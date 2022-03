Revue de presse Studio Display : parfait pour certains, loin de l'être pour d'autres

une aubaine

on ne peut nier la qualité de fabrication des écrans récents d'Apple. Le Pro Display XDR et le Studio Display offrent tous deux une qualité de fabrication et d'assemblage supérieure à tout autre moniteur sur le marché, point final. Logé dans un châssis en aluminium solide, avec du verre bord à bord à l'avant et un design sobre et élégant, c'est un magnifique moniteur.

moins réactive que sur iPad, du moins pour le moment. Espérons que ce problème puisse être résolu via une mise à jour logicielle.

Pour rappel,(très proche de celle de l'iMac 5K), soit 5 120 x 2 880 pixels et une résolution de 218 pixels par pouce, une luminosité maximum de 600 nits (500 nits pour l'iMac5K), la fonction True Tone, une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 (sans pourcentage), et un design assez proche du Pro Display XDR en version miniature. L'option verre nano-texturé est de la partie contre 250 euros, ainsi qu'un pied réglable en hauteur et en inclinaison (proche de celui du Pro Display XDR) contre 460 euros. Le Studio Display à partir de 1749€ à la Fnac Le Studio Display à partir de 1749€ chez Darty Le Studio Display à partir de 1749€ chez Boulanger Le Studio Display à partir de 1749€ chez LDLCPremier point commun à l'ensemble des journalistes, le rendu de ce moniteur(avec un boost de 100 nits pour la luminosité maximum)Pour certains, comme Jason Snell de Six Colors , cet écran estcar non seulement les dalles 5K sont plus que rares sur le marché, mais surtout ce moniteur serait. Evidemment, le journaliste admet qu'il est largement possible de s'offrir un moniteur satisfaisant pour beaucoup moins cher (ce qui semble une évidence, en sus de pouvoir choisir une diagonale plus grande, ou un format différent).Selon Nilay Patel de The Verge . Pour DL Cade de DPReview Mais tout n'est pas rose, et nombreux sont les journalistes à estimer que pour ce tarif,. Au lieu de cela, Apple a préféré une autre proposition en intégrant des haut-parleurs et des microphones qui semblent très satisfaisants (mais que vous pourriez remplacer par des modèles externes qui seront plus performant si vous y mettez le prix) et une webcam avec cadre centrée (qui semble causer quelques problèmes avec une qualité épouvantable chez certains journalistes, Joanna Stern la comparant à unApple ayant déjà annoncé une mise à jour logicielle pour améliorer ce point). Jason Snell, qui n'a pas été touché par ce problème de webcam, indique toutefois que la fonction cadre centrée estbien queCe Studio Display pourra donc convenir àr (par exemple ceux qui avaient un iMac 27 pouces, désormais retiré du catalogue). Pour la majorité des testeurs, l'option verre nano-texturé n'est justifiée que si l'utilisateur dispose d'un environnement particulièrement difficile, le verre de base atténuant déjà correctement les reflets. L(et c'est justifié), ce confort étant offert par de nombreux modèles au tarif nettement plus accessible (et par l'ensemble des moniteurs haut de gamme du marché).(tout est géré par macOS, et plus ou moins bien par Windows). Son unique entrée en Thunderbolt ne permettra pas de connecter plusieurs appareils simultanément, comme une console et un ordinateur. Bref, si la qualité de la dalle, des haut-parleurs, des microphones est souvent louée, aucun journaliste n'a jugé ce moniteur sans défaut, Joanna Stern allant même jusqu'à estimer que. De notre côté,