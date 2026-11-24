Cette photo prise à l'iPhone 18 Pro est l'une des 100 meilleures images de 2026 pour le TIME !
Par Laurence - Publié le
Chaque année, le prestigieux magazine américain TIME dévoile sa sélection des 100 photographies les plus marquantes de l'année. Et parmi les clichés retenus pour cette édition 2026 figure une photographie réalisée avec un iPhone 18 Pro, signée du photographe et réalisateur américain Jimmy Chin.
Ce 24 novembre, le TIME a publié sa traditionnelle sélection des photographies de l'année. Loin de constituer un classement, cette dernière rassemble les images choisies par la rédaction du magazine pour leur capacité à témoigner du monde qui nous entoure, à saisir un instant ou à susciter une émotion.
Et cette année, Apple peut se réjouir de voir l'un de ses smartphones associé à cette sélection. Le cliché en question a été réalisé par Jimmy Chin dans le parc provincial des Bugaboos, en Colombie-Britannique, au Canada. Au milieu d'un paysage montagneux, le photographe a cherché à retranscrire la rencontre entre l'ambition humaine, la quête d'émerveillement et l'immensité de la nature. La particularité de cette photographie est de ne pas avoir été réalisée avec un appareil photo professionnel, mais avec un iPhone 18 Pro.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jimmy Chin est un photographe, alpiniste et réalisateur américain, habitué aux expéditions dans des environnements particulièrement difficiles. Il a notamment coréalisé le documentaire Free Solo, récompensé par un Oscar en 2019. Pour le photographe, l'utilisation d'un iPhone présente plusieurs avantages, à commencer par la réduction du poids du matériel à transporter, mais également la possibilité de créer une relation plus spontanée avec son sujet.
Une production photographique traditionnelle, avec ses équipements et ses équipes, introduit en effet une certaine distance entre le photographe et les personnes photographiées. Jimmy Chin a également souligné la qualité des images obtenues avec le smartphone d'Apple, notamment dans la perspective de tirages en grand format.
Ce cliché n'est toutefois pas totalement inédit. Il faisait partie de l'exposition What Holds Us, organisée par Apple à New York en septembre dernier, à l'occasion du lancement de l'iPhone 18 Pro. Pour ce projet, Cupertino avait fait appel à trois photographes de renommée internationale : Jimmy Chin, Alex Prager et Jack Davison. Tous trois avaient été invités à explorer, à travers l'objectif du smartphone, les personnes, les lieux et les idées qui relient les êtres humains.
La direction artistique avait été confiée à Kathy Ryan, ancienne directrice de la photographie du New York Times Magazine. Après New York, l'exposition prendra la direction de Londres, où elle sera accessible au public les 4, 12 et 13 décembre prochains.
Si Apple multiplie depuis plusieurs années les campagnes Shot on iPhone pour mettre en avant les capacités photographiques de ses smartphones, la présence de ce cliché dans la sélection de TIME apporte une reconnaissance extérieure à cette démarche. Certes, la photographie a été réalisée dans le cadre d'un projet commandité par Cupertino, et par un photographe particulièrement expérimenté. Mais sa sélection par TIME rappelle également que la qualité d'une photographie ne se résume pas uniquement au matériel utilisé...
Un iPhone 18 Pro parmi les 100 photos de l'année
Ce 24 novembre, le TIME a publié sa traditionnelle sélection des photographies de l'année. Loin de constituer un classement, cette dernière rassemble les images choisies par la rédaction du magazine pour leur capacité à témoigner du monde qui nous entoure, à saisir un instant ou à susciter une émotion.
Et cette année, Apple peut se réjouir de voir l'un de ses smartphones associé à cette sélection. Le cliché en question a été réalisé par Jimmy Chin dans le parc provincial des Bugaboos, en Colombie-Britannique, au Canada. Au milieu d'un paysage montagneux, le photographe a cherché à retranscrire la rencontre entre l'ambition humaine, la quête d'émerveillement et l'immensité de la nature. La particularité de cette photographie est de ne pas avoir été réalisée avec un appareil photo professionnel, mais avec un iPhone 18 Pro.
Quand l'iPhone remplace le matériel professionnel
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jimmy Chin est un photographe, alpiniste et réalisateur américain, habitué aux expéditions dans des environnements particulièrement difficiles. Il a notamment coréalisé le documentaire Free Solo, récompensé par un Oscar en 2019. Pour le photographe, l'utilisation d'un iPhone présente plusieurs avantages, à commencer par la réduction du poids du matériel à transporter, mais également la possibilité de créer une relation plus spontanée avec son sujet.
Une production photographique traditionnelle, avec ses équipements et ses équipes, introduit en effet une certaine distance entre le photographe et les personnes photographiées. Jimmy Chin a également souligné la qualité des images obtenues avec le smartphone d'Apple, notamment dans la perspective de tirages en grand format.
La résolution et la netteté de l'iPhone 18 Pro m'ont surpris. Je pouvais photographier quelques centimètres de roche et de glace, ou un immense panorama, en ayant confiance dans le rendu en grand format. [...] En montagne, chaque objet que l'on emporte relève d'une décision. Je ne pensais pas à mon matériel, mais à ce qui se trouvait devant moi.
Une exposition entièrement réalisée à l'iPhone
Ce cliché n'est toutefois pas totalement inédit. Il faisait partie de l'exposition What Holds Us, organisée par Apple à New York en septembre dernier, à l'occasion du lancement de l'iPhone 18 Pro. Pour ce projet, Cupertino avait fait appel à trois photographes de renommée internationale : Jimmy Chin, Alex Prager et Jack Davison. Tous trois avaient été invités à explorer, à travers l'objectif du smartphone, les personnes, les lieux et les idées qui relient les êtres humains.
La direction artistique avait été confiée à Kathy Ryan, ancienne directrice de la photographie du New York Times Magazine. Après New York, l'exposition prendra la direction de Londres, où elle sera accessible au public les 4, 12 et 13 décembre prochains.
Qu'en penser ?
Si Apple multiplie depuis plusieurs années les campagnes Shot on iPhone pour mettre en avant les capacités photographiques de ses smartphones, la présence de ce cliché dans la sélection de TIME apporte une reconnaissance extérieure à cette démarche. Certes, la photographie a été réalisée dans le cadre d'un projet commandité par Cupertino, et par un photographe particulièrement expérimenté. Mais sa sélection par TIME rappelle également que la qualité d'une photographie ne se résume pas uniquement au matériel utilisé...