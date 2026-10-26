iPhone Duo : Apple reconnaît des problèmes d’écran !

Qu’en penser ?



Pour son premier iPhone pliant, Apple avait particulièrement insisté sur la solidité de sa charnière et la durabilité de son écran. Ces premières défaillances tombent donc plutôt mal, quelques jours seulement après sa commercialisation. Si leur ampleur reste inconnue, les témoignages présentent des similitudes troublantes. Apple a reconnu le problème et propose des remplacements, mais l’origine exacte des fissures doit encore être déterminée. Un début compliqué qui rappelle l’Antennagate de l’iPhone 4 ou le Bendgate de l’iPhone 6 Plus, deux affaires qui n’avaient finalement pas empêché le succès commercial de ces modèles.

