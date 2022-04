Adobe fait le plein de nouveautés pour After Effect, Premiere Pro et Frame.io

Ébauche 3D

. Les deux logiciels dédiés à la vidéo ont en commun d’intégrer, qui permet de bénéficier d’opérations de révision et d’approbation en temps réel, ainsi que d’un partage de médias via le cloud.Entre autres, on profitera d'un temps de lancement plus court, d’une meilleure réactivité de l’interface utilisateur et d’un rendu plus rapide. On notera également la possibilité d’étendre la vue de composition au-delà du bord de l’image afin de naviguer plus facilement dans l’espace du modeGrâce à l'IA Adobe Sensei, After Effects vales changements de scènes dans un montage et placer les scènes sous forme de calques individuels. Enfin, on notera de, qui vont fournir une carte visuelle des calques 2D et 3D utilisés dans une composition.qui permet d’envoyer des fichiers directement sur Premiere Pro. Plus globalement,, il permet de créer des projets vidéo et de collecter des médias de manière beaucoup plus intuitive. Par ailleurs,notamment vers les plateformes sociales comme YouTube, Facebook et Twitter.On notera, ou encore la possibilité d’exporter le gestionnaire des paramètres prédéfinis. Enfin, encore avec Adobe Sensei, on pourra s’attaquer à la correction colorimétrique.: on peut ainsi accéder à After Effects ou Premiere Pro dans le cadre de la formule Tout Creative Cloud, pour 47,99 €/mois au lieu de 59,99 €/mois.. Sinon, Premiere Pro et After Effects coûtent chacun 23,99€ par mois (sont inclus des tutoriels détaillés, 100 Go d’espace de stockage dans le cloud, Adobe Portfolio et Adobe Fonts).