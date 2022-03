Universal Control supprime les frictions entre iPadOS et macOS selon Apple

friction

Vivek Bhardwaj, œuvrant chez Apple sur iOS, iPadOS et macOS s'est confié au microphone de John Voorhees et Federico Viticci lors du podcast AppStories et a évoqué la création d'Universal Control. L'homme explique ainsi qu'il travaille lui-même avec un iPad Pro et un Mac, mais que le fait de devoir basculer entre les deux créait une sorte dequi a, selon lui,. L'homme ajoute qu'il a fallu d'abord travailler sur iPadOS afin d'intégrer la prise en charge des claviers, souris et trackpad, ainsi que des fonctions comme le glisser/déposer avant de pouvoir envisager Universal Control commeet l'étape suivante de Continuité.Pour rappel, Universal Control (ou Commande universelle enfrançais), est une nouvelle fonctionnalité d'iPadOS 15 et de macOS Monterey qui a été montrée pour la première fois lors de la WWDC. La fonctionnalité(ou un trackpad). La fonctionnalité prend également en charge les glisser/déposer entre les machines, ou encore les gestes sur les trackpads/souris compatibles.Du côté des Mac,. Pour les tablettes, il faudra disposer d'un iPad Pro, d'un iPad Air 3, d'un iPad 6 ou d'un iPad mini 5 ou plus récent. Attention, la fonctionnalité n'est pas compatible avec les iPhone., et ne pas partager une connexion cellulaire et internet. En sans fil, il faudra activer le Bluetooth, le Wi-Fi et Handoff, et il sera également envisageable de connecter les appareils en filaire via USB. Universal Control ne fonctionne pas avec deux iPad, il faudra au moins un Mac. Apple ne précise pas le nombre maximum de Mac et d'iPad qu'il est possible d'utiliser simultanément via Universal Control, se contentant d'indiquer que la fonction gère(ce qui devrait toutefois s'avérer suffisant pour la grande majorité des utilisateurs).