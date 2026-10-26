iPhone Duo : Apple reconnaît des problèmes d’écran !
Par Laurence - Publié le
Juste après sa commercialisation, l’iPhone Duo rencontre déjà ses premiers problèmes ! Plusieurs propriétaires signalent des fissures apparues sur l’écran intérieur, parfois après seulement quelques heures d’utilisation. Alors qu’Apple était restée silencieuse, cette dernière vient finalement de reconnaître l’existence du problème, tout en assurant qu’il ne concerne qu’un nombre limité d’appareils.
Depuis quelques jours, plusieurs témoignages tournent sur Reddit et les réseaux sociaux. Les utilisateurs décrivent des problèmes particulièrement similaires : un bruit de craquement au moment de déplier l’appareil, suivi de l’apparition de lignes lumineuses ou d’une fissure sur l’écran intérieur. Certains évoquent également une tache blanche ou des dysfonctionnements affectant principalement la partie droite de la dalle.
Mark Gurman a pu vérifier ces incidents auprès de plus d’une demi-douzaine de propriétaires, qui lui ont transmis des photographies de leurs appareils ou des échanges avec l’assistance Apple. Un utilisateur explique également avoir senti une résistance inhabituelle en ouvrant son iPhone Duo. Plusieurs propriétaires affirment également avoir senti une petite bosse sous l’écran, précisément à l’endroit où les dommages sont apparus. Bref la série noire semble commencer.... et elle porte déjà le vilain nom de crackgate !
Dans un premier temps, Apple n’avait pas répondu aux sollicitations. Mais dans une nouvelle publication sur X, Mark Gurman partage désormais une déclaration officielle de la firme.
Apple reconnaît donc l’existence de ces incidents, tout en précisant qu’ils concernent un nombre limité d’appareils. Selon Bloomberg, une équipe interne enquête actuellement sur les défaillances. Dans certains cas, les ingénieurs cherchent même à récupérer les appareils concernés afin de procéder à des analyses approfondies. Plusieurs clients ont déjà obtenu un remplacement en Apple Store.
D’autres rencontrent toutefois davantage de difficultés, notamment en raison des stocks limités du nouveau smartphone. Pour un produit aussi coûteux, l’absence de stock réservé aux échanges constitue également une difficulté supplémentaire.
Ces témoignages trouvent écho aux observations réalisées récemment par iFixit. Après avoir démonté l’iPhone Duo, les spécialistes de la réparation avaient identifié plusieurs zones susceptibles de concentrer les contraintes mécaniques au niveau de la charnière.
L’une des hypothèses avancées concerne un élément du mécanisme qui ne se rétracterait pas correctement lors de la fermeture du smartphone. Cette pièce pourrait alors exercer une pression excessive sur les différentes couches de l’écran pliant. En outre, certains rails incurvés de la charnière pourraient entrer en contact avec la dalle si leur mouvement ne s’effectue pas comme prévu. Le fait que plusieurs utilisateurs signalent une résistance inhabituelle, accompagnée d’une sensation de bosse sous l’écran, pourrait aller dans ce sens.
Mais attention : aucune cause technique précise n’a encore été confirmée. Les premières investigations ne permettent pas de déterminer si les défaillances proviennent d’un défaut de conception, d’un problème de fabrication ou d’un composant défectueux.
Pour son premier iPhone pliant, Apple avait particulièrement insisté sur la solidité de sa charnière et la durabilité de son écran. Ces premières défaillances tombent donc plutôt mal, quelques jours seulement après sa commercialisation. Si leur ampleur reste inconnue, les témoignages présentent des similitudes troublantes. Apple a reconnu le problème et propose des remplacements, mais l’origine exacte des fissures doit encore être déterminée. Un début compliqué qui rappelle l’Antennagate de l’iPhone 4 ou le Bendgate de l’iPhone 6 Plus, deux affaires qui n’avaient finalement pas empêché le succès commercial de ces modèles.
Des écrans qui se fissurent après quelques heures
Depuis quelques jours, plusieurs témoignages tournent sur Reddit et les réseaux sociaux. Les utilisateurs décrivent des problèmes particulièrement similaires : un bruit de craquement au moment de déplier l’appareil, suivi de l’apparition de lignes lumineuses ou d’une fissure sur l’écran intérieur. Certains évoquent également une tache blanche ou des dysfonctionnements affectant principalement la partie droite de la dalle.
Mark Gurman a pu vérifier ces incidents auprès de plus d’une demi-douzaine de propriétaires, qui lui ont transmis des photographies de leurs appareils ou des échanges avec l’assistance Apple. Un utilisateur explique également avoir senti une résistance inhabituelle en ouvrant son iPhone Duo. Plusieurs propriétaires affirment également avoir senti une petite bosse sous l’écran, précisément à l’endroit où les dommages sont apparus. Bref la série noire semble commencer.... et elle porte déjà le vilain nom de crackgate !
Apple reconnaît le problème et propose des remplacements
Dans un premier temps, Apple n’avait pas répondu aux sollicitations. Mais dans une nouvelle publication sur X, Mark Gurman partage désormais une déclaration officielle de la firme.
Nous avons connaissance d’un problème affectant l’écran intérieur d’un petit nombre d’iPhone Duo. Si les utilisateurs rencontrent des difficultés avec l’écran de leur iPhone Duo, ils doivent contacter AppleCare pour obtenir un remplacement.
Apple reconnaît donc l’existence de ces incidents, tout en précisant qu’ils concernent un nombre limité d’appareils. Selon Bloomberg, une équipe interne enquête actuellement sur les défaillances. Dans certains cas, les ingénieurs cherchent même à récupérer les appareils concernés afin de procéder à des analyses approfondies. Plusieurs clients ont déjà obtenu un remplacement en Apple Store.
D’autres rencontrent toutefois davantage de difficultés, notamment en raison des stocks limités du nouveau smartphone. Pour un produit aussi coûteux, l’absence de stock réservé aux échanges constitue également une difficulté supplémentaire.
La charnière serait-elle responsable ?
Ces témoignages trouvent écho aux observations réalisées récemment par iFixit. Après avoir démonté l’iPhone Duo, les spécialistes de la réparation avaient identifié plusieurs zones susceptibles de concentrer les contraintes mécaniques au niveau de la charnière.
L’une des hypothèses avancées concerne un élément du mécanisme qui ne se rétracterait pas correctement lors de la fermeture du smartphone. Cette pièce pourrait alors exercer une pression excessive sur les différentes couches de l’écran pliant. En outre, certains rails incurvés de la charnière pourraient entrer en contact avec la dalle si leur mouvement ne s’effectue pas comme prévu. Le fait que plusieurs utilisateurs signalent une résistance inhabituelle, accompagnée d’une sensation de bosse sous l’écran, pourrait aller dans ce sens.
Mais attention : aucune cause technique précise n’a encore été confirmée. Les premières investigations ne permettent pas de déterminer si les défaillances proviennent d’un défaut de conception, d’un problème de fabrication ou d’un composant défectueux.
Qu’en penser ?
Pour son premier iPhone pliant, Apple avait particulièrement insisté sur la solidité de sa charnière et la durabilité de son écran. Ces premières défaillances tombent donc plutôt mal, quelques jours seulement après sa commercialisation. Si leur ampleur reste inconnue, les témoignages présentent des similitudes troublantes. Apple a reconnu le problème et propose des remplacements, mais l’origine exacte des fissures doit encore être déterminée. Un début compliqué qui rappelle l’Antennagate de l’iPhone 4 ou le Bendgate de l’iPhone 6 Plus, deux affaires qui n’avaient finalement pas empêché le succès commercial de ces modèles.