iPhone Duo : Apple avance certaines livraisons avant Noël !
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour certains acheteurs de l’iPhone Duo ! Alors que les délais de livraison du premier iPhone pliable d’Apple s’étendaient jusqu’à la fin du mois de janvier, plusieurs clients ont découvert que leur commande arriverait finalement avant Noël. Un changement de calendrier qui pourrait faire quelques heureux au pied du sapin.
Depuis son lancement le 23 octobre dernier, l’iPhone Duo suscite un intérêt important, avec des délais de livraison particulièrement longs pour certaines configurations. Mais Apple semble avoir de bonnes nouvelles pour une partie de ses clients. Selon plusieurs témoignages publiés sur les forums US et sur X, des acheteurs qui devaient initialement recevoir leur iPhone Duo le 25 janvier 2027 ont vu leur date de livraison avancer de plusieurs semaines.
Pour certains, la nouvelle fenêtre de livraison se situe désormais entre le 14 et le 21 décembre 2026, soit plus d’un mois avant la date initialement annoncée. D’autres clients rapportent même une livraison prévue entre le 12 et le 14 décembre. Une évolution particulièrement bienvenue à quelques semaines des fêtes de fin d’année, notamment pour ceux qui espéraient recevoir leur nouvel iPhone avant Noël.
Ce raccourcissement des délais pourrait s’expliquer par une amélioration de la disponibilité de l’iPhone Duo. Lors du lancement d’un nouveau produit, Apple communique généralement des estimations de livraison prudentes, susceptibles d’évoluer en fonction des capacités de production, des approvisionnements et du nombre de commandes.
Une meilleure disponibilité de certains modèles pourrait ainsi permettre à Apple d’expédier les appareils plus rapidement que prévu. Il est également possible que des ajustements dans la répartition des stocks ou des annulations de commandes aient libéré des unités supplémentaires.
Pour le moment, Apple n’a toutefois fourni aucune explication officielle concernant ces changements. Il convient également de préciser que les témoignages concernent seulement certains acheteurs. Rien ne permet d’affirmer que toutes les commandes initialement prévues pour janvier bénéficieront du même traitement.
Pour les clients concernés, cette révision des délais constitue évidemment une bonne surprise, surtout à l’approche de Noël. Elle pourrait également traduire une amélioration progressive de la disponibilité de l’iPhone Duo, quelques semaines seulement après son lancement. Il est néanmoins encore trop tôt pour en déduire une augmentation de la production ou un ralentissement de la demande. Les témoignages recueillis montrent simplement qu’Apple est désormais en mesure de livrer certaines commandes bien plus tôt que prévu. Les acheteurs qui attendent toujours leur appareil ont donc tout intérêt à consulter régulièrement le suivi de leur commande.
Des livraisons avancées de plus d’un mois
Depuis son lancement le 23 octobre dernier, l’iPhone Duo suscite un intérêt important, avec des délais de livraison particulièrement longs pour certaines configurations. Mais Apple semble avoir de bonnes nouvelles pour une partie de ses clients. Selon plusieurs témoignages publiés sur les forums US et sur X, des acheteurs qui devaient initialement recevoir leur iPhone Duo le 25 janvier 2027 ont vu leur date de livraison avancer de plusieurs semaines.
Pour certains, la nouvelle fenêtre de livraison se situe désormais entre le 14 et le 21 décembre 2026, soit plus d’un mois avant la date initialement annoncée. D’autres clients rapportent même une livraison prévue entre le 12 et le 14 décembre. Une évolution particulièrement bienvenue à quelques semaines des fêtes de fin d’année, notamment pour ceux qui espéraient recevoir leur nouvel iPhone avant Noël.
Apple aurait-elle accéléré la production ?
Ce raccourcissement des délais pourrait s’expliquer par une amélioration de la disponibilité de l’iPhone Duo. Lors du lancement d’un nouveau produit, Apple communique généralement des estimations de livraison prudentes, susceptibles d’évoluer en fonction des capacités de production, des approvisionnements et du nombre de commandes.
Une meilleure disponibilité de certains modèles pourrait ainsi permettre à Apple d’expédier les appareils plus rapidement que prévu. Il est également possible que des ajustements dans la répartition des stocks ou des annulations de commandes aient libéré des unités supplémentaires.
Pour le moment, Apple n’a toutefois fourni aucune explication officielle concernant ces changements. Il convient également de préciser que les témoignages concernent seulement certains acheteurs. Rien ne permet d’affirmer que toutes les commandes initialement prévues pour janvier bénéficieront du même traitement.
Qu’en penser ?
Pour les clients concernés, cette révision des délais constitue évidemment une bonne surprise, surtout à l’approche de Noël. Elle pourrait également traduire une amélioration progressive de la disponibilité de l’iPhone Duo, quelques semaines seulement après son lancement. Il est néanmoins encore trop tôt pour en déduire une augmentation de la production ou un ralentissement de la demande. Les témoignages recueillis montrent simplement qu’Apple est désormais en mesure de livrer certaines commandes bien plus tôt que prévu. Les acheteurs qui attendent toujours leur appareil ont donc tout intérêt à consulter régulièrement le suivi de leur commande.