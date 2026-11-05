iPhone Duo : allez-vous le garder ou le rendre à Apple ?
Par Laurence - Publié le
Deux semaines après son lancement, l’iPhone Duo arrive à une première échéance importante. Pour les acheteurs de la première heure, le délai de retour touche à sa fin. L’occasion de faire un premier bilan de l’expérience proposée par le premier iPhone pliable d’Apple. Et surtout de vous poser une question : allez-vous conserver votre iPhone Duo ou finalement le retourner ?
En deux semaines, le délai était-il suffisant pour découvrir les avantages, mais aussi les éventuelles contraintes de ce nouveau format ? Avec son écran extérieur de 5,5 pouces et sa grande dalle intérieure de 7,8 pouces, le premier iPhone pliable marque une rupture importante avec les smartphones traditionnels d’Apple.
Son format permet notamment de profiter d’un affichage plus confortable pour consulter des documents, naviguer sur Internet ou utiliser plusieurs applications. Mais cette polyvalence s’accompagne aussi de compromis, notamment en matière d’épaisseur une fois replié, de photographie et surtout de prix. Avec un tarif débutant à plus de 2300 euros, l’iPhone Duo représente un investissement conséquent. Et après l’enthousiasme des premiers jours, certains utilisateurs pourraient finalement préférer revenir à un iPhone plus classique.
Pour les clients ayant acheté et reçu leur iPhone Duo le jour du lancement, le vendredi 6 novembre marque la fin du délai standard de retour de 14 jours proposé par Apple. Une précision importante concerne toutefois les achats effectués en ligne dans l’Union européenne. La réglementation européenne prévoit un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du produit. Une fois cette décision notifiée au vendeur, le consommateur dispose de 14 jours supplémentaires pour renvoyer son appareil.
Ainsi, un client ayant reçu son iPhone Duo le 23 octobre peut notifier sa rétractation jusqu’au 6 novembre, puis disposer d’un délai supplémentaire pour procéder à son expédition. En revanche, pour un achat effectué directement dans un Apple Store physique, c’est la politique commerciale de retour d’Apple qui s’applique, le droit légal de rétractation ne concernant pas les achats réalisés en magasin. Et c'est valable pour tous les produits du catalogue Apple hors délai spécifique de Noël.
Attention également : le délai commence à courir à compter de la réception de l’appareil, et non de sa précommande. Les utilisateurs livrés après le 23 octobre disposent donc d’une échéance différente. Enfin, ces conditions concernent les achats effectués directement auprès d’Apple. Les opérateurs et revendeurs tiers peuvent appliquer leurs propres modalités commerciales, sous réserve des droits légaux des consommateurs.
Sur les forums, les premiers témoignages montrent des avis assez différents. Certains utilisateurs se déclarent particulièrement satisfaits de leur achat, estimant que l’iPhone Duo représente la plus importante évolution de l’iPhone depuis plusieurs années. D’autres apprécient notamment les possibilités offertes par son grand écran pour travailler et consulter des contenus.
À l’inverse, plusieurs acheteurs ont déjà décidé de retourner leur appareil. Plusieurs ont préféré revenir à l'iPhone 18 Pro Max, finalement mieux adapté à leurs besoins. Les premiers signalements de problèmes au niveau de la charnière et de l’écran pliable ont également suscité des interrogations sur la durabilité du produit, même s’il est encore trop tôt pour déterminer l’ampleur réelle de ces incidents. Et on retrouve cette même dissension au sein de la Rédac...
Deux semaines après son lancement, il est donc temps de recueillir vos premières impressions. Le format pliable vous a-t-il convaincu au quotidien ? Le grand écran intérieur justifie-t-il les compromis et le prix demandé par Apple ? Ou, au contraire, avez-vous découvert certaines contraintes qui vous donnent envie de revenir à un iPhone traditionnel ? Pour les lecteurs qui ont franchi le pas, nous vous proposons de répondre à notre sondage et de partager votre expérience dans les commentaires. Et pour ceux qui n’ont pas encore acheté l’iPhone Duo, votre avis nous intéresse également : ce nouveau format vous tente-t-il toujours après ces deux premières semaines ?
