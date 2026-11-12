L'iPhone 18 Pro Max rafle le podium d'autonomie avec une batterie plus petite

On en dit quoi ?



Pendant des années, l'autonomie a été la blague récurrente sur les iPhone, la faute à cette obsession d'Apple pour la finesse. Ce temps-là est bien fini, et voir un podium entièrement Apple sur un plateau de 32 téléphones le confirme de façon assez spectaculaire. On gardera quand même un peu de recul sur la méthode, qui repose sur les jauges affichées par les téléphones après 3 h 45 de sollicitations, et pas sur une décharge complète jusqu'à l'extinction. Mais la tendance recoupe ce qu'on observe depuis l'an dernier, et le rendement des puces Apple fait aujourd'hui mieux que les batteries géantes de la concurrence.