Anker Nano II 65W

Un seul chargeur pour tous vos appareils

Le principal atout de cet Anker Nano II 65W est, suffisante pour recharger un MacBook Air, mais également certains MacBook Pro. Il pourra ainsi remplacer le chargeur fourni par Apple, tout en proposant davantage de polyvalence grâce à ses trois connecteurs. On retrouve en effet, ce dernier restant pratique pour les accessoires utilisant encore cette connectique. Chacun des ports USB-C peut délivrer jusqu'à 65W lorsqu'il est utilisé seul, tandis que le port USB-A peut atteindre 22,5W. Le chargeur est donc parfaitement adapté à un MacBook Air, un iPad Pro ou un iPhone, mais également à de nombreux appareils provenant d'autres constructeurs.La puissance disponible dépend toutefois du nombre d'appareils connectés. En utilisant simultanément les deux ports USB-C,. En branchant trois appareils, la puissance est répartie entre les connecteurs, avec 40W sur le premier USB-C et 12W sur chacun des deux autres ports. Une configuration qui permet, par exemple, de recharger un MacBook Air, un iPhone et des accessoires en même temps. Il faudra simplement garder à l'esprit que la recharge de l'ordinateur sera moins rapide qu'avec les 65W disponibles lorsqu'il est seul.