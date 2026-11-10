Sill : l'appli gratuite et open source qui pilote votre Mac depuis l'iPhone (Duo compris)
Par Vincent Lautier - Publié le
Sill affiche n'importe quelle fenêtre de votre Mac, ou son bureau entier, sur un iPhone ou un iPad, et vous la pilotez au doigt, au clavier ou à l'Apple Pencil. L'appli est gratuite, open source, et la connexion chiffrée se fait en direct entre vos appareils, sans compte ni serveur intermédiaire. Elle sait même suivre la pliure de l'iPhone Duo, ouvert, à moitié plié ou refermé.
Sill s'installe dans la barre de menus du Mac, capture la fenêtre que vous lui désignez, la transforme en flux vidéo HEVC et l'expédie vers l'app iPhone ou iPad, pendant que vos logiciels, eux, continuent de tourner tranquillement sur l'ordinateur resté allumé dans l'autre pièce. Une barre de vignettes sert à changer de fenêtre. Le doigt remplace la souris, un tap pour cliquer, un appui prolongé pour le clic droit, et l'Apple Pencil s'improvise pointeur, survol en prime sur les modèles compatibles. Un clavier matériel fonctionne aussi, raccourcis et dictée compris. L'image peut monter à 120 images par seconde quand l'écran veut bien suivre.
L'iPhone Duo a droit à un traitement aux petits oignons. Posé déplié en paysage, votre Mac remplit l'écran intérieur du pliable, alors qu'à moitié ouvert, en mode mini portable, l'image vient se loger au-dessus de la charnière et laisse la place du bas à un trackpad et à quelques touches. Téléphone refermé, tout bascule sur l'écran de couverture. L'Apple Vision figure aussi sur la fiche App Store, le presse-papiers fait la navette dans les deux sens pour le texte, et le son du Mac arrive lui aussi, encore estampillé bêta.
À la maison, rien à configurer, le Mac apparaît tout seul sur le réseau local. Le câble USB marche aussi, l'appairage se fait alors sans code, et une liaison sans fil directe à la AirDrop dépanne quand aucun réseau commun ne traîne dans les parages. Loin de chez vous, le développeur refuse de jouer les intermédiaires. Pas de relais, pas de cloud, il vous renvoie vers votre propre VPN, Tailscale en tête, ou vers une redirection de port sur la box pour les bricoleurs. Tout est chiffré, l'appairage ne se fait qu'une fois par appareil avec un code ou un QR, et la fiche App Store affiche un joli « Data Not Collected ».
Plusieurs Macs peuvent cohabiter dans l'app. Ils s'affichent en vignettes, se rangent par lieu, maison ou bureau, et plusieurs iPhone ou iPad ont le droit de regarder la même machine au même moment. Le pilotage simultané de deux Macs, lui, n'apparaît nulle part dans la documentation, il faudra donc passer de l'un à l'autre.
Il faut macOS 14 côté ordinateur, Apple Silicon ou Intel d'après le site officiel, et iOS ou iPadOS 17 en face. L'application Mac se récupère sur getsill.app ou via Homebrew. Celle pour iPhone et iPad attend sur l'App Store, gratuite comme sa grande soeur, sans abonnement ni achat intégré, avec un code source publié sous licence Apache 2.0. macOS réclamera deux autorisations au premier lancement, l'enregistrement de l'écran pour capturer vos fenêtres et l'accessibilité pour transmettre les clics et les frappes.
Le Mac doit rester éveillé en permanence. Sill ne sait pas réveiller une machine endormie à distance, un portable au capot fermé ne répondra jamais, et une session verrouillée n'affiche que son écran de verrouillage sur l'iPhone. Le presse-papiers partagé se limite au texte.
Une appli pareille, gratuite, sans compte et avec le code publié, ça ne court pas les rues. Noah Saffer, son développeur, précise aussi que les dons ne débloquent rien, chaque fonction est pour tout le monde, pendant que les solutions classiques de bureau à distance facturent leur abonnement à l'année. Le projet est jeune, la version 0.6.0 date du 2 novembre, le son est toujours en bêta. Mais pour surveiller un téléchargement depuis le canapé ou piloter un Mac mini sans écran avec un iPad qui prenait la poussière, ça fait déjà très bien le job.
