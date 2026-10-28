Pourquoi Apple envoie-t-elle son responsable du lobbying à Lisbonne ?

Apple envoie son responsable des affaires gouvernementales

Une présence régulière d’Apple au Web Summit

Tony Fadell également attendu à Lisbonne

Qu’en penser ?



Le choix de Sébastien Gros est intéressant. Alors qu’Apple envoie régulièrement des responsables de ses produits ou services au Web Summit, elle privilégie cette année un spécialiste des relations institutionnelles. Cette présence pourrait donner quelques indications sur la manière dont Apple entend défendre ses positions face aux évolutions réglementaires européennes. Il faudra toutefois attendre l’annonce du programme détaillé pour connaître le sujet exact de son intervention.



Le Web Summit est devenu l’un des grands rendez-vous annuels du secteur technologique européen. Chaque année, l’événement réunit dirigeants, entrepreneurs, investisseurs et représentants des institutions autour des principaux enjeux du numérique. Pour cette édition 2026,Contrairement aux dirigeants chargés du développement des produits ou des logiciels, Sébastien Gros intervient dans les relations entre Apple et les pouvoirs publics. Son rôle concerne notamment les échanges avec les institutions et les autorités de régulation sur les questions législatives et réglementaires. Pour le moment,Sa présence intervient toutefois dans un contexte où, notamment autour de la réglementation des marchés numériques. Il serait donc logique que ces questions soient abordées, même si aucune information ne permet encore de le confirmer.Apple n’en est pas à sa première participation à cet événement. En 2021,responsable de l’ingénierie logicielle, avait notamment profité de la conférence pour défendre la position d’Apple contre le sideloading, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications iPhone en dehors de l’App Store.L’année suivante,i avait présenté les initiatives de l’entreprise dans le domaine de la santé. En 2024,, responsable de l’accessibilité chez Apple, était intervenue sur les liens entre accessibilité et intelligence artificielle.Plus récemment, en 2025,. Ces interventions montrent qu’Apple utilise le Web Summit pour communiquer sur des sujets variés, souvent éloignés des annonces matérielles traditionnelles., venus de dizaines de pays et représentant plusieurs centaines d’entreprises, d’universités et d’institutions. Parmi eux figurent également quelques robots humanoïdes, témoignant de l’intérêt croissant pour la robotique et l’intelligence artificielle.Autre présence intéressante pour les amateurs d’Apple :. Son intervention devrait attirer l’attention, même si elle ne constitue évidemment pas une prise de parole officielle d’Apple.