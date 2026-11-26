Quand un jouet devient accro à l’iPhone

Jusqu’à 45 heures d’autonomie

L’autonomie, un argument toujours aussi important

Qu’en penser ?



Si les performances des puces, les capacités photographiques ou encore les fonctionnalités d’intelligence artificielle occupent une place importante lors des présentations d’Apple, l’autonomie demeure probablement l’une des améliorations les plus perceptibles au quotidien. Pouvoir utiliser son iPhone sans avoir à surveiller constamment le pourcentage de batterie ou à emporter une batterie externe constitue un avantage bien concret, indépendamment des usages de chacun. Et vous, êtes-vous satisfaits de l’autonomie de votre iPhone ? Est-ce un critère déterminant lors du renouvellement de votre smartphone ?

Dans ce nouveau spot d’une minute environ, un petit cyclope semble se prendre pour Buzz et prend mystérieusement vie. Il découvre alors les nombreuses fonctionnalités d’un iPhone 18 Pro Max dans sa robe bordeaux.: il prend des photos, filme des vidéos, joue, écoute de la musique, passe des appels, regarde des programmes télévisés et utilise même la lampe torche pour réaliser des ombres chinoises.Comme elle sait si bien le faire,, notamment son appareil photo à ouverture variable. Mais à force de solliciter l’iPhone, c’est finalement le petit personnage qui finit par manquer d’énergie. Ses propres piles semblent rendre l’âme et le cyclope s’endort, alors que le smartphone affiche encore environ 50 % de batterie.Pour rappel, Apple communique désormais sur plusieurs mesures d’autonomie, dont une estimation correspondant à une utilisation dite typique du smartphone.Cette dernière repose sur les habitudes médianes d’utilisation des possesseurs d’iPhone, en combinant différentes activités : l’envoi de messages, la prise de photos, l’écoute de musique, la consultation des réseaux sociaux, le streaming, les jeux vidéo, la navigation sur Internet ou encore l’utilisation du GPS.Dans le détail, Apple annonce pour son iPhone 18 Pro Max jusqu’à 30 heures en utilisation typique, jusqu’à 40 heures en lecture vidéo en streaming et jusqu’à 45 heures en lecture de vidéos téléchargées.. L’autonomie réelle dépendra de nombreux paramètres, comme la luminosité de l’écran, la qualité de la couverture réseau, les applications utilisées ou encore la température extérieure.Alors que les fabricants de smartphones multiplient les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle,. Plutôt que de multiplier les chiffres et les comparaisons techniques, Cupertino a préféré illustrer les différents usages du smartphone au cours d’une journée particulièrement chargée, avec une petite touche d’humour. Le choix d’un jouet fonctionnant lui-même sur piles est d’ailleurs plutôt bien trouvé pour illustrer les progrès réalisés en matière d’autonomie.