Pourquoi Apple envoie-t-elle son responsable du lobbying à Lisbonne ?
Par Laurence - Publié le
Apple participera une nouvelle fois au Web Summit, qui se tiendra du 9 au 12 novembre 2026 à Lisbonne, au Portugal. Cette année, elle sera représentée par Sébastien Gros, son directeur des affaires gouvernementales pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Le Web Summit est devenu l’un des grands rendez-vous annuels du secteur technologique européen. Chaque année, l’événement réunit dirigeants, entrepreneurs, investisseurs et représentants des institutions autour des principaux enjeux du numérique. Pour cette édition 2026, Apple a choisi d’envoyer Sébastien Gros, directeur des affaires gouvernementales pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
Contrairement aux dirigeants chargés du développement des produits ou des logiciels, Sébastien Gros intervient dans les relations entre Apple et les pouvoirs publics. Son rôle concerne notamment les échanges avec les institutions et les autorités de régulation sur les questions législatives et réglementaires. Pour le moment, ni le thème de son intervention ni les modalités de sa participation n’ont été communiqués.
Sa présence intervient toutefois dans un contexte où les relations entre Apple et les autorités européennes occupent une place importante dans l’actualité du groupe, notamment autour de la réglementation des marchés numériques. Il serait donc logique que ces questions soient abordées, même si aucune information ne permet encore de le confirmer.
Apple n’en est pas à sa première participation à cet événement. En 2021, Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle, avait notamment profité de la conférence pour défendre la position d’Apple contre le sideloading, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications iPhone en dehors de l’App Store.
L’année suivante, Sumbul Desai avait présenté les initiatives de l’entreprise dans le domaine de la santé. En 2024, Sarah Herrlinger, responsable de l’accessibilité chez Apple, était intervenue sur les liens entre accessibilité et intelligence artificielle.
Plus récemment, en 2025, Ole Obermann, codirecteur d’Apple Music, avait participé aux discussions consacrées à l’industrie musicale. Ces interventions montrent qu’Apple utilise le Web Summit pour communiquer sur des sujets variés, souvent éloignés des annonces matérielles traditionnelles.
L’édition 2026 devrait accueillir plus de 850 intervenants, venus de dizaines de pays et représentant plusieurs centaines d’entreprises, d’universités et d’institutions. Parmi eux figurent également quelques robots humanoïdes, témoignant de l’intérêt croissant pour la robotique et l’intelligence artificielle.
Autre présence intéressante pour les amateurs d’Apple : Tony Fadell, ancien haut responsable de Cupertino, qui a notamment participé à la création de l’iPod et de l’iPhone. Son intervention devrait attirer l’attention, même si elle ne constitue évidemment pas une prise de parole officielle d’Apple.
Le choix de Sébastien Gros est intéressant. Alors qu’Apple envoie régulièrement des responsables de ses produits ou services au Web Summit, elle privilégie cette année un spécialiste des relations institutionnelles. Cette présence pourrait donner quelques indications sur la manière dont Apple entend défendre ses positions face aux évolutions réglementaires européennes. Il faudra toutefois attendre l’annonce du programme détaillé pour connaître le sujet exact de son intervention.
Apple envoie son responsable des affaires gouvernementales
Le Web Summit est devenu l’un des grands rendez-vous annuels du secteur technologique européen. Chaque année, l’événement réunit dirigeants, entrepreneurs, investisseurs et représentants des institutions autour des principaux enjeux du numérique. Pour cette édition 2026, Apple a choisi d’envoyer Sébastien Gros, directeur des affaires gouvernementales pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
Contrairement aux dirigeants chargés du développement des produits ou des logiciels, Sébastien Gros intervient dans les relations entre Apple et les pouvoirs publics. Son rôle concerne notamment les échanges avec les institutions et les autorités de régulation sur les questions législatives et réglementaires. Pour le moment, ni le thème de son intervention ni les modalités de sa participation n’ont été communiqués.
Sa présence intervient toutefois dans un contexte où les relations entre Apple et les autorités européennes occupent une place importante dans l’actualité du groupe, notamment autour de la réglementation des marchés numériques. Il serait donc logique que ces questions soient abordées, même si aucune information ne permet encore de le confirmer.
Une présence régulière d’Apple au Web Summit
Apple n’en est pas à sa première participation à cet événement. En 2021, Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle, avait notamment profité de la conférence pour défendre la position d’Apple contre le sideloading, c’est-à-dire la possibilité d’installer des applications iPhone en dehors de l’App Store.
L’année suivante, Sumbul Desai avait présenté les initiatives de l’entreprise dans le domaine de la santé. En 2024, Sarah Herrlinger, responsable de l’accessibilité chez Apple, était intervenue sur les liens entre accessibilité et intelligence artificielle.
Plus récemment, en 2025, Ole Obermann, codirecteur d’Apple Music, avait participé aux discussions consacrées à l’industrie musicale. Ces interventions montrent qu’Apple utilise le Web Summit pour communiquer sur des sujets variés, souvent éloignés des annonces matérielles traditionnelles.
Tony Fadell également attendu à Lisbonne
L’édition 2026 devrait accueillir plus de 850 intervenants, venus de dizaines de pays et représentant plusieurs centaines d’entreprises, d’universités et d’institutions. Parmi eux figurent également quelques robots humanoïdes, témoignant de l’intérêt croissant pour la robotique et l’intelligence artificielle.
Autre présence intéressante pour les amateurs d’Apple : Tony Fadell, ancien haut responsable de Cupertino, qui a notamment participé à la création de l’iPod et de l’iPhone. Son intervention devrait attirer l’attention, même si elle ne constitue évidemment pas une prise de parole officielle d’Apple.
Qu’en penser ?
Le choix de Sébastien Gros est intéressant. Alors qu’Apple envoie régulièrement des responsables de ses produits ou services au Web Summit, elle privilégie cette année un spécialiste des relations institutionnelles. Cette présence pourrait donner quelques indications sur la manière dont Apple entend défendre ses positions face aux évolutions réglementaires européennes. Il faudra toutefois attendre l’annonce du programme détaillé pour connaître le sujet exact de son intervention.