Une fenêtre, ou le bureau entier
Sill s'installe dans la barre de menus du Mac, capture la fenêtre que vous lui désignez, la transforme en flux vidéo HEVC et l'expédie vers l'app iPhone ou iPad, pendant que vos logiciels, eux, continuent de tourner tranquillement sur l'ordinateur resté allumé dans l'autre pièce. Une barre de vignettes sert à changer de fenêtre. Le doigt remplace la souris, un tap pour cliquer, un appui prolongé pour le clic droit, et l'Apple Pencil s'improvise pointeur, survol en prime sur les modèles compatibles. Un clavier matériel fonctionne aussi, raccourcis et dictée compris. L'image peut monter à 120 images par seconde quand l'écran veut bien suivre.
L'iPhone Duo a droit à un traitement aux petits oignons. Posé déplié en paysage, votre Mac remplit l'écran intérieur du pliable, alors qu'à moitié ouvert, en mode mini portable, l'image vient se loger au-dessus de la charnière et laisse la place du bas à un trackpad et à quelques touches. Téléphone refermé, tout bascule sur l'écran de couverture. L'Apple Vision figure aussi sur la fiche App Store, le presse-papiers fait la navette dans les deux sens pour le texte, et le son du Mac arrive lui aussi, encore estampillé bêta.
C'est Tailscale qui prend le relais à distance
À la maison, rien à configurer, le Mac apparaît tout seul sur le réseau local. Le câble USB marche aussi, l'appairage se fait alors sans code, et une liaison sans fil directe à la AirDrop dépanne quand aucun réseau commun ne traîne dans les parages. Loin de chez vous, le développeur refuse de jouer les intermédiaires. Pas de relais, pas de cloud, il vous renvoie vers votre propre VPN, Tailscale en tête, ou vers une redirection de port sur la box pour les bricoleurs. Tout est chiffré, l'appairage ne se fait qu'une fois par appareil avec un code ou un QR, et la fiche App Store affiche un joli « Data Not Collected ».
Plusieurs Macs peuvent cohabiter dans l'app. Ils s'affichent en vignettes, se rangent par lieu, maison ou bureau, et plusieurs iPhone ou iPad ont le droit de regarder la même machine au même moment. Le pilotage simultané de deux Macs, lui, n'apparaît nulle part dans la documentation, il faudra donc passer de l'un à l'autre.
Il faudra un Mac sous macOS 14
Il faut macOS 14 côté ordinateur, Apple Silicon ou Intel d'après le site officiel, et iOS ou iPadOS 17 en face. L'application Mac se récupère sur getsill.app ou via Homebrew. Celle pour iPhone et iPad attend sur l'App Store, gratuite comme sa grande soeur, sans abonnement ni achat intégré, avec un code source publié sous licence Apache 2.0. macOS réclamera deux autorisations au premier lancement, l'enregistrement de l'écran pour capturer vos fenêtres et l'accessibilité pour transmettre les clics et les frappes.
Le Mac doit rester éveillé en permanence. Sill ne sait pas réveiller une machine endormie à distance, un portable au capot fermé ne répondra jamais, et une session verrouillée n'affiche que son écran de verrouillage sur l'iPhone. Le presse-papiers partagé se limite au texte.
On en dit quoi ?
Une appli pareille, gratuite, sans compte et avec le code publié, ça ne court pas les rues. Noah Saffer, son développeur, précise aussi que les dons ne débloquent rien, chaque fonction est pour tout le monde, pendant que les solutions classiques de bureau à distance facturent leur abonnement à l'année. Le projet est jeune, la version 0.6.0 date du 2 novembre, le son est toujours en bêta. Mais pour surveiller un téléchargement depuis le canapé ou piloter un Mac mini sans écran avec un iPad qui prenait la poussière, ça fait déjà très bien le job.