Un iPhone 18 Pro Max contre un cyclope : qui a la meilleure autonomie ?
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, Apple vient de dévoiler une nouvelle publicité consacrée à l’iPhone 18 Pro Max. Pour mettre en avant l’autonomie de son smartphone, Cupertino a cette fois opté pour un petit personnage plutôt insolite : un jouet cyclope qui semble avoir bien du mal à se séparer de son iPhone.
Apple renoue avec son goût pour les publicités décalées. Dans ce nouveau spot d’une minute environ, un petit cyclope semble se prendre pour Buzz et prend mystérieusement vie. Il découvre alors les nombreuses fonctionnalités d’un iPhone 18 Pro Max dans sa robe bordeaux. Au fil des heures, le personnage multiplie les activités sur le smartphone : il prend des photos, filme des vidéos, joue, écoute de la musique, passe des appels, regarde des programmes télévisés et utilise même la lampe torche pour réaliser des ombres chinoises.
Comme elle sait si bien le faire, Apple en profite au passage pour mettre en avant certaines nouveautés de son smartphone, notamment son appareil photo à ouverture variable. Mais à force de solliciter l’iPhone, c’est finalement le petit personnage qui finit par manquer d’énergie. Ses propres piles semblent rendre l’âme et le cyclope s’endort, alors que le smartphone affiche encore environ 50 % de batterie. Le message d’Apple est assez simple : l’iPhone 18 Pro Max dispose de la meilleure autonomie jamais proposée sur un iPhone.
L’autonomie constitue effectivement l’un des principaux arguments commerciaux de l’iPhone 18 Pro Max cette année. Pour rappel, Apple communique désormais sur plusieurs mesures d’autonomie, dont une estimation correspondant à une utilisation dite typique du smartphone.
Cette dernière repose sur les habitudes médianes d’utilisation des possesseurs d’iPhone, en combinant différentes activités : l’envoi de messages, la prise de photos, l’écoute de musique, la consultation des réseaux sociaux, le streaming, les jeux vidéo, la navigation sur Internet ou encore l’utilisation du GPS.
Dans le détail, Apple annonce pour son iPhone 18 Pro Max jusqu’à 30 heures en utilisation typique, jusqu’à 40 heures en lecture vidéo en streaming et jusqu’à 45 heures en lecture de vidéos téléchargées. Bien évidemment, ces chiffres correspondent à des conditions de test définies par Cupertino. L’autonomie réelle dépendra de nombreux paramètres, comme la luminosité de l’écran, la qualité de la couverture réseau, les applications utilisées ou encore la température extérieure.
Alors que les fabricants de smartphones multiplient les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, Apple a choisi cette fois de mettre l’accent sur une préoccupation beaucoup plus pragmatique des utilisateurs : l’autonomie. Plutôt que de multiplier les chiffres et les comparaisons techniques, Cupertino a préféré illustrer les différents usages du smartphone au cours d’une journée particulièrement chargée, avec une petite touche d’humour. Le choix d’un jouet fonctionnant lui-même sur piles est d’ailleurs plutôt bien trouvé pour illustrer les progrès réalisés en matière d’autonomie.
Si les performances des puces, les capacités photographiques ou encore les fonctionnalités d’intelligence artificielle occupent une place importante lors des présentations d’Apple, l’autonomie demeure probablement l’une des améliorations les plus perceptibles au quotidien. Pouvoir utiliser son iPhone sans avoir à surveiller constamment le pourcentage de batterie ou à emporter une batterie externe constitue un avantage bien concret, indépendamment des usages de chacun. Et vous, êtes-vous satisfaits de l’autonomie de votre iPhone ? Est-ce un critère déterminant lors du renouvellement de votre smartphone ?
Quand un jouet devient accro à l’iPhone
Apple renoue avec son goût pour les publicités décalées. Dans ce nouveau spot d’une minute environ, un petit cyclope semble se prendre pour Buzz et prend mystérieusement vie. Il découvre alors les nombreuses fonctionnalités d’un iPhone 18 Pro Max dans sa robe bordeaux. Au fil des heures, le personnage multiplie les activités sur le smartphone : il prend des photos, filme des vidéos, joue, écoute de la musique, passe des appels, regarde des programmes télévisés et utilise même la lampe torche pour réaliser des ombres chinoises.
Comme elle sait si bien le faire, Apple en profite au passage pour mettre en avant certaines nouveautés de son smartphone, notamment son appareil photo à ouverture variable. Mais à force de solliciter l’iPhone, c’est finalement le petit personnage qui finit par manquer d’énergie. Ses propres piles semblent rendre l’âme et le cyclope s’endort, alors que le smartphone affiche encore environ 50 % de batterie. Le message d’Apple est assez simple : l’iPhone 18 Pro Max dispose de la meilleure autonomie jamais proposée sur un iPhone.
Jusqu’à 45 heures d’autonomie
L’autonomie constitue effectivement l’un des principaux arguments commerciaux de l’iPhone 18 Pro Max cette année. Pour rappel, Apple communique désormais sur plusieurs mesures d’autonomie, dont une estimation correspondant à une utilisation dite typique du smartphone.
Cette dernière repose sur les habitudes médianes d’utilisation des possesseurs d’iPhone, en combinant différentes activités : l’envoi de messages, la prise de photos, l’écoute de musique, la consultation des réseaux sociaux, le streaming, les jeux vidéo, la navigation sur Internet ou encore l’utilisation du GPS.
Dans le détail, Apple annonce pour son iPhone 18 Pro Max jusqu’à 30 heures en utilisation typique, jusqu’à 40 heures en lecture vidéo en streaming et jusqu’à 45 heures en lecture de vidéos téléchargées. Bien évidemment, ces chiffres correspondent à des conditions de test définies par Cupertino. L’autonomie réelle dépendra de nombreux paramètres, comme la luminosité de l’écran, la qualité de la couverture réseau, les applications utilisées ou encore la température extérieure.
L’autonomie, un argument toujours aussi important
Alors que les fabricants de smartphones multiplient les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, Apple a choisi cette fois de mettre l’accent sur une préoccupation beaucoup plus pragmatique des utilisateurs : l’autonomie. Plutôt que de multiplier les chiffres et les comparaisons techniques, Cupertino a préféré illustrer les différents usages du smartphone au cours d’une journée particulièrement chargée, avec une petite touche d’humour. Le choix d’un jouet fonctionnant lui-même sur piles est d’ailleurs plutôt bien trouvé pour illustrer les progrès réalisés en matière d’autonomie.
Qu’en penser ?
Si les performances des puces, les capacités photographiques ou encore les fonctionnalités d’intelligence artificielle occupent une place importante lors des présentations d’Apple, l’autonomie demeure probablement l’une des améliorations les plus perceptibles au quotidien. Pouvoir utiliser son iPhone sans avoir à surveiller constamment le pourcentage de batterie ou à emporter une batterie externe constitue un avantage bien concret, indépendamment des usages de chacun. Et vous, êtes-vous satisfaits de l’autonomie de votre iPhone ? Est-ce un critère déterminant lors du renouvellement de votre smartphone ?