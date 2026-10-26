Faux retours d’iPhone : les fraudeurs vont détester ce nouvel outil d’Apple !

Des iPhone qui disparaissent mystérieusement de leur boîte

Un scanner pour vérifier les iPhone sans ouvrir la boîte

Qu’en penser ?



Avec ce nouvel outil, Apple cherche avant tout à réduire les pertes liées aux retours frauduleux, tout en simplifiant le travail de ses employés. En évitant d’ouvrir systématiquement les emballages, la firme peut limiter les opérations de reconditionnement et remettre plus rapidement les appareils en vente.

Les politiques de retour relativement souples des Apple Store semblent attirer quelques clients peu scrupuleux. Selon Mark Gurman,Apparemment, certains clients achètent un iPhone ou un autre produit, avant de retirer les accessoires présents dans la boîte, voire certains composants internes. Ou carrément présenteraient des boites vides et scellées.Jusqu’à présent, les employés des Apple Store avaient pour consigne d’ouvrir les boîtes des iPhone retournés afin de s’assurer que leur contenu était complet et conforme. Une précaution indispensable, mais qui présente un inconvénient : une fois l’emballage ouvert, le produit ne peux pas toujours être remis en vente comme un appareil neuf.Toujours selon Mark Gurman, elle commencerait à équiper ses boutiques d’un nouvel appareil permettant de contrôler les retours sans avoir à ouvrir les emballages. Ce dispositif serait capable deD’une part, les employés pourraient détecter plus facilement certaines tentatives de fraude, notamment lorsqu’un appareil a été retiré de son emballage ou modifié. D’autre part, les boîtes pourraient rester parfaitement scellées, permettant à Apple de remettre les produits conformes directement dans ses stocks en cas de contrôle satisfaisant.D’aprèsEn revanche, Mark Gurman ne précise pas comment fonctionne exactement cette technologie, ni quels composants peuvent être vérifiés à distance.