Ce chargeur 65W est bradé à moitié prix pour le Black Friday : 19€ pour charger tous vos appareils !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Entre le MacBook, l'iPhone, l'iPad et les nombreux accessoires qui nous accompagnent au quotidien, les chargeurs ont rapidement tendance à se multiplier. Pour éviter de transporter plusieurs adaptateurs secteur, Anker propose son Nano II 65W, un modèle particulièrement compact qui dispose de trois ports et peut délivrer jusqu'à 65W. De quoi alimenter une bonne partie de son équipement Apple avec un seul chargeur, tout en limitant l'encombrement dans son sac.
Le principal atout de cet Anker Nano II 65W est sa puissance maximale de 65W, suffisante pour recharger un MacBook Air, mais également certains MacBook Pro. Il pourra ainsi remplacer le chargeur fourni par Apple, tout en proposant davantage de polyvalence grâce à ses trois connecteurs. On retrouve en effet deux ports USB-C et un port USB-A, ce dernier restant pratique pour les accessoires utilisant encore cette connectique. Chacun des ports USB-C peut délivrer jusqu'à 65W lorsqu'il est utilisé seul, tandis que le port USB-A peut atteindre 22,5W. Le chargeur est donc parfaitement adapté à un MacBook Air, un iPad Pro ou un iPhone, mais également à de nombreux appareils provenant d'autres constructeurs.
La puissance disponible dépend toutefois du nombre d'appareils connectés. En utilisant simultanément les deux ports USB-C, le premier peut fournir jusqu'à 45W et le second 20W. En branchant trois appareils, la puissance est répartie entre les connecteurs, avec 40W sur le premier USB-C et 12W sur chacun des deux autres ports. Une configuration qui permet, par exemple, de recharger un MacBook Air, un iPhone et des accessoires en même temps. Il faudra simplement garder à l'esprit que la recharge de l'ordinateur sera moins rapide qu'avec les 65W disponibles lorsqu'il est seul.
Anker Nano II 65W
Le principal atout de cet Anker Nano II 65W est sa puissance maximale de 65W, suffisante pour recharger un MacBook Air, mais également certains MacBook Pro. Il pourra ainsi remplacer le chargeur fourni par Apple, tout en proposant davantage de polyvalence grâce à ses trois connecteurs. On retrouve en effet deux ports USB-C et un port USB-A, ce dernier restant pratique pour les accessoires utilisant encore cette connectique. Chacun des ports USB-C peut délivrer jusqu'à 65W lorsqu'il est utilisé seul, tandis que le port USB-A peut atteindre 22,5W. Le chargeur est donc parfaitement adapté à un MacBook Air, un iPad Pro ou un iPhone, mais également à de nombreux appareils provenant d'autres constructeurs.
Un seul chargeur pour tous vos appareils
La puissance disponible dépend toutefois du nombre d'appareils connectés. En utilisant simultanément les deux ports USB-C, le premier peut fournir jusqu'à 45W et le second 20W. En branchant trois appareils, la puissance est répartie entre les connecteurs, avec 40W sur le premier USB-C et 12W sur chacun des deux autres ports. Une configuration qui permet, par exemple, de recharger un MacBook Air, un iPhone et des accessoires en même temps. Il faudra simplement garder à l'esprit que la recharge de l'ordinateur sera moins rapide qu'avec les 65W disponibles lorsqu'il est seul.