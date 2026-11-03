Or, diamants, croco : des iPhone Duo à plus de 80 000 dollars !
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d'Apple n'a pas échappé à Caviar. Le spécialiste russe de la customisation de luxe propose plusieurs versions de l'iPhone Duo, avec des finitions en titane, en cuir ou en métaux précieux. Certaines éditions atteignent des tarifs particulièrement élevés, sans pour autant améliorer les performances de l'appareil.
Quelques semaines après sa commercialisation, Caviar s'attaque à l'iPhone Duo. La marque, habituée aux déclinaisons particulièrement flamboyantes et onéreuses des iPhone, propose désormais toute une collection de modèles, avec des finitions, qui s'éloignent très sensiblement du design imaginé à Cupertino.
Au programme : du titane, du cuir de crocodile, de l'argent et des éléments recouverts d'or 24 carats. Comme d'habitude, la firme russe transforme totalement son apparence pour en faire un objet de luxe, commercialisé en série ultra-limitée.
Parmi les modèles les plus accessibles de la collection, la version Titanium est affichée à partir de 14 560 dollars sur le catalogue de Caviar. La déclinaison Karat (19 exemplaires, une aubaine) associe quant à elle du cuir de crocodile noir à des éléments dorés, notamment autour du module photo et du logo Apple.
Caviar ne se contente pas de quelques variantes sobres. Son catalogue comprend également des éditions baptisées Liquid Metal, Jobs, Jingtai Blue ou encore Dali. Les prix affichés sur le catalogue régional consulté donnent une idée du positionnement de ces créations : 19 990 dollars pour Liquid Metal, 16 700 dollars pour Jobs, 77 430 dollars pour Jingtai Blue et jusqu'à 87 430 dollars pour Dali. Les tarifs peuvent varier selon la version, la capacité de stockage et le marché concerné.
Ces modèles s'adressent donc à une clientèle bien différente de celle visée par Apple. À ces niveaux de prix, l'iPhone Duo devient un objet de collection, plus qu'un appareil électronique à utiliser au quotidien.
L'une des propositions les plus inhabituelles est la version Ultimate, issue de la collection Black Edition. Caviar a carrément choisi de supprimer les caméras arrière et de désactiver les caméras frontales au niveau matériel (comme ça plus de problèmes au niveau des shootings). Le constructeur présente cette modification comme une solution destinée notamment aux environnements professionnels dans lesquels les appareils photo sont interdits. Le dos de l'appareil est remplacé par une surface en titane noir brossé, avec un logo Apple intégré au métal. Cette version est également limitée à 19 exemplaires, comme les autres modèles de la collection Black Edition.
Avec cette collection, Caviar poursuit une stratégie bien connue : transformer les derniers produits Apple en objets de luxe, parfois vendus plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le choix de l'iPhone Duo est assez logique, puisque son format pliable offre de nouvelles possibilités de personnalisation, dont le style n'envie plus rien à la lourdeur.
L'iPhone Duo revisité avec des matériaux de luxe
Quelques semaines après sa commercialisation, Caviar s'attaque à l'iPhone Duo. La marque, habituée aux déclinaisons particulièrement flamboyantes et onéreuses des iPhone, propose désormais toute une collection de modèles, avec des finitions, qui s'éloignent très sensiblement du design imaginé à Cupertino.
Au programme : du titane, du cuir de crocodile, de l'argent et des éléments recouverts d'or 24 carats. Comme d'habitude, la firme russe transforme totalement son apparence pour en faire un objet de luxe, commercialisé en série ultra-limitée.
Parmi les modèles les plus accessibles de la collection, la version Titanium est affichée à partir de 14 560 dollars sur le catalogue de Caviar. La déclinaison Karat (19 exemplaires, une aubaine) associe quant à elle du cuir de crocodile noir à des éléments dorés, notamment autour du module photo et du logo Apple.
Des modèles qui dépassent les 80 000 dollars
Caviar ne se contente pas de quelques variantes sobres. Son catalogue comprend également des éditions baptisées Liquid Metal, Jobs, Jingtai Blue ou encore Dali. Les prix affichés sur le catalogue régional consulté donnent une idée du positionnement de ces créations : 19 990 dollars pour Liquid Metal, 16 700 dollars pour Jobs, 77 430 dollars pour Jingtai Blue et jusqu'à 87 430 dollars pour Dali. Les tarifs peuvent varier selon la version, la capacité de stockage et le marché concerné.
Ces modèles s'adressent donc à une clientèle bien différente de celle visée par Apple. À ces niveaux de prix, l'iPhone Duo devient un objet de collection, plus qu'un appareil électronique à utiliser au quotidien.
Des éditions limitées et même un iPhone sans appareil photo
L'une des propositions les plus inhabituelles est la version Ultimate, issue de la collection Black Edition. Caviar a carrément choisi de supprimer les caméras arrière et de désactiver les caméras frontales au niveau matériel (comme ça plus de problèmes au niveau des shootings). Le constructeur présente cette modification comme une solution destinée notamment aux environnements professionnels dans lesquels les appareils photo sont interdits. Le dos de l'appareil est remplacé par une surface en titane noir brossé, avec un logo Apple intégré au métal. Cette version est également limitée à 19 exemplaires, comme les autres modèles de la collection Black Edition.
Qu'en penser ?
Avec cette collection, Caviar poursuit une stratégie bien connue : transformer les derniers produits Apple en objets de luxe, parfois vendus plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le choix de l'iPhone Duo est assez logique, puisque son format pliable offre de nouvelles possibilités de personnalisation, dont le style n'envie plus rien à la lourdeur.