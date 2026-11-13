iPhone Duo : Apple avance certaines livraisons avant Noël !

Des livraisons avancées de plus d’un mois

Apple aurait-elle accéléré la production ?

Qu’en penser ?



Pour les clients concernés, cette révision des délais constitue évidemment une bonne surprise, surtout à l’approche de Noël. Elle pourrait également traduire une amélioration progressive de la disponibilité de l’iPhone Duo, quelques semaines seulement après son lancement. Il est néanmoins encore trop tôt pour en déduire une augmentation de la production ou un ralentissement de la demande. Les témoignages recueillis montrent simplement qu’Apple est désormais en mesure de livrer certaines commandes bien plus tôt que prévu. Les acheteurs qui attendent toujours leur appareil ont donc tout intérêt à consulter régulièrement le suivi de leur commande.

Depuis son lancement le 23 octobre dernier, l’iPhone Duo suscite un intérêt important, avec des délais de livraison particulièrement longs pour certaines configurations. Mais Apple semble avoir de bonnes nouvelles pour une partie de ses clients. Selon plusieurs témoignages publiés sur les forums US et sur X,Pour certains, la nouvelle fenêtre de livraison se situe désormais, soit plus d’un mois avant la date initialement annoncée. D’autres clients rapportent même une livraison prévue. Une évolution particulièrement bienvenue à quelques semaines des fêtes de fin d’année, notamment pour ceux qui espéraient recevoir leur nouvel iPhone avant Noël.Ce raccourcissement des délais pourrait s’expliquer par. Lors du lancement d’un nouveau produit, Apple communique généralement des estimations de livraison prudentes, susceptibles d’évoluer en fonction des capacités de production, des approvisionnements et du nombre de commandes.Il est également possible que desdans la répartition des stocks ou desaient libéré des unités supplémentaires.Pour le moment,. Il convient également de préciser que les témoignages concernent seulement certains acheteurs. Rien ne permet d’affirmer que toutes les commandes initialement prévues pour janvier bénéficieront du même traitement.