Déjà deux semaines avec l’iPhone Duo !
En deux semaines, le délai était-il suffisant pour découvrir les avantages, mais aussi les éventuelles contraintes de ce nouveau format ? Avec son écran extérieur de 5,5 pouces et sa grande dalle intérieure de 7,8 pouces, le premier iPhone pliable marque une rupture importante avec les smartphones traditionnels d’Apple.
Son format permet notamment de profiter d’un affichage plus confortable pour consulter des documents, naviguer sur Internet ou utiliser plusieurs applications. Mais cette polyvalence s’accompagne aussi de compromis, notamment en matière d’épaisseur une fois replié, de photographie et surtout de prix. Avec un tarif débutant à plus de 2300 euros, l’iPhone Duo représente un investissement conséquent. Et après l’enthousiasme des premiers jours, certains utilisateurs pourraient finalement préférer revenir à un iPhone plus classique.
Attention, le délai de retour arrive à expiration
Pour les clients ayant acheté et reçu leur iPhone Duo le jour du lancement, le vendredi 6 novembre marque la fin du délai standard de retour de 14 jours proposé par Apple. Une précision importante concerne toutefois les achats effectués en ligne dans l’Union européenne. La réglementation européenne prévoit un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du produit. Une fois cette décision notifiée au vendeur, le consommateur dispose de 14 jours supplémentaires pour renvoyer son appareil.
Ainsi, un client ayant reçu son iPhone Duo le 23 octobre peut notifier sa rétractation jusqu’au 6 novembre, puis disposer d’un délai supplémentaire pour procéder à son expédition. En revanche, pour un achat effectué directement dans un Apple Store physique, c’est la politique commerciale de retour d’Apple qui s’applique, le droit légal de rétractation ne concernant pas les achats réalisés en magasin. Et c'est valable pour tous les produits du catalogue Apple hors délai spécifique de Noël.
Attention également : le délai commence à courir à compter de la réception de l’appareil, et non de sa précommande. Les utilisateurs livrés après le 23 octobre disposent donc d’une échéance différente. Enfin, ces conditions concernent les achats effectués directement auprès d’Apple. Les opérateurs et revendeurs tiers peuvent appliquer leurs propres modalités commerciales, sous réserve des droits légaux des consommateurs.
Un premier bilan contrasté chez les utilisateurs
Sur les forums, les premiers témoignages montrent des avis assez différents. Certains utilisateurs se déclarent particulièrement satisfaits de leur achat, estimant que l’iPhone Duo représente la plus importante évolution de l’iPhone depuis plusieurs années. D’autres apprécient notamment les possibilités offertes par son grand écran pour travailler et consulter des contenus.
À l’inverse, plusieurs acheteurs ont déjà décidé de retourner leur appareil. Plusieurs ont préféré revenir à l'iPhone 18 Pro Max, finalement mieux adapté à leurs besoins. Les premiers signalements de problèmes au niveau de la charnière et de l’écran pliable ont également suscité des interrogations sur la durabilité du produit, même s’il est encore trop tôt pour déterminer l’ampleur réelle de ces incidents. Et on retrouve cette même dissension au sein de la Rédac...
Et vous, allez-vous garder votre iPhone Duo ?
Deux semaines après son lancement, il est donc temps de recueillir vos premières impressions. Le format pliable vous a-t-il convaincu au quotidien ? Le grand écran intérieur justifie-t-il les compromis et le prix demandé par Apple ? Ou, au contraire, avez-vous découvert certaines contraintes qui vous donnent envie de revenir à un iPhone traditionnel ? Pour les lecteurs qui ont franchi le pas, nous vous proposons de répondre à notre sondage et de partager votre expérience dans les commentaires. Et pour ceux qui n’ont pas encore acheté l’iPhone Duo, votre avis nous intéresse également : ce nouveau format vous tente-t-il toujours après ces deux premières semaines ?