Démontage de l'iPhone Duo : iFixit révèle plusieurs indices sur les problèmes de l'écran

Qu’en penser ?



Apple semble avoir particulièrement travaillé la réparabilité de son premier iPhone pliant. Le système de retrait des batteries et la possibilité de remplacer séparément certaines protections constituent de véritables avancées. Mais avec une note de 5/10, l’iPhone Duo reste un appareil particulièrement complexe à réparer. Et les interrogations autour de sa charnière méritent d’être suivies, notamment après les premiers signalements de problèmes d’affichage. Finalement, être le smartphone pliant le plus réparable ne signifie pas nécessairement qu’il sera facile, ni économique, de le faire réparer !

