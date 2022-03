Un iPad Pro M2 pour cet automne, pas de MacBook Pro M1 Ultra avant 2024, cinq puces M2 à venir ?

Apple doit attendre que la puce M2 soit totalement prête

hautement improbable

On débriefe la keynote !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Dans sadominicale,Il en profite pour livrer, une année qu'il a déjà annoncé comme très chargée en nouveautés du côté de la Pomme. Il attend en effet, d'un nouveau Mac mini M2, du Mac Pro (avec deux M1 Ultra), de l' iMac Pro mais également de nouveaux écrans.: une puce M2 (8 cœurs CPU, 9-10 cœurs GPU), une M2 Pro (12 cœurs CPU, 16 cœurs GPU), une M2 Max (12 cœurs CPU, 32 cœurs GPU), M2 Ultra (24 cœurs CPU, 48-64 cœurs GPU) et enfin une M2 Extreme (culminant à 48 cœurs CPU, 96-128 cœurs GPU).Pour lui, le prochain iPad Pro serait lancé environ un an et demi après le dernier modèle, il cible donc un. Mais pour cela, il estime qu'. Mais elle ne devrait pas trop tarder pour bien faire la différence entre l' iPad Pro (M1) et l' iPad Air (M1) actuels. Il s'attend également à quelques modifications, commeLe nouveau MacBook Air devrait aussi bénéficier du MagSafe, comme le MacBook Pro et être un des premiers produits équipé de la puce M2. Enfin, il estimel'arrivée d'un MacBook Pro M1 Ultra, pour des questions techniques.sans l'épaissir outre-mesure ou toucher à son autonomie. Pour lui, il faudrait bien attendre deux ans avant de pouvoir l'envisager.