Pixelmator Pro -optimisé pour les puces M1 Ultra- mise tout sur les calques !

Et l’éditeur se veut particulièrement: ainsi, la suppression automatique de l'arrière-plan, la fonction ML Super Resolution ou encore l'amélioration des photos seraient jusqu'àsur un M1 Ultra que sur un M1 Max.D’un point de vue fonctionnel, cette itération apporte. Ainsi, lesaffichent désormais des informations utiles, en fonction de leur type : les tailles pour les calques d'image, la mise en forme du texte pour les calques de texte, ou encore des informations de chemin pour les calques de forme., ces dernières apparaîtront désormais en haut de la barre latéralepar défaut. Désormais, les options d'affichage pourront être personnalisées et on pourra agir sur la modification de la taille des vignettes, sur la visibilité des sous-titres des calques et la position des commandes de fusion.Toujours du côté des calques qui bénéficient du gros de la refonte, on pourra utiliserafin d'appliquer des réglages de couleur ou des effets à tous les calques d'une même composition. Ces nouveaux types de calques fonctionnent comme les autres : ils peuvent être masqués, réorganisés, etc.Parmi les autres ajouts, on notera plus de 200 nouvelles formes conçues par des artistes ou encore le mode, qui facilite le zoom sur les images lors de l'utilisation d'une tablette graphique ou d'une souris.. Il nécessite macOS 10.15 ou version ultérieure sur un Mac, de préférence M1.