Les jeux indispensables pour l’iPhone Duo
Par Nicolas Sabatier - Publié le
L’iPhone Duo n’est pas fait que pour travailler. Sa forme inédite a déjà inspiré des développeurs de jeux pour vous permettre de vous divertir. En voici quelques-uns.
Qui n'a jamais rêvé d'être Yvette Horner ? Foldissimo vous permet de réaliser votre rêve et transforme l'iPhone Duo en accordéon. L'application mesure la vitesse à laquelle vous pliez et dépliez le téléphone, et la traduit en souffle d'air dans le soufflet. Secouez le téléphone et cela ajoute même un vibrato.
L'application est gratuite et propose quelques morceaux classiques. Pour débloquer toute la bibliothèque, il faut payer 9,99 €. Foldissimo propose aussi d'autres instruments mais il faudra encore débourser 9,99 € de plus pour en profiter.
Ce jeu de rythme, où il faut taper les notes dans l'ordre, rappelle Guitar Hero, mais il a été pensé spécialement pour l'iPhone Duo. On pose le téléphone plié en mode ordinateur sur une table. L'écran du haut affiche la pièce autour de vous en réalité augmentée, et les notes défilent vers vous. L'écran du bas devient le clavier, avec de grandes touches colorées à presser au bon moment.
Le jeu propose 40 morceaux classiques de Beethoven, Chopin, Mozart, Bach ou Tchaïkovski. Les deux premiers chapitres sont gratuits, et 4,99 € débloquent le reste, sans publicité ni abonnement.
Le but de ce jeu ? Préparer les sandwichs les plus parfaits possible. Tout compte : la façon de poser les tranches de fromage, l'étalage du beurre, et le temps de cuisson.
Pour cuire le sandwich, il faut refermer l'iPhone Duo, comme un vrai appareil à croque-monsieur. Ouvrez-le trop tôt, le pain est à peine doré. Attendez trop longtemps et le pain est trop cuit, voire carbonisé.
Toastie propose dix recettes à maîtriser. Le tout pour 2,99 €, sans publicité ni achat intégré.
Pour finir, impossible de ne pas parler de Delta. Le célèbre émulateur vient de passer en version 2.0, avec une prise en charge complète de l'iPhone Duo. Et le résultat est parfait pour l'émulation de la Nintendo DS.
Téléphone ouvert, les deux écrans de la console s'affichent sur la grande dalle, comme sur l'originale. Les commandes virtuelles s'adaptent à la position de la charnière, et refermer l'iPhone Duo met le jeu en veille. Delta 2.0 ajoute au passage la Mega Drive aux consoles prises en charge, ainsi qu'un filtre façon vieil écran cathodique.
L'application est gratuite et disponible directement sur l'App Store en Europe : plus besoin de passer par AltStore.
Et vous, quel est votre jeu préféré sur votre iPhone Duo ?
Foldissimo : l'accordéon de poche
Qui n'a jamais rêvé d'être Yvette Horner ? Foldissimo vous permet de réaliser votre rêve et transforme l'iPhone Duo en accordéon. L'application mesure la vitesse à laquelle vous pliez et dépliez le téléphone, et la traduit en souffle d'air dans le soufflet. Secouez le téléphone et cela ajoute même un vibrato.
L'application est gratuite et propose quelques morceaux classiques. Pour débloquer toute la bibliothèque, il faut payer 9,99 €. Foldissimo propose aussi d'autres instruments mais il faudra encore débourser 9,99 € de plus pour en profiter.
PianoFold : Guitar Hero version piano
Ce jeu de rythme, où il faut taper les notes dans l'ordre, rappelle Guitar Hero, mais il a été pensé spécialement pour l'iPhone Duo. On pose le téléphone plié en mode ordinateur sur une table. L'écran du haut affiche la pièce autour de vous en réalité augmentée, et les notes défilent vers vous. L'écran du bas devient le clavier, avec de grandes touches colorées à presser au bon moment.
Le jeu propose 40 morceaux classiques de Beethoven, Chopin, Mozart, Bach ou Tchaïkovski. Les deux premiers chapitres sont gratuits, et 4,99 € débloquent le reste, sans publicité ni abonnement.
Toastie : la machine croque-monsieur
Le but de ce jeu ? Préparer les sandwichs les plus parfaits possible. Tout compte : la façon de poser les tranches de fromage, l'étalage du beurre, et le temps de cuisson.
Pour cuire le sandwich, il faut refermer l'iPhone Duo, comme un vrai appareil à croque-monsieur. Ouvrez-le trop tôt, le pain est à peine doré. Attendez trop longtemps et le pain est trop cuit, voire carbonisé.
Toastie propose dix recettes à maîtriser. Le tout pour 2,99 €, sans publicité ni achat intégré.
Delta : la Nintendo DS est de retour
Pour finir, impossible de ne pas parler de Delta. Le célèbre émulateur vient de passer en version 2.0, avec une prise en charge complète de l'iPhone Duo. Et le résultat est parfait pour l'émulation de la Nintendo DS.
Téléphone ouvert, les deux écrans de la console s'affichent sur la grande dalle, comme sur l'originale. Les commandes virtuelles s'adaptent à la position de la charnière, et refermer l'iPhone Duo met le jeu en veille. Delta 2.0 ajoute au passage la Mega Drive aux consoles prises en charge, ainsi qu'un filtre façon vieil écran cathodique.
L'application est gratuite et disponible directement sur l'App Store en Europe : plus besoin de passer par AltStore.
Et vous, quel est votre jeu préféré sur votre iPhone Duo ?