce dispositif serait capable de scanner un iPhone directement à travers sa boîte et d’effectuer des diagnostics afin de vérifier que le téléphone est bien présent, mais aussi que ses composants sont intacts.
L’intérêt est double. D’une part, les employés pourraient détecter plus facilement certaines tentatives de fraude, notamment lorsqu’un appareil a été retiré de son emballage ou modifié. D’autre part, les boîtes pourraient rester parfaitement scellées, permettant à Apple de remettre les produits conformes directement dans ses stocks en cas de contrôle satisfaisant.
D’après Bloomberg, le déploiement de ce nouvel équipement aurait commencé au début du mois d’octobre dans les Apple Store. En revanche, Mark Gurman ne précise pas comment fonctionne exactement cette technologie, ni quels composants peuvent être vérifiés à distance. On ignore également si elle est compatible avec l’ensemble des iPhone ou uniquement avec certains modèles récents.
Avec ce nouvel outil, Apple cherche avant tout à réduire les pertes liées aux retours frauduleux, tout en simplifiant le travail de ses employés. En évitant d’ouvrir systématiquement les emballages, la firme peut limiter les opérations de reconditionnement et remettre plus rapidement les appareils en vente.
Des iPhone qui disparaissent mystérieusement de leur boîte
Les politiques de retour relativement souples des Apple Store semblent attirer quelques clients peu scrupuleux. Selon Mark Gurman, Apple serait confrontée à une augmentation des tentatives de fraude concernant les retours de produits. Apparemment, certains clients achètent un iPhone ou un autre produit, avant de retirer les accessoires présents dans la boîte, voire certains composants internes. Ou carrément présenteraient des boites vides et scellées.
Cette pratique a obligé Apple à multiplier les vérifications et a compliqué considérablement la gestion des retours. Jusqu’à présent, les employés des Apple Store avaient pour consigne d’ouvrir les boîtes des iPhone retournés afin de s’assurer que leur contenu était complet et conforme. Une précaution indispensable, mais qui présente un inconvénient : une fois l’emballage ouvert, le produit ne peux pas toujours être remis en vente comme un appareil neuf.
Un scanner pour vérifier les iPhone sans ouvrir la boîte
Apple aurait donc décidé de prendre le problème autrement. Toujours selon Mark Gurman, elle commencerait à équiper ses boutiques d’un nouvel appareil permettant de contrôler les retours sans avoir à ouvrir les emballages. Ce dispositif serait capable de scanner un iPhone directement à travers sa boîte et d’effectuer des diagnostics afin de vérifier que le téléphone est bien présent, mais aussi que ses composants sont intacts.
L’intérêt est double. D’une part, les employés pourraient détecter plus facilement certaines tentatives de fraude, notamment lorsqu’un appareil a été retiré de son emballage ou modifié. D’autre part, les boîtes pourraient rester parfaitement scellées, permettant à Apple de remettre les produits conformes directement dans ses stocks en cas de contrôle satisfaisant.
D’après Bloomberg, le déploiement de ce nouvel équipement aurait commencé au début du mois d’octobre dans les Apple Store. En revanche, Mark Gurman ne précise pas comment fonctionne exactement cette technologie, ni quels composants peuvent être vérifiés à distance. On ignore également si elle est compatible avec l’ensemble des iPhone ou uniquement avec certains modèles récents.
Qu’en penser ?
Avec ce nouvel outil, Apple cherche avant tout à réduire les pertes liées aux retours frauduleux, tout en simplifiant le travail de ses employés. En évitant d’ouvrir systématiquement les emballages, la firme peut limiter les opérations de reconditionnement et remettre plus rapidement les appareils en vente.