L'iPhone 18 Pro Max rafle le podium d'autonomie avec une batterie plus petite
Par Vincent Lautier - Publié le
Le site américain CNET a fait passer plus de 120 heures de tests d'autonomie à 32 smartphones récents, et c'est l'iPhone 18 Pro Max qui termine en tête du classement général, devant l'iPhone 17 et l'iPhone 18 Pro. Un podium entièrement Apple, obtenu visiblement sans la plus grosse batterie du plateau, et c'est sans doute ça le plus intéressant dans cette histoire.
CNET s'appuie sur deux mesures. La première enchaîne pendant 45 minutes du jeu, un appel vidéo et du défilement sur les réseaux sociaux. La seconde impose trois heures de streaming vidéo en Wi-Fi, luminosité poussée au maximum, et le classement final fait ensuite la moyenne des pourcentages de batterie restants. Sur l'épreuve intensive, l'iPhone 18 Pro Max ne perd qu'un petit pour cent et se retrouve à égalité avec l'iPhone Duo, le premier pliable de la marque, alors que l'iPhone 17 affiche encore 98 % et le Pixel 11 Pro XL 97 %. Le T1 Phone de Trump Mobile ferme la marche à 90 %.
Sur les trois heures de streaming, le petit iPhone 18 Pro s'en sort le mieux avec 94 % de batterie restante, devant le Pro Max à 92 % et un iPhone 17 toujours bien placé à 89 %, plus d'un an après sa sortie. La moyenne des deux épreuves donne donc un classement général dominé par l'iPhone 18 Pro Max, et Apple décroche au passage le titre de constructeur le plus endurant pour la deuxième année de suite, devant OnePlus. L'iPhone Duo finit lui à égalité avec l'iPhone 17e, et les pliables de Samsung et de Motorola font deux points de mieux que lui sur l'épreuve vidéo.
Le résultat ne doit rien à la capacité. L'iPhone 18 Pro Max embarque 5 567 mAh, alors que le OnePlus 15R et ses 7 400 mAh se retrouvent relégués loin derrière au classement. CNET attribue cette avance à l'efficacité de la puce A20 Pro et aux optimisations d'iOS 27, et constate au passage que les téléphones testés en 2026 ne tiennent en moyenne pas plus longtemps que ceux de 2024. Pour le rapport autonomie-prix, le site recommande d'ailleurs les iPhone 17 et 17e plutôt que les gros modèles Pro.
Pendant des années, l'autonomie a été la blague récurrente sur les iPhone, la faute à cette obsession d'Apple pour la finesse. Ce temps-là est bien fini, et voir un podium entièrement Apple sur un plateau de 32 téléphones le confirme de façon assez spectaculaire. On gardera quand même un peu de recul sur la méthode, qui repose sur les jauges affichées par les téléphones après 3 h 45 de sollicitations, et pas sur une décharge complète jusqu'à l'extinction. Mais la tendance recoupe ce qu'on observe depuis l'an dernier, et le rendement des puces Apple fait aujourd'hui mieux que les batteries géantes de la concurrence.
Deux épreuves pour départager tout le monde
CNET s'appuie sur deux mesures. La première enchaîne pendant 45 minutes du jeu, un appel vidéo et du défilement sur les réseaux sociaux. La seconde impose trois heures de streaming vidéo en Wi-Fi, luminosité poussée au maximum, et le classement final fait ensuite la moyenne des pourcentages de batterie restants. Sur l'épreuve intensive, l'iPhone 18 Pro Max ne perd qu'un petit pour cent et se retrouve à égalité avec l'iPhone Duo, le premier pliable de la marque, alors que l'iPhone 17 affiche encore 98 % et le Pixel 11 Pro XL 97 %. Le T1 Phone de Trump Mobile ferme la marche à 90 %.
C'est l'iPhone 18 Pro qui gagne la vidéo
Sur les trois heures de streaming, le petit iPhone 18 Pro s'en sort le mieux avec 94 % de batterie restante, devant le Pro Max à 92 % et un iPhone 17 toujours bien placé à 89 %, plus d'un an après sa sortie. La moyenne des deux épreuves donne donc un classement général dominé par l'iPhone 18 Pro Max, et Apple décroche au passage le titre de constructeur le plus endurant pour la deuxième année de suite, devant OnePlus. L'iPhone Duo finit lui à égalité avec l'iPhone 17e, et les pliables de Samsung et de Motorola font deux points de mieux que lui sur l'épreuve vidéo.
La plus grosse batterie ne gagne pas
Le résultat ne doit rien à la capacité. L'iPhone 18 Pro Max embarque 5 567 mAh, alors que le OnePlus 15R et ses 7 400 mAh se retrouvent relégués loin derrière au classement. CNET attribue cette avance à l'efficacité de la puce A20 Pro et aux optimisations d'iOS 27, et constate au passage que les téléphones testés en 2026 ne tiennent en moyenne pas plus longtemps que ceux de 2024. Pour le rapport autonomie-prix, le site recommande d'ailleurs les iPhone 17 et 17e plutôt que les gros modèles Pro.
On en dit quoi ?
Pendant des années, l'autonomie a été la blague récurrente sur les iPhone, la faute à cette obsession d'Apple pour la finesse. Ce temps-là est bien fini, et voir un podium entièrement Apple sur un plateau de 32 téléphones le confirme de façon assez spectaculaire. On gardera quand même un peu de recul sur la méthode, qui repose sur les jauges affichées par les téléphones après 3 h 45 de sollicitations, et pas sur une décharge complète jusqu'à l'extinction. Mais la tendance recoupe ce qu'on observe depuis l'an dernier, et le rendement des puces Apple fait aujourd'hui mieux que les batteries géantes de la concurrence.