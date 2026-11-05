iPhone Duo : allez-vous le garder ou le rendre à Apple ?

Déjà deux semaines avec l’iPhone Duo !

Attention, le délai de retour arrive à expiration

Un premier bilan contrasté chez les utilisateurs

Et vous, allez-vous garder votre iPhone Duo ?



Deux semaines après son lancement, il est donc temps de recueillir vos premières impressions. Le format pliable vous a-t-il convaincu au quotidien ? Le grand écran intérieur justifie-t-il les compromis et le prix demandé par Apple ? Ou, au contraire, avez-vous découvert certaines contraintes qui vous donnent envie de revenir à un iPhone traditionnel ? Pour les lecteurs qui ont franchi le pas, nous vous proposons de répondre à notre sondage et de partager votre expérience dans les commentaires. Et pour ceux qui n’ont pas encore acheté l’iPhone Duo, votre avis nous intéresse également : ce nouveau format vous tente-t-il toujours après ces deux premières semaines ?

En deux semaines, le délai était-il suffisant pour découvrir les avantages, mais aussi les éventuelles contraintes de ce nouveau format ? Avec son écran extérieur de 5,5 pouces et sa grande dalle intérieure de 7,8 pouces,Son format permet notamment de profiter d’un affichage plus confortable pour consulter des documents, naviguer sur Internet ou utiliser plusieurs applications. Mais cette polyvalence s’accompagne aussi de compromis, notamment en matière d’épaisseur une fois replié, de photographie et surtout de prix.. Et après l’enthousiasme des premiers jours, certains utilisateurs pourraient finalement préférer revenir à un iPhone plus classique.Pour les clients ayant acheté et reçu leur iPhone Duo le jour du lancement,. Une précision importante concerne toutefois les achats effectués en ligne dans l’Union européenne. La réglementation européenne prévoit un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du produit. Une fois cette décision notifiée au vendeur, le consommateur dispose de 14 jours supplémentaires pour renvoyer son appareil.Ainsi, un client ayant reçu son iPhone Duo le 23 octobre peut notifier sa rétractation jusqu’au 6 novembre, puis disposer d’un. En revanche, pour un achat effectué directement dans un Apple Store physique, c’est la politique commerciale de retour d’Apple qui s’applique, le droit légal de rétractation ne concernant pas les achats réalisés en magasin.Attention également :. Les utilisateurs livrés après le 23 octobre disposent donc d’une échéance différente. Enfin, ces conditions concernent les achats effectués directement auprès d’Apple. Les opérateurs et revendeurs tiers peuvent appliquer leurs propres modalités commerciales, sous réserve des droits légaux des consommateurs.Certains utilisateurs se déclarent particulièrement satisfaits de leur achat, estimant que l’iPhone Duo représente la plus importante évolution de l’iPhone depuis plusieurs années. D’autres apprécient notamment les possibilités offertes par son grand écran pour travailler et consulter des contenus.Plusieurs ont préféré revenir à l'iPhone 18 Pro Max, finalement mieux adapté à leurs besoins. Les premiers signalements de problèmes au niveau de la charnière et de l’écran pliable ont également suscité des interrogations sur la durabilité du produit, même s’il est encore trop tôt pour déterminer l’ampleur réelle de ces incidents. Et on retrouve cette même dissension au sein de la Rédac...