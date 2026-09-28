iOS 27.0.1 : Apple corrige le bug de Face ID des iPhone 18 Pro (mais pas que)

UN CORRECTIF POUR FACE ID SUR LES IPHONE 18 PRO

Face ID n’est pas disponible

LA NOUVELLE CAMÉRA SOUS L’ÉCRAN EN QUESTION ?

APPLE CORRIGE ÉGALEMENT L’APPAREIL PHOTO

COMMENT INSTALLER IOS 27.0.1 ?

QU’EN PENSER ?



Cette première mise à jour arrive rapidement, mais les trois bugs corrigés sont suffisamment gênants pour justifier son déploiement seulement deux semaines après iOS 27. Le cas de Face ID était surtout embarrassant sur des iPhone 18 Pro tout juste commercialisés, d’autant que certains appareils pouvaient aller jusqu’au redémarrage après un échec d’authentification. La bonne nouvelle est qu’Apple semble bien avoir affaire à un problème logiciel et non à un défaut nécessitant une intervention matérielle.

Depuis la commercialisation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, certains utilisateurs signalaientL’authentification pouvait notammentlors du déverrouillage d’une application protégée. Dans certains cas, le problème allait beaucoup plus loin : l’iPhone seavant de redémarrer complètement. D’autres utilisateurs voyaient apparaître le messagependant la configuration du système ou rencontraient des difficultés avec l’option exigeant de regarder l’écran pour s’authentifier.C’est désormais chose faite avec iOS 27.0.1. Elle précise dans ses notes de version que la mise à jour corrige un problème pouvant entraîner un redémarrage inattendu des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque Face ID ne parvient pas à authentifier l’utilisateur.Cette correction est particulièrement intéressante cette année puisque les iPhone 18 Pro inaugurent une. La caméra infrarouge se trouve pour la première fois sous la dalle OLED, une modification qui a notamment permis à Apple de réduire la taille de la Dynamic Island.. Le fait qu’Apple puisse résoudre le problème avec une simple mise à jour d’iOS tend plutôt à pointer vers un bug logiciel.Face ID n’est d’ailleurs pas le seul élément concerné.sur certaines photos prises avec le zoom 2x, dans des conditions d’éclairage particulières et lorsque l’objectif principal est utilisé à son ouverture maximale de f/1,48. Selon Apple, ce phénomène ne concernerait qu’un petit nombre d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.Enfin, iOS 27.0.1 règlelorsque le Centre de notifications et le Centre de contrôle sont ouverts simultanément.La mise à jour est disponible dès maintenant en OTA. Il suffit de se rendre dans. Même si vous n’avez rencontré aucun de ces problèmes, l’installation reste conseillée : iOS 27.0.1 est avant tout une version corrective et ne semble pas apporter de nouvelle fonctionnalité.