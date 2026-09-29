L'iPhone Duo peut se transformer en Walkman des années 80 !
Par Laurence - Publié le
L'iPhone Duo n'est même pas encore disponible qu'il inspire déjà les développeurs. Avec Duo-Man, Vidit Bhargava exploite son écran pliable pour recréer un véritable Walkman virtuel, cassette comprise. Et le résultat a déjà séduit plusieurs millions d'internautes.
Au-delà des usages imaginés par Apple, les développeurs commencent déjà à expérimenter avec ce nouveau format, histoire de trouver une utilisation insolite qui les démarquera des autres. Le développeur indépendant Vidit Bhargava a eu l'idée de transformer l'iPhone Duo en Walkman Sony virtuel. Il a ainsi créé Duo-Man, une application spécialement pensée pour exploiter la charnière du futur smartphone d'Apple.
Le principe est simple : il reprend directement le fonctionnement des anciens baladeurs à cassette. Une fois l'iPhone Duo ouvert, son grand écran intérieur de 7,6 pouces permet de choisir sa musique et d'insérer virtuellement une cassette. Il suffit ensuite de refermer l'iPhone pour lancer la lecture, exactement comme on refermait autrefois la trappe d'un Walkman.
Le développeur a peaufiné les détails, ne se contenant pas de reproduire l'apparence de ce produit mythique. Pour rendre l'expérience plus crédible, il a enregistré les clics des boutons, ainsi que les bruits parasites inhérents à un véritable Walkman, et ce, avant de les intégrer à son application.
Duo-Man a été conçu avec le nouvel environnement de développement pour iPhone Duo proposé par BitRig. Il a même remporté la deuxième place d'un hackathon organisé récemment à San Francisco. L'expérimentation a finalement rencontré un succès inattendu. La publication présentant Duo-Man sur X a dépassé 2,1 millions de vues, poussant son créateur à transformer son prototype en véritable application destinée au public.
En pratique, on pourra tout aussi bien écouter des morceaux provenant d'Apple Music que des fichiers enregistrés localement sur l'iPhone. Vidit Bhargava a même imaginé une utilisation plutôt originale de l'Apple Pencil. Celui-ci pourra servir à faire tourner virtuellement la cassette, en référence à une vieille astuce consistant à rembobiner manuellement les bandes avec un crayon.
Spotify pourrait également être pris en charge ultérieurement, en fonction du succès rencontré par l'application. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour Duo-Man. L'iPhone Duo a en revanche déjà son calendrier : les précommandes ouvriront le vendredi 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre.
Duo-Man restera probablement davantage une expérience nostalgique qu'une nouvelle façon révolutionnaire d'écouter Apple Music. Et surfe incontestablement sur la volonté d'un certain nombre d'entre nous de revenir vers les années 80... Pour ceux qui disposeraient d'un budget moins conséquent et de quelques K7 dans un placard, je vous vous glisse ce petit lien vers un produit collector si vous manquiez d'idée pour Noël (oui je sais c'est bien tôt, mais les calendriers de l'avent sont déjà en précommande).
L’IPHONE DUO, UN WALKMAN DES ANNÉES 80 COMME LES AUTRES ?
Au-delà des usages imaginés par Apple, les développeurs commencent déjà à expérimenter avec ce nouveau format, histoire de trouver une utilisation insolite qui les démarquera des autres. Le développeur indépendant Vidit Bhargava a eu l'idée de transformer l'iPhone Duo en Walkman Sony virtuel. Il a ainsi créé Duo-Man, une application spécialement pensée pour exploiter la charnière du futur smartphone d'Apple.
Le principe est simple : il reprend directement le fonctionnement des anciens baladeurs à cassette. Une fois l'iPhone Duo ouvert, son grand écran intérieur de 7,6 pouces permet de choisir sa musique et d'insérer virtuellement une cassette. Il suffit ensuite de refermer l'iPhone pour lancer la lecture, exactement comme on refermait autrefois la trappe d'un Walkman.
JUSQU’AU BRUIT DES BOUTONS DU WALKMAN
Le développeur a peaufiné les détails, ne se contenant pas de reproduire l'apparence de ce produit mythique. Pour rendre l'expérience plus crédible, il a enregistré les clics des boutons, ainsi que les bruits parasites inhérents à un véritable Walkman, et ce, avant de les intégrer à son application.
Duo-Man a été conçu avec le nouvel environnement de développement pour iPhone Duo proposé par BitRig. Il a même remporté la deuxième place d'un hackathon organisé récemment à San Francisco. L'expérimentation a finalement rencontré un succès inattendu. La publication présentant Duo-Man sur X a dépassé 2,1 millions de vues, poussant son créateur à transformer son prototype en véritable application destinée au public.
APPLE MUSIC, FICHIERS LOCAUX ET… APPLE PENCIL
En pratique, on pourra tout aussi bien écouter des morceaux provenant d'Apple Music que des fichiers enregistrés localement sur l'iPhone. Vidit Bhargava a même imaginé une utilisation plutôt originale de l'Apple Pencil. Celui-ci pourra servir à faire tourner virtuellement la cassette, en référence à une vieille astuce consistant à rembobiner manuellement les bandes avec un crayon.
Spotify pourrait également être pris en charge ultérieurement, en fonction du succès rencontré par l'application. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour Duo-Man. L'iPhone Duo a en revanche déjà son calendrier : les précommandes ouvriront le vendredi 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre.
QU’EN PENSER ?
Duo-Man restera probablement davantage une expérience nostalgique qu'une nouvelle façon révolutionnaire d'écouter Apple Music. Et surfe incontestablement sur la volonté d'un certain nombre d'entre nous de revenir vers les années 80... Pour ceux qui disposeraient d'un budget moins conséquent et de quelques K7 dans un placard, je vous vous glisse ce petit lien vers un produit collector si vous manquiez d'idée pour Noël (oui je sais c'est bien tôt, mais les calendriers de l'avent sont déjà en précommande).