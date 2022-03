Les MacBook Pro 14 et 16" représenteraient plus de la moitié des ventes de portables premium

Rettrouvez nos vidéos sur les MacBook Pro 2021

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Ce dernier se montre très favorable aux derniers MacBook Pro , qui occuperaient 54 % de parts de marché.Le segment des portables avec un écran premium () a connu globalement uneSur l'ensemble de l'année 2021, le marché a augmenté de(soit 10 % de plus que prévu).Un succès qui pourrait bien être attribué aux MacBook Pro . Ces derniers auraientau quatrième trimestre 2021. Ils auraient ainsi occupé 54 % du marché au quatrième trimestre 2021 et 32 % sur l'année.Enfin, pour le début 2022, lesestime que le marché desaugmente, au premier trimestre, de, 50 % pour ceux dotés d'un écran miniLED et 50 % pour les modèles OLED.