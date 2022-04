Une carte PCIe avec 8 ports USB-C 10 Gb/s chez Sonnet

La nouvelle venue répond au doux nom d'Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe et permet, comme son nom l'indique, de proposer(2 ports par contrôleur et un fusible par connecteur). La carte ne nécessite pas d'alimentation externe et tire assez d'énergie du port PCie afin de fournir jusqu'à 7,5W sur chaque port simultanément.L'équerre et l'espacement des ports ont été conçus afin de permettre le branchement d'un adaptateur USB-C vers USB-A sur chaque port. La carte est compatible Mac et PC (Windows et Linux) et pourra prendre place au sein d'un Mac Pro ou d'un boitier Thunderbolt disposant du port PCIe adéquat.(frais de port en sus pour la France). La firme propose également l'allegro USB-C 3.2 Gen1 avec quatre ports USB-C et deux contrôleurs qui s'échange actuellement contre 165 euros au lieu de 196,95 euros.