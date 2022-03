Le nouveau Mac mini n'arriverait pas avant 2023, comme l'iMac Pro et le Mac Pro

Le célèbre et souvent bien informé Ming-Chi Kuo met à jour sa prévision de dimanche dernier évoquant l'arrivée cette année d'un moniteur 27 pouces Apple sans mini-LED (tout juste) et d'un Mac mini plus puissant (presque, c'était en fait un Mac Studio ), et en 2023 d'un Mac Pro er de l'iMac Pro,. Pour appel, Mark Gurman, autre leaker faisant souvent mouche, a également évoqué récemment l e lancement à venir de deux versions d'un nouveau Mac mini (M2 et M2 Pro), sans toutefois préciser si ces derniers verraient le jour cette année ou l'année prochaine.