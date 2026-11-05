Apple : résilier un abonnement sur iPhone pourrait devenir plus compliqué
Par Laurence - Publié le
Résilier un abonnement sur iPhone pourrait bientôt devenir un peu moins direct. Apple vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité permettant aux développeurs d’afficher des messages personnalisés lorsqu’un utilisateur tente de mettre fin à son abonnement. Réductions, offres spéciales ou arguments commerciaux pourront désormais apparaître avant la confirmation de la résiliation.
Apple vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité destinée aux développeurs d’applications proposant des abonnements renouvelables automatiquement sur l’App Store. De son petit nom
Jusqu’à présent, la gestion des abonnements depuis les réglages de l’iPhone permettait de mettre fin à un service sans véritable intervention de l’éditeur de l’application. Avec cette nouveauté, les développeurs disposent désormais d’un moyen supplémentaire pour tenter de convaincre leurs clients de poursuivre leur abonnement.
Concrètement, ces messages pourront prendre plusieurs formes. Les développeurs auront notamment la possibilité d’afficher un texte explicatif, une image ou une offre promotionnelle, afin d’inciter l’utilisateur à conserver son abonnement. Une application pourrait ainsi proposer une réduction temporaire, mettre en avant certaines fonctionnalités de son service ou rappeler les avantages associés à la formule payante.
L’objectif est évidemment de limiter le nombre de désabonnements, particulièrement important pour les applications dont le modèle économique repose sur des revenus récurrents. Cette fonctionnalité pourrait notamment intéresser les services de streaming, les applications de productivité ou encore les éditeurs de logiciels fonctionnant par abonnement.
Apple ne se contente pas de proposer un simple message identique pour tous les utilisateurs. Depuis App Store Connect, les développeurs pourront configurer leurs messages de fidélisation et définir plusieurs paramètres, notamment les conditions d’éligibilité des abonnés et le délai minimum entre deux messages.
La firme met également à disposition une nouvelle API, baptisée
Pour les utilisateurs, cette évolution signifie qu’une tentative de résiliation pourra désormais s’accompagner d’une proposition commerciale supplémentaire. Apple précise que les messages seront intégrés directement au parcours de désabonnement, sans que l’utilisateur ait nécessairement besoin de retourner dans l’application concernée.
Cette nouvelle possibilité pourrait permettre de bénéficier de tarifs plus avantageux, notamment lorsque les développeurs chercheront à conserver leurs abonnés avec des remises ponctuelles.
Mais elle introduit également une nouvelle sollicitation commerciale dans une procédure qui doit avant tout permettre de mettre fin facilement à un abonnement. Apple ne précise pas, dans son annonce, que ces messages pourront empêcher techniquement une résiliation. Leur objectif est d’inciter les utilisateurs à changer d’avis, et non de supprimer leur possibilité de se désabonner.
Avec cette fonctionnalité, Apple répond à une préoccupation majeure des développeurs : fidéliser les utilisateurs et limiter les pertes de revenus liées aux résiliations. Pour les consommateurs, ces messages pourraient être intéressants lorsqu’ils s’accompagnent de véritables réductions, notamment sur des services qu’ils souhaitent conserver à moindre coût.
En revanche, leur multiplication pourrait aussi rendre les désabonnements plus fastidieux, alors que les utilisateurs sont déjà confrontés à un nombre croissant de services payants. Tout dépendra donc de la manière dont Apple encadrera ces sollicitations. L’essentiel sera de préserver une procédure de résiliation simple et rapide, même lorsqu’un développeur tente de convaincre son client de rester.
Apple veut aider les développeurs à conserver leurs abonnés
Apple vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité destinée aux développeurs d’applications proposant des abonnements renouvelables automatiquement sur l’App Store. De son petit nom
Retention Messaging, ce dispositif va permettre d’afficher un message directement dans le processus de résiliation d’un abonnement, au moment où l’utilisateur manifeste son intention de se désabonner.
Jusqu’à présent, la gestion des abonnements depuis les réglages de l’iPhone permettait de mettre fin à un service sans véritable intervention de l’éditeur de l’application. Avec cette nouveauté, les développeurs disposent désormais d’un moyen supplémentaire pour tenter de convaincre leurs clients de poursuivre leur abonnement.
Des réductions pour éviter les résiliations
Concrètement, ces messages pourront prendre plusieurs formes. Les développeurs auront notamment la possibilité d’afficher un texte explicatif, une image ou une offre promotionnelle, afin d’inciter l’utilisateur à conserver son abonnement. Une application pourrait ainsi proposer une réduction temporaire, mettre en avant certaines fonctionnalités de son service ou rappeler les avantages associés à la formule payante.
L’objectif est évidemment de limiter le nombre de désabonnements, particulièrement important pour les applications dont le modèle économique repose sur des revenus récurrents. Cette fonctionnalité pourrait notamment intéresser les services de streaming, les applications de productivité ou encore les éditeurs de logiciels fonctionnant par abonnement.
Des messages personnalisés selon les abonnés
Apple ne se contente pas de proposer un simple message identique pour tous les utilisateurs. Depuis App Store Connect, les développeurs pourront configurer leurs messages de fidélisation et définir plusieurs paramètres, notamment les conditions d’éligibilité des abonnés et le délai minimum entre deux messages.
La firme met également à disposition une nouvelle API, baptisée
Retention Messaging API. Celle-ci permettra aux éditeurs de sélectionner les messages affichés en fonction des caractéristiques de l’abonnement concerné. Un utilisateur disposant d’une formule annuelle pourrait ainsi se voir proposer une offre différente de celle destinée à un client ayant souscrit un abonnement mensuel. L’accès à cette API nécessitera toutefois une demande préalable auprès d’Apple.
Une nouvelle étape avant de se désabonner
Pour les utilisateurs, cette évolution signifie qu’une tentative de résiliation pourra désormais s’accompagner d’une proposition commerciale supplémentaire. Apple précise que les messages seront intégrés directement au parcours de désabonnement, sans que l’utilisateur ait nécessairement besoin de retourner dans l’application concernée.
Cette nouvelle possibilité pourrait permettre de bénéficier de tarifs plus avantageux, notamment lorsque les développeurs chercheront à conserver leurs abonnés avec des remises ponctuelles.
Mais elle introduit également une nouvelle sollicitation commerciale dans une procédure qui doit avant tout permettre de mettre fin facilement à un abonnement. Apple ne précise pas, dans son annonce, que ces messages pourront empêcher techniquement une résiliation. Leur objectif est d’inciter les utilisateurs à changer d’avis, et non de supprimer leur possibilité de se désabonner.
Qu’en penser ?
Avec cette fonctionnalité, Apple répond à une préoccupation majeure des développeurs : fidéliser les utilisateurs et limiter les pertes de revenus liées aux résiliations. Pour les consommateurs, ces messages pourraient être intéressants lorsqu’ils s’accompagnent de véritables réductions, notamment sur des services qu’ils souhaitent conserver à moindre coût.
En revanche, leur multiplication pourrait aussi rendre les désabonnements plus fastidieux, alors que les utilisateurs sont déjà confrontés à un nombre croissant de services payants. Tout dépendra donc de la manière dont Apple encadrera ces sollicitations. L’essentiel sera de préserver une procédure de résiliation simple et rapide, même lorsqu’un développeur tente de convaincre son client de rester.