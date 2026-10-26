Démontage de l'iPhone Duo : iFixit révèle plusieurs indices sur les problèmes de l'écran
Par Laurence - Publié le
Moins de deux jours après sa commercialisation officielle, l'iPhone Duo se fait démonter par iFixit. Pour cette opération, le spécialiste de la réparation s’est intéressé à la résistance à la poussière, à la conception de la charnière et à la facilité de remplacement des composants. Et les résultats sont plutôt contrastés : si Apple a fait de réels efforts pour faciliter certaines réparations, l’écran pliant et sa charnière soulèvent encore plusieurs questions. L’iPhone Duo décroche finalement une note provisoire de 5/10, ce qui en fait pourtant le smartphone pliant le plus réparable testé par iFixit.
Avant de démonter l’appareil, iFixit a commencé par le recouvrir de poussière fluorescente pour vérifier l’efficacité de sa certification IP68. Pour rappel, l’indice IP doit en réalité être considéré comme une indication de résistance un peu discrétionnaire et non comme une assurance contre les infiltrations. En effet, les tests sont réalisés en laboratoire, dans des conditions très précises, avec un appareil neuf et généralement dans de l’eau douce. Bien loin des conditions réelles ! Or l’étanchéité peut diminuer avec le temps, après une chute ou simplement avec l’usure des joints.
Néanmoins, très peu de particules ont réussi à pénétrer à l’intérieur du smartphone. La poussière s’est principalement accumulée dans le port USB-C, les grilles des haut-parleurs et autour des bordures. En revanche, certaines particules ont atteint la charnière, provoquant des craquements lors des manipulations. iFixit se montre toutefois moins alarmiste que d'autres : l’iPhone Duo a accumulé moins de poussière dans sa charnière que les Galaxy Z Fold8 et Pixel 11 Pro Fold soumis à des essais similaires. Un résultat encourageant, même si mieux vaut éviter de l’emmener à la plage.
L’écran externe se retire assez facilement, sans être endommagé. Un avantage important, puisque la plupart des réparations internes nécessitent de passer par cette dalle.
La firme a également prévu une couche de protection nanotexturée remplaçable sur l’écran intérieur. Son remplacement coûte 19 dollars avec AppleCare+ ou 49 dollars sans couverture. Attention toutefois, cette opération n’est pas destinée à être réalisée directement par l’utilisateur.
On peut d'ailleurs voir sur les réseaux certains utilisateurs les enlever pour récupérer un écran brillant, perdant la garantie au passage.
En zoomant au-delà de cette nano-texture jusqu'aux sous-pixels, iFixit pense avoir trouvé des éléments permettant d'expliquer comment Apple dissimule ce pli. Certains des pixels rouges, verts et bleus sont ovales, avec leurs longs axes pointant dans différentes directions.
L’écran pliant lui-même est nettement plus compliqué à démonter, notamment en raison des nombreuses couches d’adhésif.
Côté batterie le retour est plutôt positif. Apple a utilisé le système d’adhésif introduit avec l’iPhone 16, qui permet de décoller la batterie grâce à une faible impulsion électrique. Pour iFixit, il s’agit tout simplement du meilleur système de retrait de batterie jamais rencontré sur un smartphone pliant.
iFixit s’est également penché sur les premiers témoignages d’utilisateurs confrontés à des problèmes d’affichage (le possible crackgate). Plusieurs utilisateurs disent avoir entendu un bruit, avant de constater l'apparition d'une petite ligne le long du pli et une autre — lumineuse — qui traverse l'écran. En étudiant la charnière à partir de scans et d’un modèle 3D, l'équipe a identifié une zone potentiellement sensible.
Plusieurs dommages signalés semblent se concentrer près d’un changement de structure dans le mécanisme, à proximité du passage d’une nappe flexible. Ils avancent plusieurs explications possibles. Les contraintes exercées lors des pliages répétés pourraient se concentrer à cet endroit. Autre hypothèse : certains rails incurvés de la charnière pourraient ne pas se rétracter correctement et exercer une pression sur l’écran.
Mais iFixit reste prudent sur les explications exactes. Une particule coincée, un défaut de fabrication ou un problème de connexion électrique pourraient également expliquer ces pannes. Bref, aucune cause précise n’a encore été établie.
Le démontage révèle aussi une particularité technique : l’iPhone Duo utilise une carte mère non empilée, une première sur un iPhone depuis l’iPhone 8. Cette architecture contribue à réduire l’épaisseur de l’appareil. Avec son manuel de réparation disponible dès le lancement, ses batteries facilement démontables et son écran externe relativement accessible, Apple marque plusieurs points. Mais la complexité de la charnière et de l’écran intérieur lui coûte cher. Résultat : iFixit attribue à l’iPhone Duo une note provisoire de réparabilité de 5/10, contre 4/10 pour les Galaxy Z Fold8 et Pixel 11 Pro Fold.
Apple semble avoir particulièrement travaillé la réparabilité de son premier iPhone pliant. Le système de retrait des batteries et la possibilité de remplacer séparément certaines protections constituent de véritables avancées. Mais avec une note de 5/10, l’iPhone Duo reste un appareil particulièrement complexe à réparer. Et les interrogations autour de sa charnière méritent d’être suivies, notamment après les premiers signalements de problèmes d’affichage. Finalement, être le smartphone pliant le plus réparable ne signifie pas nécessairement qu’il sera facile, ni économique, de le faire réparer !
