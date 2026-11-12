iPhone Duo : Apple pourrait en vendre 16 millions dès la première année !
Par Laurence - Publié le
Foxconn affiche une croissance spectaculaire de son chiffre d’affaires, portée à la fois par les produits électroniques et les infrastructures d’intelligence artificielle. Une bonne nouvelle pour le principal assembleur d’iPhone, alors que Bloomberg prévoit désormais jusqu’à 16 millions d’iPhone Duo vendus au cours de leur première année de commercialisation.
Les affaires semblent particulièrement bien se porter pour Foxconn. Le groupe taïwanais, principal partenaire industriel d’Apple pour l’assemblage des iPhone, vient d’annoncer une progression de 46 % de son chiffre d’affaires sur un an. Une croissance impressionnante, qui s’explique notamment par la demande soutenue pour les équipements électroniques et les serveurs destinés aux centres de données.
Car si Foxconn demeure étroitement associé à Apple, le groupe a considérablement diversifié ses activités ces dernières années. Historiquement, l’assemblage des iPhone représentait une part prépondérante de ses revenus. Mais le développement des infrastructures informatiques, notamment celles utilisées pour l’intelligence artificielle, a progressivement modifié cet équilibre.
Aujourd’hui, les produits électroniques grand public ne représentent plus que 29 % du chiffre d’affaires de Foxconn, même si Apple demeure de loin son principal client dans cette catégorie. Une partie de cette croissance pourrait donc provenir de la production des derniers appareils de Cupertino, sans qu’il soit possible d’en déterminer précisément la contribution.
Parallèlement à ces résultats, Bloomberg Intelligence vient de revoir les perspectives commerciales du premier iPhone pliable d’Apple. Selon ses analystes, l’iPhone Duo pourrait atteindre 16 millions d’exemplaires vendus au cours de ses douze premiers mois de commercialisation, soit d’ici septembre 2027. Un chiffre particulièrement élevé pour un appareil dont le prix de départ atteint 1 999 dollars.
Ces prévisions dépassent les objectifs initialement prêtés à Apple. Elle aurait d’abord envisagé une production correspondant à 9,7 millions d’unités pour la première année, avant de relever ses ambitions à 14 millions d’exemplaires face à une demande plus importante que prévu.
Les nouvelles estimations de Bloomberg Intelligence suggèrent donc que le premier smartphone pliable de Cupertino pourrait rencontrer un succès commercial supérieur aux attentes. Il convient toutefois de distinguer ces projections des ventes effectivement réalisées, Apple n’ayant pas communiqué de chiffres officiels concernant l’iPhone Duo.
Ces perspectives interviennent dans un contexte moins favorable pour le marché mondial des smartphones. Selon Bloomberg Intelligence, les difficultés économiques pourraient peser sur la demande globale, incitant les fabricants à privilégier les appareils les plus rentables. Pour Apple, les modèles premium comme l’iPhone Duo pourraient ainsi jouer un rôle croissant dans le chiffre d’affaires et les bénéfices.
Avec son format pliable et son positionnement tarifaire particulièrement élevé, l’iPhone Duo permet également au constructeur d’élargir son offre au-delà des traditionnels modèles Pro et Pro Max. Même avec des volumes inférieurs à ceux des iPhone classiques, un tel appareil peut représenter une contribution financière importante.
La croissance de Foxconn témoigne avant tout de la diversification réussie de ses activités, notamment dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Mais les prévisions concernant l’iPhone Duo sont tout aussi intéressantes pour Apple. Avec 16 millions d’unités potentiellement vendues en un an, le premier iPhone pliable pourrait devenir bien davantage qu’un produit de niche. Un scénario encourageant pour Cupertino, même si ces estimations devront être confrontées aux résultats commerciaux des prochains trimestres.
Foxconn affiche une croissance de 46 %
Les affaires semblent particulièrement bien se porter pour Foxconn. Le groupe taïwanais, principal partenaire industriel d’Apple pour l’assemblage des iPhone, vient d’annoncer une progression de 46 % de son chiffre d’affaires sur un an. Une croissance impressionnante, qui s’explique notamment par la demande soutenue pour les équipements électroniques et les serveurs destinés aux centres de données.
Car si Foxconn demeure étroitement associé à Apple, le groupe a considérablement diversifié ses activités ces dernières années. Historiquement, l’assemblage des iPhone représentait une part prépondérante de ses revenus. Mais le développement des infrastructures informatiques, notamment celles utilisées pour l’intelligence artificielle, a progressivement modifié cet équilibre.
Aujourd’hui, les produits électroniques grand public ne représentent plus que 29 % du chiffre d’affaires de Foxconn, même si Apple demeure de loin son principal client dans cette catégorie. Une partie de cette croissance pourrait donc provenir de la production des derniers appareils de Cupertino, sans qu’il soit possible d’en déterminer précisément la contribution.
L’iPhone Duo pourrait atteindre 16 millions de ventes
Parallèlement à ces résultats, Bloomberg Intelligence vient de revoir les perspectives commerciales du premier iPhone pliable d’Apple. Selon ses analystes, l’iPhone Duo pourrait atteindre 16 millions d’exemplaires vendus au cours de ses douze premiers mois de commercialisation, soit d’ici septembre 2027. Un chiffre particulièrement élevé pour un appareil dont le prix de départ atteint 1 999 dollars.
Ces prévisions dépassent les objectifs initialement prêtés à Apple. Elle aurait d’abord envisagé une production correspondant à 9,7 millions d’unités pour la première année, avant de relever ses ambitions à 14 millions d’exemplaires face à une demande plus importante que prévu.
Les nouvelles estimations de Bloomberg Intelligence suggèrent donc que le premier smartphone pliable de Cupertino pourrait rencontrer un succès commercial supérieur aux attentes. Il convient toutefois de distinguer ces projections des ventes effectivement réalisées, Apple n’ayant pas communiqué de chiffres officiels concernant l’iPhone Duo.
Les iPhone haut de gamme deviennent encore plus importants
Ces perspectives interviennent dans un contexte moins favorable pour le marché mondial des smartphones. Selon Bloomberg Intelligence, les difficultés économiques pourraient peser sur la demande globale, incitant les fabricants à privilégier les appareils les plus rentables. Pour Apple, les modèles premium comme l’iPhone Duo pourraient ainsi jouer un rôle croissant dans le chiffre d’affaires et les bénéfices.
Avec son format pliable et son positionnement tarifaire particulièrement élevé, l’iPhone Duo permet également au constructeur d’élargir son offre au-delà des traditionnels modèles Pro et Pro Max. Même avec des volumes inférieurs à ceux des iPhone classiques, un tel appareil peut représenter une contribution financière importante.
Qu’en penser ?
La croissance de Foxconn témoigne avant tout de la diversification réussie de ses activités, notamment dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Mais les prévisions concernant l’iPhone Duo sont tout aussi intéressantes pour Apple. Avec 16 millions d’unités potentiellement vendues en un an, le premier iPhone pliable pourrait devenir bien davantage qu’un produit de niche. Un scénario encourageant pour Cupertino, même si ces estimations devront être confrontées aux résultats commerciaux des prochains trimestres.