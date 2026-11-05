Apple : résilier un abonnement sur iPhone pourrait devenir plus compliqué

Apple veut aider les développeurs à conserver leurs abonnés

Retention Messaging

Des réductions pour éviter les résiliations

Des messages personnalisés selon les abonnés

Retention Messaging API

Une nouvelle étape avant de se désabonner

Qu’en penser ?



Avec cette fonctionnalité, Apple répond à une préoccupation majeure des développeurs : fidéliser les utilisateurs et limiter les pertes de revenus liées aux résiliations. Pour les consommateurs, ces messages pourraient être intéressants lorsqu’ils s’accompagnent de véritables réductions, notamment sur des services qu’ils souhaitent conserver à moindre coût.



En revanche, leur multiplication pourrait aussi rendre les désabonnements plus fastidieux, alors que les utilisateurs sont déjà confrontés à un nombre croissant de services payants. Tout dépendra donc de la manière dont Apple encadrera ces sollicitations. L’essentiel sera de préserver une procédure de résiliation simple et rapide, même lorsqu’un développeur tente de convaincre son client de rester.

Apple vient d’introduire uneproposant des abonnements renouvelables automatiquement sur l’App Store. De son petit nom, ce dispositif va permettre, au moment où l’utilisateur manifeste son intention de se désabonner.Jusqu’à présent, la gestion des abonnements depuis les réglages de l’iPhone permettait de mettre fin à un service. Avec cette nouveauté, les développeurs disposent désormais d’un moyen supplémentaire pour tenter de convaincre leurs clients de poursuivre leur abonnement.Concrètement, ces messages pourront prendre plusieurs formes. Les développeurs auront notamment la possibilité d’afficher, afin d’l’utilisateur à conserver son abonnement. Une application pourrait ainsi proposer une réduction temporaire, mettre en avant certaines fonctionnalités de son service ou rappeler les avantages associés à la formule payante., particulièrement important pour les applications dont le modèle économique repose sur des revenus récurrents. Cette fonctionnalité pourrait notamment intéresser les services de streaming, les applications de productivité ou encore les éditeurs de logiciels fonctionnant par abonnement.Apple ne se contente pas de proposer un simple message identique pour tous les utilisateurs. Depuis App Store Connect, les développeurs pourront configurer leurs messages de fidélisation et définir plusieurs paramètres, notammentCelle-ci permettra aux éditeurs de sélectionner les messages affichés en fonction des caractéristiques de l’abonnement concerné. Un utilisateur disposant d’une formule annuelle pourrait ainsi se voir proposer une offre différente de celle destinée à un client ayant souscrit un abonnement mensuel. L’accès à cette API nécessitera toutefois une demande préalable auprès d’Apple.Pour les utilisateurs, cette évolution signifie qu’une tentative de résiliation pourra désormais. Apple précise que les messages seront intégrés directement au parcours de désabonnement, sans que l’utilisateur ait nécessairement besoin de retourner dans l’application concernée.Cette nouvelle possibilité pourrait permettre de, notamment lorsque les développeurs chercheront à conserver leurs abonnés avec des remises ponctuelles.Mais elle introduit également unedans une procédure qui doit avant tout permettre de mettre fin facilement à un abonnement. Apple ne précise pas, dans son annonce, que ces messages pourront empêcher techniquement une résiliation. Leur objectif est d’inciter les utilisateurs à changer d’avis, et non de supprimer leur possibilité de se désabonner.