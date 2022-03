Les SSD des Mac Studio ne sont pas interchangeables (comme prévu)

Retrouvez notre premier test du Mac Studio !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Apple conserve ses mauvaises habitudes sur le sujet, et comme pour de nombreuses autres machines récentes, il ne sera pas possible de changer soi-même le module SSD (qui ne comprend que la mémoire flash, le contrôleur étant géré par la puce M1 Max ou M1 Ultra). Cela a été démontré par le YouTuber Luke Miani qui a tenté lors d'une vidéo (et ce, quel que soit le slot utilisé).Il faudra donc passer par un réparateur agréé Apple disposant des outils logiciels adéquats afin de faire évoluer, ou tout simplement de remplacer le stockage de la machine. Prenons les choses du bon côté, ces modules SSD permettront tout de même de remplacer un stockage défaillant (et peut-être de le faire évoluer à la faveur d'une éventuelle proposition d'Apple, comme pour le Mac Pro) sans avoir à remplacer la carte mère (ce qui n'est pas le cas des MacBook Air/Pro, Mac mini et iMac M1 par exemple).