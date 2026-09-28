iOS 27.0.1 : Apple corrige le bug de Face ID des iPhone 18 Pro (mais pas que)
Par Laurence - Publié le
Deux semaines seulement après la sortie d’iOS 27, Apple déploie déjà sa première mise à jour corrective. iOS 27.0.1 s’attaque notamment aux problèmes de Face ID rencontrés par certains possesseurs d’iPhone 18 Pro, mais corrige également deux autres bugs assez gênants.
Apple n’aura finalement pas tardé. Depuis la commercialisation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, certains utilisateurs signalaient des dysfonctionnements assez étranges de Face ID.
L’authentification pouvait notamment échouer lors du déverrouillage d’une application protégée. Dans certains cas, le problème allait beaucoup plus loin : l’iPhone se figeait avant de redémarrer complètement. D’autres utilisateurs voyaient apparaître le message
Apple avait reconnu le problème la semaine dernière et indiqué qu’un correctif logiciel était en préparation. C’est désormais chose faite avec iOS 27.0.1. Elle précise dans ses notes de version que la mise à jour corrige un problème pouvant entraîner un redémarrage inattendu des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque Face ID ne parvient pas à authentifier l’utilisateur.
Cette correction est particulièrement intéressante cette année puisque les iPhone 18 Pro inaugurent une nouvelle architecture pour Face ID. La caméra infrarouge se trouve pour la première fois sous la dalle OLED, une modification qui a notamment permis à Apple de réduire la taille de la Dynamic Island.
A ce stade, il est difficile d’en conclure que cette nouvelle conception matérielle était directement responsable des dysfonctionnements. Le fait qu’Apple puisse résoudre le problème avec une simple mise à jour d’iOS tend plutôt à pointer vers un bug logiciel.
Face ID n’est d’ailleurs pas le seul élément concerné. Apple corrige également un défaut susceptible de faire apparaître un artefact coloré sur certaines photos prises avec le zoom 2x, dans des conditions d’éclairage particulières et lorsque l’objectif principal est utilisé à son ouverture maximale de f/1,48. Selon Apple, ce phénomène ne concernerait qu’un petit nombre d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.
Enfin, iOS 27.0.1 règle un troisième problème pouvant rendre l’écran tactile totalement insensible lorsque le Centre de notifications et le Centre de contrôle sont ouverts simultanément.
La mise à jour est disponible dès maintenant en OTA. Il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour la télécharger et l’installer. Même si vous n’avez rencontré aucun de ces problèmes, l’installation reste conseillée : iOS 27.0.1 est avant tout une version corrective et ne semble pas apporter de nouvelle fonctionnalité.
Cette première mise à jour arrive rapidement, mais les trois bugs corrigés sont suffisamment gênants pour justifier son déploiement seulement deux semaines après iOS 27. Le cas de Face ID était surtout embarrassant sur des iPhone 18 Pro tout juste commercialisés, d’autant que certains appareils pouvaient aller jusqu’au redémarrage après un échec d’authentification. La bonne nouvelle est qu’Apple semble bien avoir affaire à un problème logiciel et non à un défaut nécessitant une intervention matérielle.
UN CORRECTIF POUR FACE ID SUR LES IPHONE 18 PRO
Apple n’aura finalement pas tardé. Depuis la commercialisation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, certains utilisateurs signalaient des dysfonctionnements assez étranges de Face ID.
L’authentification pouvait notamment échouer lors du déverrouillage d’une application protégée. Dans certains cas, le problème allait beaucoup plus loin : l’iPhone se figeait avant de redémarrer complètement. D’autres utilisateurs voyaient apparaître le message
Face ID n’est pas disponiblependant la configuration du système ou rencontraient des difficultés avec l’option exigeant de regarder l’écran pour s’authentifier.
Apple avait reconnu le problème la semaine dernière et indiqué qu’un correctif logiciel était en préparation. C’est désormais chose faite avec iOS 27.0.1. Elle précise dans ses notes de version que la mise à jour corrige un problème pouvant entraîner un redémarrage inattendu des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque Face ID ne parvient pas à authentifier l’utilisateur.
LA NOUVELLE CAMÉRA SOUS L’ÉCRAN EN QUESTION ?
Cette correction est particulièrement intéressante cette année puisque les iPhone 18 Pro inaugurent une nouvelle architecture pour Face ID. La caméra infrarouge se trouve pour la première fois sous la dalle OLED, une modification qui a notamment permis à Apple de réduire la taille de la Dynamic Island.
A ce stade, il est difficile d’en conclure que cette nouvelle conception matérielle était directement responsable des dysfonctionnements. Le fait qu’Apple puisse résoudre le problème avec une simple mise à jour d’iOS tend plutôt à pointer vers un bug logiciel.
APPLE CORRIGE ÉGALEMENT L’APPAREIL PHOTO
Face ID n’est d’ailleurs pas le seul élément concerné. Apple corrige également un défaut susceptible de faire apparaître un artefact coloré sur certaines photos prises avec le zoom 2x, dans des conditions d’éclairage particulières et lorsque l’objectif principal est utilisé à son ouverture maximale de f/1,48. Selon Apple, ce phénomène ne concernerait qu’un petit nombre d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.
Enfin, iOS 27.0.1 règle un troisième problème pouvant rendre l’écran tactile totalement insensible lorsque le Centre de notifications et le Centre de contrôle sont ouverts simultanément.
COMMENT INSTALLER IOS 27.0.1 ?
La mise à jour est disponible dès maintenant en OTA. Il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour la télécharger et l’installer. Même si vous n’avez rencontré aucun de ces problèmes, l’installation reste conseillée : iOS 27.0.1 est avant tout une version corrective et ne semble pas apporter de nouvelle fonctionnalité.
QU’EN PENSER ?
Cette première mise à jour arrive rapidement, mais les trois bugs corrigés sont suffisamment gênants pour justifier son déploiement seulement deux semaines après iOS 27. Le cas de Face ID était surtout embarrassant sur des iPhone 18 Pro tout juste commercialisés, d’autant que certains appareils pouvaient aller jusqu’au redémarrage après un échec d’authentification. La bonne nouvelle est qu’Apple semble bien avoir affaire à un problème logiciel et non à un défaut nécessitant une intervention matérielle.