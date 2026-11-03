Or, diamants, croco : des iPhone Duo à plus de 80 000 dollars !

L'iPhone Duo revisité avec des matériaux de luxe

Des modèles qui dépassent les 80 000 dollars

Des éditions limitées et même un iPhone sans appareil photo

Qu'en penser ?



Avec cette collection, Caviar poursuit une stratégie bien connue : transformer les derniers produits Apple en objets de luxe, parfois vendus plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le choix de l'iPhone Duo est assez logique, puisque son format pliable offre de nouvelles possibilités de personnalisation, dont le style n'envie plus rien à la lourdeur.

Quelques semaines après sa commercialisation, Caviar s'attaque à l'iPhone Duo. La marque, habituée aux, propose désormais toute une collection de modèles, avec des finitions, qui s'éloignent très sensiblement du design imaginé à Cupertino.Au programme :. Comme d'habitude, la firme russe transforme totalement son apparence pour en faire un objet de luxe, commercialisé en série ultra-limitée.Parmi les modèles les plus accessibles de la collection, la version Titanium est affichée à partir desur le catalogue de Caviar. La déclinaison Karat (19 exemplaires, une aubaine) associe quant à elle duà des éléments dorés, notamment autour du module photo et du logo Apple.. Son catalogue comprend également des éditions baptisées Liquid Metal, Jobs, Jingtai Blue ou encore Dali. Les prix affichés sur le catalogue régional consulté donnent une idée du positionnement de ces créations : 19 990 dollars pour Liquid Metal, 16 700 dollars pour Jobs, 77 430 dollars pour Jingtai Blue et. Les tarifs peuvent varier selon la version, la capacité de stockage et le marché concerné.. À ces niveaux de prix, l'iPhone Duo devient un objet de collection, plus qu'un appareil électronique à utiliser au quotidien.Caviar a carrément choisi de supprimer les caméras arrière et de désactiver les caméras frontales au niveau matériel (comme ça plus de problèmes au niveau des shootings). Le constructeur présente cette modification comme une solution destinée notamment aux environnements professionnels dans lesquels les appareils photo sont interdits., avec un logo Apple intégré au métal. Cette version est également limitée à 19 exemplaires, comme les autres modèles de la collection Black Edition.