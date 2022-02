Après plus de 30 ans de carrière, le journaliste Jim Dalrymple tire sa révérence

Après plus de 30 ans de reportage sur Apple, je prends ma retraite

avec satisfaction et fierté

ne pourrait pas être plus heureux

. L'homme qui a œuvré au sein de MacCentral puis MacWorld (jusqu'en 2009) avant de créer The Loop avec son comparse auteur/développeur/entrepreneur et musicien (les deux hommes sont férus de guitare) Dave Mark, salue ses amis et collègues Peter Cohen, John Gruber, Jason Snell et Shawn King, et indique qu'il contemple sa carrière, précisant qu'ilau moment de suivre sa compagne au Texas, afin de profiter de son temps libre, d'améliorer ses talents de musiciens et de cordon bleu en devenir.