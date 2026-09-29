L'iPhone Duo peut se transformer en Walkman des années 80 !

L’IPHONE DUO, UN WALKMAN DES ANNÉES 80 COMME LES AUTRES ?

JUSQU’AU BRUIT DES BOUTONS DU WALKMAN

APPLE MUSIC, FICHIERS LOCAUX ET… APPLE PENCIL

On pourrait même imaginer des skins ?

QU’EN PENSER ?



Duo-Man restera probablement davantage une expérience nostalgique qu'une nouvelle façon révolutionnaire d'écouter Apple Music. Et surfe incontestablement sur la volonté d'un certain nombre d'entre nous de revenir vers les années 80... Pour ceux qui disposeraient d'un budget moins conséquent et de quelques K7 dans un placard, je vous vous glisse ce petit lien vers un produit collector si vous manquiez d'idée pour Noël (oui je sais c'est bien tôt, mais les calendriers de l'avent sont déjà en précommande).

Au-delà des usages imaginés par Apple, les développeurs commencent déjà à expérimenter avec ce nouveau format, histoire de trouver une utilisation insolite qui les démarquera des autres. Le développeur indépendant Vidit Bhargava a eu l'idée de. Il a ainsi créé Duo-Man, une application spécialement pensée pour exploiter la charnière du futur smartphone d'Apple.Le principe est simple :. Une fois l'iPhone Duo ouvert, son grand écran intérieur de 7,6 pouces permet de choisir sa musique et d'insérer virtuellement une cassette. Il suffit ensuite de refermer l'iPhone pour lancer la lecture, exactement comme on refermait autrefois la trappe d'un Walkman.Le développeur a peaufiné les détails, ne se contenant pas de reproduire l'apparence de ce produit mythique. Pour rendre l'expérience plus crédible, il a enregistré les, ainsi queinhérents à un véritable Walkman, et ce, avant de les intégrer à son application.. Il a même remporté la deuxième place d'un hackathon organisé récemment à San Francisco. L'expérimentation a finalement rencontré un succès inattendu. La publication présentant Duo-Man sur X apoussant son créateur à transformer son prototype en véritable application destinée au public.En pratique, on pourra tout aussi bien écouter des morceaux provenant d'Apple Music que des fichiers enregistrés localement sur l'iPhone.Celui-ci pourra servir à faire tourner virtuellement la cassette, en référence à une vieille astuce consistant à rembobiner manuellement les bandes avec un crayon.t, en fonction du succès rencontré par l'application.. L'iPhone Duo a en revanche déjà son calendrier : les précommandes ouvriront le vendredi 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre.