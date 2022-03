Apple confirme : il y aura bien un nouveau Mac Pro !

Peek Performance

c'est une histoire pour un autre jour

Faut-il craquer pour le Mac Studio ? On débriefe la keynote !

Après avoir présenté son Mac studio, et à la toute fin de la keynote(à 55'43" pour être plus précis),(quid de l'iMac haut de gamme ?),. Cette précision permet de ne pas prendre le Mac Studio pour ce qu'il n'est pas, c'est à dire la machine Apple Silicon la plus performante de la gamme, qui, elle, reste à venir (de la bouche même de John Ternus à 55'46").Cette machine chapeautera la gamme des ordinateurs Apple, avec, espérons-le, des possibilités d'évolution (des ports M.2 pour ajouter du stockage non propriétaire, rêvons un peu), ce qui semble toutefois compliqué par l'architecture même des SoC Apple Silicon, regroupant sur la même puce la partie CPU, la partie GPU et la mémoire unifiée.. Aura-t-on droit à une quadruple puce M1 Max (une M1 Extreme ?), avec 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU ? Et surtout, Cupertino continuera -t-elle de proposer une machine dotée de ports PCIe ? La réponse repose actuellement dans les labos californiens.