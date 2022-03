Il serait possible de changer le pied de son Studio Display (seulement en Apple Store)

chaque support, chaque kit de montage est livré intégré. Comme ils ne sont pas interchangeables, il est important de tenir compte des caractéristiques de votre espace de travail au moment de l’achat

C'est en effet ce que prétendent nos confrères américains dequi auraient mis la main sur des documents internes de Cupertino.Apparemment, l'utilisateur ayant opté pour un support à inclinaison réglable et qui préférerait un kit de montage VESA ou un support à inclinaison et hauteur réglables,pour en faire installer un.. Les prix varieraient en fonction du pays, du type de support installé et du coût de la main-d'œuvre.Pour rappel , sur son site web, Apple indique que le pied du Studio Display peut être configuré au moment de l'achat, et qu'il n'est pas possible de le modifier a posteriori. Lors de la commande, la firme glisse d'ailleurs