La poussière s’infiltre encore dans la charnière
Avant de démonter l’appareil, iFixit a commencé par le recouvrir de poussière fluorescente pour vérifier l’efficacité de sa certification IP68. Pour rappel, l’indice IP doit en réalité être considéré comme une indication de résistance un peu discrétionnaire et non comme une assurance contre les infiltrations. En effet, les tests sont réalisés en laboratoire, dans des conditions très précises, avec un appareil neuf et généralement dans de l’eau douce. Bien loin des conditions réelles ! Or l’étanchéité peut diminuer avec le temps, après une chute ou simplement avec l’usure des joints.
Néanmoins, très peu de particules ont réussi à pénétrer à l’intérieur du smartphone. La poussière s’est principalement accumulée dans le port USB-C, les grilles des haut-parleurs et autour des bordures. En revanche, certaines particules ont atteint la charnière, provoquant des craquements lors des manipulations. iFixit se montre toutefois moins alarmiste que d'autres : l’iPhone Duo a accumulé moins de poussière dans sa charnière que les Galaxy Z Fold8 et Pixel 11 Pro Fold soumis à des essais similaires. Un résultat encourageant, même si mieux vaut éviter de l’emmener à la plage.
Des bons points !
L’écran externe se retire assez facilement, sans être endommagé. Un avantage important, puisque la plupart des réparations internes nécessitent de passer par cette dalle.
La firme a également prévu une couche de protection nanotexturée remplaçable sur l’écran intérieur. Son remplacement coûte 19 dollars avec AppleCare+ ou 49 dollars sans couverture. Attention toutefois, cette opération n’est pas destinée à être réalisée directement par l’utilisateur.
On peut d'ailleurs voir sur les réseaux certains utilisateurs les enlever pour récupérer un écran brillant, perdant la garantie au passage.
En zoomant au-delà de cette nano-texture jusqu'aux sous-pixels, iFixit pense avoir trouvé des éléments permettant d'expliquer comment Apple dissimule ce pli. Certains des pixels rouges, verts et bleus sont ovales, avec leurs longs axes pointant dans différentes directions.
L’écran pliant lui-même est nettement plus compliqué à démonter, notamment en raison des nombreuses couches d’adhésif.
Côté batterie le retour est plutôt positif. Apple a utilisé le système d’adhésif introduit avec l’iPhone 16, qui permet de décoller la batterie grâce à une faible impulsion électrique. Pour iFixit, il s’agit tout simplement du meilleur système de retrait de batterie jamais rencontré sur un smartphone pliant.
Une charnière qui pourrait expliquer les écrans défectueux ?
iFixit s’est également penché sur les premiers témoignages d’utilisateurs confrontés à des problèmes d’affichage (le possible crackgate). Plusieurs utilisateurs disent avoir entendu un bruit, avant de constater l'apparition d'une petite ligne le long du pli et une autre — lumineuse — qui traverse l'écran. En étudiant la charnière à partir de scans et d’un modèle 3D, l'équipe a identifié une zone potentiellement sensible.
Plusieurs dommages signalés semblent se concentrer près d’un changement de structure dans le mécanisme, à proximité du passage d’une nappe flexible. Ils avancent plusieurs explications possibles. Les contraintes exercées lors des pliages répétés pourraient se concentrer à cet endroit. Autre hypothèse : certains rails incurvés de la charnière pourraient ne pas se rétracter correctement et exercer une pression sur l’écran.
Mais iFixit reste prudent sur les explications exactes. Une particule coincée, un défaut de fabrication ou un problème de connexion électrique pourraient également expliquer ces pannes. Bref, aucune cause précise n’a encore été établie.
Une note de 5/10, mais un record pour un pliant
Le démontage révèle aussi une particularité technique : l’iPhone Duo utilise une carte mère non empilée, une première sur un iPhone depuis l’iPhone 8. Cette architecture contribue à réduire l’épaisseur de l’appareil. Avec son manuel de réparation disponible dès le lancement, ses batteries facilement démontables et son écran externe relativement accessible, Apple marque plusieurs points. Mais la complexité de la charnière et de l’écran intérieur lui coûte cher. Résultat : iFixit attribue à l’iPhone Duo une note provisoire de réparabilité de 5/10, contre 4/10 pour les Galaxy Z Fold8 et Pixel 11 Pro Fold.
Qu’en penser ?
Apple semble avoir particulièrement travaillé la réparabilité de son premier iPhone pliant. Le système de retrait des batteries et la possibilité de remplacer séparément certaines protections constituent de véritables avancées. Mais avec une note de 5/10, l’iPhone Duo reste un appareil particulièrement complexe à réparer. Et les interrogations autour de sa charnière méritent d’être suivies, notamment après les premiers signalements de problèmes d’affichage. Finalement, être le smartphone pliant le plus réparable ne signifie pas nécessairement qu’il sera facile, ni économique, de le faire réparer !