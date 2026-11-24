Qu'en penser ?



Si Apple multiplie depuis plusieurs années les campagnes Shot on iPhone pour mettre en avant les capacités photographiques de ses smartphones, la présence de ce cliché dans la sélection de TIME apporte une reconnaissance extérieure à cette démarche. Certes, la photographie a été réalisée dans le cadre d'un projet commandité par Cupertino, et par un photographe particulièrement expérimenté. Mais sa sélection par TIME rappelle également que la qualité d'une photographie ne se résume pas uniquement au matériel utilisé...