Universal Control nécessite que tous les appareils soient en bêta

Les notes de versions des mises à jour de la première bêta d'iPadOS 15.5 et macOS 12.4 indiquent ainsi très clairement que(ou Comande Universelle en français)Si vous utilisez la fonctionnalité pour travailler, vous devrez laisser les deux dernières versions finales sur vos Mac et iPad, ou vous décider à tenter le diable (les bêtas sont déconseillées sur les machines de production) et installer les bêtas sur l'ensemble de vos machines.Reste à savoir si cette particularité sera conservée pour les versions finales d'iOS 15.5 et macOS 12.4, ou s'il sera possible de faire cohabiter des versions plus ou moins récentes.Pour rappel, Universal Control (ou Commande universelle en moins accrocheur français), est une nouvelle fonctionnalité d'iPadOS 15 et de macOS Monterey qui a été montrée pour la première fois lors de la WWDC. La fonctionnalité(ou un trackpad)La fonctionnalité prend également en charge les glisser/déposer entre les machines, ou encore les gestes sur les trackpads/souris compatibles.Du côté des Mac,. Pour les tablettes, il faudra disposer d'un iPad Pro, d'un iPad Air 3, d'un iPad 6 ou d'un iPad mini 5 ou plus récent. Attention, la fonctionnalité n'est pas compatible avec les iPhone. Les appareils devront être connectés au même compte iCloud avec l'authentification à deux facteurs activée, et ne pas partager une connexion cellulaire et internet. En sans fil, il faudra activer le Bluetooth, le Wi-Fi et Handoff, et il sera également envisageable de connecter les appareils en filaire via USB. Universal Control ne fonctionne pas avec deux iPad, il faudra au moins un Mac. Apple ne précise pas le nombre maximum de Mac et d'iPad qu'il est possible d'utiliser simultanément via Universal Control, se contentant d'indiquer que la fonction gère plus de deux appareils (ce qui devrait toutefois s'avérer suffisant pour la grande majorité des utilisateurs).