Les applis indispensables pour l’iPhone Duo !
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Peu d’applications utilisent pleinement les nouvelles possibilités de l’iPhone Duo. Voici une liste des applications qui offrent le plus d’innovations, et de fun, dans le domaine.
Avant même la sortie de l’iPhone Duo, Deck-Man avait fait parler de lui. Il fait vibrer la fibre nostalgique en vous faisant revivre votre jeunesse. Deck-Man propose une interface qui simule l’insertion d’une cassette audio dans un lecteur, comme sur votre bon vieux Walkman. Le souci du détail est allé jusqu’à ajouter des sons comme des cliquetis et des bruits de bande. Ouvert, l’iPhone Duo vous permet de voir votre bibliothèque, sous forme de cassettes. On en choisit une, on l’insère et on referme le Duo.
L’application se connecte à Apple Music et coûte 4,99 € : pas d’abonnement ni d’achats intégrés.
Décidément, la nostalgie inspire les développeurs. Tiny Computers vous permet d’utiliser votre iPhone Duo comme un ordinateur portable. L’écran du bas devient le clavier, celui du haut l’écran de l’ordinateur. Le Macintosh original, l’iMac G3 et bien d’autres sont présents. Il y a même du Commodore 64 ou encore de l’Amiga ! Là aussi, le souci du détail est impressionnant. Et tout cela pour 3,99 €.
Par le développeur d’Overcast et d’Unforgetful, Fineliner est une application de prise de notes compatible Apple Pencil. Dès la prise en main, le fun est de mise : l’application vous propose de dessiner vous-même les éléments d’interface. Gratuit avec des éléments cosmétiques payants.
Encore de la nostalgie, cette fois-ci concernant les jeux rétro. Delta est un émulateur qui vient d’être mis à jour pour l’iPhone Duo. Et là où il prend tout son sens, c’est pour émuler les jeux DS, avec la prise en charge de son écran en deux parties.
Et vous, quelle application pour iPhone Duo adorez-vous ?
Deck-Man
Avant même la sortie de l’iPhone Duo, Deck-Man avait fait parler de lui. Il fait vibrer la fibre nostalgique en vous faisant revivre votre jeunesse. Deck-Man propose une interface qui simule l’insertion d’une cassette audio dans un lecteur, comme sur votre bon vieux Walkman. Le souci du détail est allé jusqu’à ajouter des sons comme des cliquetis et des bruits de bande. Ouvert, l’iPhone Duo vous permet de voir votre bibliothèque, sous forme de cassettes. On en choisit une, on l’insère et on referme le Duo.
L’application se connecte à Apple Music et coûte 4,99 € : pas d’abonnement ni d’achats intégrés.
Tiny Computers
Décidément, la nostalgie inspire les développeurs. Tiny Computers vous permet d’utiliser votre iPhone Duo comme un ordinateur portable. L’écran du bas devient le clavier, celui du haut l’écran de l’ordinateur. Le Macintosh original, l’iMac G3 et bien d’autres sont présents. Il y a même du Commodore 64 ou encore de l’Amiga ! Là aussi, le souci du détail est impressionnant. Et tout cela pour 3,99 €.
Fineliner
Par le développeur d’Overcast et d’Unforgetful, Fineliner est une application de prise de notes compatible Apple Pencil. Dès la prise en main, le fun est de mise : l’application vous propose de dessiner vous-même les éléments d’interface. Gratuit avec des éléments cosmétiques payants.
Delta ressuscite la Nintendo DS
Encore de la nostalgie, cette fois-ci concernant les jeux rétro. Delta est un émulateur qui vient d’être mis à jour pour l’iPhone Duo. Et là où il prend tout son sens, c’est pour émuler les jeux DS, avec la prise en charge de son écran en deux parties.
Et vous, quelle application pour iPhone Duo adorez-vous ?