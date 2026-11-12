iPhone Duo : Apple pourrait en vendre 16 millions dès la première année !

Foxconn affiche une croissance de 46 %

L’iPhone Duo pourrait atteindre 16 millions de ventes

Les iPhone haut de gamme deviennent encore plus importants

Qu’en penser ?



La croissance de Foxconn témoigne avant tout de la diversification réussie de ses activités, notamment dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Mais les prévisions concernant l’iPhone Duo sont tout aussi intéressantes pour Apple. Avec 16 millions d’unités potentiellement vendues en un an, le premier iPhone pliable pourrait devenir bien davantage qu’un produit de niche. Un scénario encourageant pour Cupertino, même si ces estimations devront être confrontées aux résultats commerciaux des prochains trimestres.

Les affaires semblent particulièrement bien se porter pour Foxconn. Le groupe taïwanais, principal partenaire industriel d’Apple pour l’assemblage des iPhone, vient d’annoncer. Une croissance impressionnante, qui s’explique notamment par la demande soutenue pour les équipements électroniques et les serveurs destinés aux centres de données.Car si Foxconn demeure étroitement associé à Apple, le groupe a considérablement diversifié ses activités ces dernières années. Historiquement, l’assemblage des iPhone représentait une part prépondérante de ses revenus.Aujourd’hui,, même si Apple demeure de loin son principal client dans cette catégorie. Une partie de cette croissance pourrait donc provenir de la production des derniers appareils de Cupertino, sans qu’il soit possible d’en déterminer précisément la contribution.Parallèlement à ces résultats, Bloomberg Intelligence vient de revoir les perspectives commerciales du premier iPhone pliable d’Apple. Selon ses analystes,, soit d’ici septembre 2027. Un chiffre particulièrement élevé pour un appareil dont le prix de départ atteint 1 999 dollars.Elle aurait d’abord envisagé une production correspondant à 9,7 millions d’unités pour la première année, avant de relever ses ambitions à 14 millions d’exemplaires face à une demande plus importante que prévu.Les nouvelles estimations de Bloomberg Intelligence suggèrent donc que le premier smartphone pliable de Cupertino pourrait r. Il convient toutefois de distinguer ces projections des ventes effectivement réalisées, Apple n’ayant pas communiqué de chiffres officiels concernant l’iPhone Duo.Ces perspectives interviennent dans un contexte moins favorable pour le marché mondial des smartphones. SelonIntelligence, les difficultés économiques pourraient peser sur la demande globale, incitant les fabricants à privilégier les appareils les plus rentables. Pour Apple,Avec son format pliable et son positionnement tarifaire particulièrement élevé, l’iPhone Duo permet également au constructeur d’élargir son offre au-delà des traditionnels modèles Pro et Pro Max. Même avec des volumes inférieurs à ceux des iPhone classiques,