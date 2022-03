Okamac, des Mac réconditionnés en France et garantis 12 mois (sponso)

exclusivement des ordinateurs Apple. La promesse d'Okamac est de proposer des ordinateurs Apple :

reconditionnés en France

100% vérifiés par leur équipe

par leur équipe garantis 12 mois

Que ce soit pour des raisons de budgets ou pour le bien de la planète,. Aujourd'hui, nous vous présentons Okamac Pour remplir cette promesse, le Mac passe(microphone, wifi, bluetooth, haut parleurs, clavier, webcam, carte graphique, chargeur, présence de toutes les vis). Le Mac est égalementafin de retirer toute trace de l'utilisation précédente. Et pour les portables,, autrement elle est remplacée par une batterie neuve. Enfin et par défaut, il est installé lamais si pour des raisons de compatibilité avec d'autres logiciels, une autre version est souhaitée, cela est tout à fait possible. En savoir plus sur le processus de reconditionnement Concernant les produits proposés,, que ce soit sur les portables (MacBook MacBook Air, MacBook pro) ou sur les ordinateurs fixes (iMac, Mac mini, Mac Pro) et les prix, en fonction de l'année de sortie de l'ordinateur et le modèle.. Ainsi, si vous recherchez un ordinateur pour des tâches essentiellement bureautiques et/ou pour initier des personnes à l'informatique,, vous pourrez repartir avec un Mac garanti 12 mois et répondant à ces besoins. Il existe également des ordinateurs plus récents,. Je vous conseille donc de bien regarder et également deleur assistant qui permet de vous orienter avec leurs offres les plus pertinentes en fonction de vos besoins.Ci-dessous 3 offres de portable qui montrent la palette de choix :